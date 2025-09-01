Στη συνέχεια αναφέρθηκε στους άλλους πολιτικούς αντιπάλους της ΝΔ: «Δεν έχουν κάποια πολιτική λάμψη για τους δικούς του λόγους: Εάν μιλάει ο Ανδρουλάκης δεν έχει κάποιο ενδιαφέρον η Ζωή Θέλει να τους βάλει όλους φυλακή. Ο Τσίπρας αν τον διαβάζω σωστά, θα εκφράσει προβληματισμούς για την κοινωνία αριστερίστικους και νεφελώδεις. Θα ξεκινήσει περιοδεία για το βιβλίο του, θα μετρήσει τον σφυγμό της κοινωνίας και θα επανέλθει» εκτίμησε.

«Είναι τεράστιο πολιτικό ταλέντο αφού κατέβηκε με τον Συνασπισμό που έπαιρνε 3% και πήρε 12% όντας παντελώς άγνωστος. Το σπατάλησε, όμως, όπως κάποιοι αθλητές που γεννιούνται ταλέντα και δεν δουλεύουν και ενώ θα έπρεπε να φτάσουν μέχρι ΝΒΑ, έφτασαν μέχρι την κάτω Ραχούλα. Δεν οικοδόμησε το ταλέντο του με την προσπάθειά του, δεν εξελίχθηκε» σχολίασε για τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στο πλαίσιο συνέντευξής του στο Action24.

Ειρωνεία Άδωνι για Τσίπρα: Είναι σαν κάτι αθλητές- ταλέντα που αντί να πάνε στο ΝΒΑ φτάνουν ως την Κάτω Ραχούλα

