Από το προεδρείο της Βουλής ανακοινώθηκε η επιστολή ανεξαρτητοποίησης της Ελένης Καραγεωργοπούλου από την κοινοβουλευτική ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας.

Μεταξύ άλλων, η ανεξάρτητη, πλέον, βουλευτής στην επιστολή ανεξαρτητοποίησης, κάνει λόγο για «πολιτικές διαφοροποιήσεις σε ζητήματα κατεύθυνσης, οι οποίες, με σεβασμό στον θεσμικό ρόλο της ηγεσίας, οδήγησαν στην παρούσα επιλογή μου».

Καταληκτικά, η Ελένη Καραγεωργοπούλου δηλώνει ότι παραμένει μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, διατηρώντας την έδρα που της εμπιστεύθηκαν οι πολίτες, και ότι θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά της «με συνέπεια, θεσμική προσήλωση και σεβασμό στο Σύνταγμα και τη δημοκρατική λειτουργία της Βουλής».

Σημειώνεται πως μετά από την ανεξαρτητοποίηση της Ελένης Καραγεωργόπουλου η κοινοβουλευτική ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντινοπούλου αριθμεί, πλέον, πέντε βουλευτές, το ελάχιστο δυνατό όριο διατήρησης κοινοβουλευτικής ομάδας σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής.