Οι έντονες διαφωνίες και οι αντιδράσεις πολλών βουλευτών της ΝΔ που συμμετείχαν στη χθεσινή ενημερωτική τηλεδιάσκεψη για το θέμα των ΕΛΤΑ «πάγωσε» το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς το σχέδιο αναδιάρθρωσης της εταιρείας με το αιφνιδιαστικό κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων εξελίσσεται σε σοβαρή κυβερνητική -αλλά και εσωκομματική- κρίση. Την ίδια ώρα, προς παραίτηση οδεύει ο Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Ταχυδρομείων, Γρηγόρης Σκλήκας.

Το ζήτημα συζητήθηκε στον πρωϊνό καφέ του Κυριάκου Μητσοτάκη με στενούς συνεργάτες του και σύμφωνα με πληροφορίες ακολούθησε σύσκεψη με τη συμμετοχή υπουργών και του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Όπως αναφέρουν αρμόδιες κυβερνητικές πηγές, αναμένεται το μεσημέρι τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για τα ΕΛ.ΤΑ.

Advertisement

Advertisement

Αναβολή στη Βουλή

Έπειτα από την παραίτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου των ΕΛΤΑ, Γρηγόρη Σκλήκα, η συζήτηση που είχε προγραμματιστεί στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής ανακοινώθηκε ότι αναβάλεται.

Υπενθυμίζεται ότι ένας μεγάλος αριθμός βουλευτών ζήτησε στη χθεσινή τηλεδιάσκεψη την απόσυρση του σχεδίου, καθώς έχουν γίνει δέκτες έντονων παραπόνων από πολίτες, ενώ σχεδόν όλοι όσοι τοποθετήθηκαν έθεσαν θέμα παραίτησης του διευθύνοντος συμβούλου των ΕΛΤΑ, Γρηγόρη Σκλήκα.

Το κύμα αντιδράσεων επιβεβαίωσε με τον πλέον επίσημο τρόπο ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.