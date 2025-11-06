Αυτή η πονεμένη ιστορία με τα ΕΛΤΑ ανέδειξε για μια ακόμη φορά πόσο επιτελικό είναι το κράτος που διαχειρίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρώτα γίνεται η προσπάθεια να περιορισθεί δραματικά ένας δημόσιος φορέας αλλά όταν ξεσπάσει η πυρκαγιά – και μέσα στο κυβερνητικό κόμμα -τότε σαλπίζεται το «όπισθεν ημιταχώς» και θυσιάζεται ολοταχώς ο επονομαζόμενος «τεχνοκράτης», όπως πολύ παλιά ο μάγειρας στο βυθιζόμενο πλοίο. Αρκεί να σωθεί το «κομοδέσιο» που λέγανε τότε οι ναυτικοί. Τουτέστιν το περιλάλητο Μέγαρο Μαξίμου.

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία τα ίδρυσε ο Κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας πριν σχεδόν 200 χρόνια. Τώρα να δούμε ποιος κυβερνήτης θα τα ανασκολοπίσει. Ίσως σε τρεις μήνες, αν δεν γίνει πάλι το «έλα να δεις».

Advertisement

Advertisement

Όπως έγινε το «έλα να δεις» όταν έσκασε το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ διά χειρός της Ευρωπαίας εισαγγελέως. Και σ´αυτή την περίπτωση το επιτελικό κράτος επιτέλεσε το θαύμα του. Ουδείς εγνώριζε τους ηθικούς αυτουργούς. Ούτε τους γνωρίζει, καθ´ α κατέθεσε μόλις χτες στην εξεταστική επιτροπή ο κ. Αυγενάκης. Και πάλι βρέθηκαν στο «εδώλιο» κάποιοι «τεχνοκράτες». Οι επιτελείς έμειναν στο απυρόβλητο αφού απερρίφθη, μετά πολλών επαίνων, η σύσταση προανακριτικής επιτροπής.

Και στην τραγωδία των Τεμπών το επιτελικό κράτος λειτούργησε λυσιτελώς. Η σύγκρουση έγινε μεν, αλλά ο υπουργός εσώθη, με μικρές αμυχές. Όταν όμως το Σύνταγμα γέμισε με αναρχοαυτόνομους, τότε εκινήθησαν αστραπιαίως οι επιτελείς, σε λάθος κατεύθυνση βέβαια, αλλά αυτό είναι μια λεπτομέρεια. Όπως λεπτομέρεια ήταν η άρνηση σε ένα πατέρα να προχωρήσει στην νόμιμη εκταφή του παιδιού του και όταν έγινε πάλι το «έλα να δεις» σφύριξε ο σταθμάρχης «όπισθεν ολοταχώς»

Προφανώς το «μπρος – πίσω» είναι η πεμπτουσία του επιτελικού κράτους. Όπως έλεγε και ο Λένιν «ένα βήμα εμπρός κι δυο πίσω». Κάτι ξέρουν παραπάνω οι εκ του σοσιαλισμού προερχόμενοι επιτελείς του Μαξίμου.