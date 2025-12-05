Στο ζήτημα του «μεγαλύτερου βάρους για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, που επωμίζονται ευρωπαϊκές χώρες πρώτης γραμμής», όπως η Ελλάδα, που αντιμετωπίζουν «άμεσες και διαρκείς απειλές κατά της κυριαρχίας και της εδαφικής τους ακεραιότητας», αναφέρθηκε ο βουλευτής και τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, στο πλαίσιο της Διακοινοβουλευτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας (SEDE ICM), που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 2025.

Παρεμβαίνοντας στη θεματική ενότητα με τίτλο «Διασφαλίζοντας την ειρήνη μέσω της ισχύος: ο οδικός χάρτης για την Ετοιμότητα 2030 και το μέλλον της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας», κάλεσε τον εισηγητή Andrius Kubilius, Ευρωπαίο Επίτροπο για την Άμυνα και το Διάστημα, να απαντήσει «εάν η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Αμυντικής Βιομηχανίας θα έπρεπε να περιλαμβάνει στοχευμένα επενδυτικά κίνητρα για τα κράτη-μέλη της πρώτης γραμμής» και «εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα στήριζε τέτοια διαφοροποιημένα κίνητρα για τα κράτη-μέλη που εκτίθενται σε απειλές, καθώς τα γενικά πολιτικά πλαίσια δεν είναι πάντοτε αποτελεσματικά όταν η έκθεση σε απειλές διαφέρει σημαντικά».

Στην απάντησή του, ο Ευρωπαίος Επίτροπος παραδέχθηκε ότι «οι χώρες πρώτης γραμμής αντιμετωπίζουν κάποιου είδους καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και χρειάζεται να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους πολύ γρήγορα». Στο πλαίσιο αυτό τόνισε ότι «το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έστειλε ένα πολύ σαφές μήνυμα ότι οι χώρες πρώτης γραμμής αξίζουν ειδική προσοχή και ότι αυτό πρέπει να γίνει επειγόντως».

Αφού ανέφερε ως παράδειγμα τη βοήθεια στις χώρες της Ανατολικής Πτέρυγας για την ανάπτυξη ενός περιφερειακού έργου που ονομάζεται East Flank Watch, στη συνέχεια πρόσθεσε επί λέξει:

«Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με τις μεσογειακές χώρες, εφόσον και οι ίδιες διαπιστώσουν ότι αντιμετωπίζουν κάποιου είδους συγκεκριμένες απειλές, για παράδειγμα, την προστασία των υποθαλάσσιων καλωδίων. Εμείς είμαστε πράγματι έτοιμοι να προχωρήσουμε με τις δικές τους προτάσεις και να προσπαθήσουμε να βρούμε τον καλύτερο τρόπο για να βοηθήσουμε.»

Σχολιάζοντας την απάντηση του Ευρωπαίου Επιτρόπου, ο Μιχάλης Κατρίνης τόνισε:

«Η απάντηση του Ευρωπαίου Επιτρόπου επιβεβαιώνει ότι η Ένωση αναγνωρίζει την άνιση κατανομή των απειλών και ότι η Ανατολική Μεσόγειος και ο ελληνικός χώρος αποτελούν κρίσιμη πύλη ασφάλειας για την Ευρώπη, σε ενεργειακό και γεωπολιτικό επίπεδο. Από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώνει έτοιμη να κινηθεί στη βάση συγκεκριμένων προτάσεων, η σαφής ευθύνη πλέον ανήκει στην ελληνική κυβέρνηση να αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα και να καταθέσει ώριμες και τεκμηριωμένες προτάσεις».