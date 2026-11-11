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Να συγκληθεί άμεσα Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών ζήτησε η Ρένα Δούρου από το βήμα της Βουλής έτσι ώστε να υπάρξει – όπως τόνισε η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – αξιόπιστη ενημέρωση για όλες τις εξελίξεις σχετικά με την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.

Η Ρένα Δούρου άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση μιλώντας για μια εξωτερική πολιτική που ασκείται «χωρίς πυξίδα», «χωρίς έρμα», «χωρίς λογοδοσία» και σε «καθεστώς αδιαφάνειας».

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«Δεν βαίνουν όλα καλώς κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης. Η Τουρκία επιχειρεί γκριζάρισμα περιοχών που δεν της ανήκουν. Δε βαίνουν όλα καλώς, όταν μια χώρα αναθέτει σε μία άλλη χώρα να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα» επεσήμανε η Ρένα Δούρου, επιμένοντας πως η κυβέρνηση «εκθέτει» τη χώρα στις απειλές και τις επιθετικές βλέψεις της Τουρκίας.

Η Ρένα Δούρου, σε αυτό το πλαίσιο, ζήτησε να δοθούν σαφείς απαντήσεις για το αν ήταν σε γνώση της κυβέρνησης, η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας καθώς και το περιεχόμενό της, υποστηρίζοντας, παράλληλα, πως η κυβέρνηση επιμένει «παραπλανητικά» στον ισχυρισμό ότι η ενημέρωση της Τουρκίας ήταν δήθεν καθαρά τεχνικού χαρακτήρα.