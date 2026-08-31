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Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ενδέχεται να συγκεντρώσει ποσοστό κάτω από το όριο του 3% στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

Παράλληλα, ο αναλυτής εκτίμησε ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει κοντά στην κατάκτηση της κοινοβουλευτικής αυτοδυναμίας, θέτοντας ως όριο το 36% των ψήφων.

Τέλος, επισήμανε ότι η μάχη για τη δεύτερη θέση μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παραμένει επί του παρόντος ανοιχτή.

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Ο Ανδρέας Δρυμιώτης δεν είναι ένας ακόμη τηλεοπτικός σχολιαστής που επιχειρεί να διαβάσει τις δημοσκοπήσεις. Είναι ένας από τους ανθρώπους που έβαλαν την πληροφορική στις ελληνικές εκλογές και για σχεδόν τρεις δεκαετίες βρισκόταν πίσω από τη συγκέντρωση, επεξεργασία και ηλεκτρονική μετάδοση των αποτελεσμάτων.

Γι’ αυτό και οι πολιτικές εκτιμήσεις του, είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί κανείς μαζί τους, έχουν πάντα ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

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Αυτή τη φορά ο Δρυμιώτης μίλησε στο Action 24 και χρησιμοποίησε εξαιρετικά σκληρή γλώσσα για τον Νίκο Ανδρουλάκη.

«Με έχει εντυπωσιάσει ο Ανδρουλάκης που έχει αυτοκτονικές τάσεις. Δεν είναι δυνατόν να μην ψηφίζει τον Στουρνάρα και να στηρίζει την Ακρίτα», είπε, σχολιάζοντας τις τελευταίες επιλογές του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

«Ο Τσίπρας τον έχει βρει μπόσικο»

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει η εκτίμησή του για την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και τη δημιουργία της ΕΛ.ΑΣ., καθώς θεωρεί ότι η μεγαλύτερη πίεση δεν ασκείται τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο στο ΠΑΣΟΚ.

Κατά τον Δρυμιώτη, ο Τσίπρας «έχει βρει τον Ανδρουλάκη μπόσικο και του υποσκάπτει το ακροατήριο», ενώ υποστήριξε ότι δεν έχει ακόμη κριθεί ποιος θα καταλάβει τη δεύτερη θέση, το ΠΑΣΟΚ ή η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Για τον ίδιο τον Τσίπρα, πάντως, ήταν επίσης επικριτικός, χαρακτηρίζοντάς τον «αιθεροβάμονα» με αφορμή το κόστος των προγραμματικών δεσμεύσεων που έχει παρουσιάσει.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ η πρόβλεψή του είναι ακόμη πιο απαισιόδοξη, καθώς εκτιμά ότι θα βρεθεί κάτω από το όριο του 3%.

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Βλέπει τη ΝΔ κοντά στην αυτοδυναμία

Ο Δρυμιώτης εξακολουθεί παράλληλα να θεωρεί ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται κοντά στην κοινοβουλευτική αυτοδυναμία.

Υπολόγισε ότι, εφόσον περίπου 8% των ψήφων κατευθυνθεί σε κόμματα που θα μείνουν εκτός Βουλής, το όριο της αυτοδυναμίας διαμορφώνεται περίπου στο 36%. Πρόκειται βεβαίως για πολιτική και εκλογική εκτίμηση και όχι για δεδομένο εκλογικό αποτέλεσμα.

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Ποιος είναι ο Ανδρέας Δρυμιώτης

Για τους νεότερους αξίζει να θυμίσουμε ποιος είναι ο άνθρωπος που κάνει αυτές τις προβλέψεις.

Ο Ανδρέας Δρυμιώτης γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1940, σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στη συνέχεια στράφηκε σε έναν χώρο σχεδόν άγνωστο για την Ελλάδα της δεκαετίας του ’60: τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

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Το 1965 μετεκπαιδεύτηκε στην Αγγλία, στο σημερινό Πανεπιστήμιο του Surrey, και μετά την επιστροφή του εργάστηκε στην εταιρεία «Ηλεκτρονικοί Διερευνηταί» του ομίλου Δοξιάδη, της οποίας αργότερα έγινε γενικός διευθυντής.

Το μεγάλο κεφάλαιο, όμως, ήταν οι εκλογές.

Ο άνθρωπος πίσω από την ηλεκτρονική μετάδοση των αποτελεσμάτων

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Από το 1981 έως το 2009 ο Δρυμιώτης είχε καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση του συστήματος συγκέντρωσης και ηλεκτρονικής μετάδοσης των αποτελεσμάτων των ελληνικών εκλογών.

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Ήταν η εποχή που η Ελλάδα περνούσε από τα τηλέφωνα, τα τηλεγραφήματα, τα χαρτιά και τους χειρόγραφους υπολογισμούς στην ηλεκτρονική επεξεργασία των ψήφων και στη γρήγορη μετάδοση των αποτελεσμάτων.

Ο Δρυμιώτης έγινε έτσι για πολλά χρόνια ο άνθρωπος που τα τηλεοπτικά κανάλια και τα πολιτικά επιτελεία περίμεναν το βράδυ των εκλογών για την πρώτη ασφαλή εικόνα της κάλπης. Έχει χαρακτηριστεί ακόμη και «ηλεκτρονικός εγκέφαλος της κάλπης» και «μάγος των αποτελεσμάτων».

Το 1984 υπήρξε συνιδρυτής της ΔΕΛΤΑ Πληροφορική και παρέμεινε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλός της έως την εξαγορά της από τη First Data το 2004. Αργότερα πέρασε από τη UniSystems και τη SingularLogic Integrator, ενώ το 2010-2011 ανέλαβε επικεφαλής της Μονάδας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στο Γραφείο του Πρωθυπουργού.

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Με άλλα λόγια, όταν ο Ανδρέας Δρυμιώτης μιλάει για κάλπες, ποσοστά και εκλογικούς συσχετισμούς, κουβαλάει μαζί του εμπειρία δεκαετιών.

Το ερώτημα τώρα είναι αν θα επιβεβαιωθεί και στη σημερινή πολύ πιο κατακερματισμένη πολιτική σκηνή: αν δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας θα καταφέρει πράγματι να «ροκανίσει» το ΠΑΣΟΚ, αν η μάχη της δεύτερης θέσης παραμένει ανοιχτή και, κυρίως, αν η Νέα Δημοκρατία μπορεί να επιστρέψει σε ποσοστά αυτοδυναμίας.