Η γεμάτη ένταση κατάθεση της Πόπης Σεμερτζίδου, της «αγρότισσας με την Ferrari», στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν σήμερα το πρώτο μέρος. Το δεύτερο θα ακολουθήσει με την κατάθεση του συντρόφου της Χρήστου Μαγειρία την ερχόμενη εβδομάδα όπου και καλείται να δώσει απαντησεις στα ερωτήματα των μελών της Επιτροπής.

Με την ολοκλήρωση της σημερινής συνεδρίασης έγινε γνωστό πως ο Ηλίας Καλφούντζος, ιδιοκτήτης Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων στη Λάρισα, ενημέρωσε πως δεν θα παρουσιαστεί το πρωί της Πέμπτης ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής, επικαλούμενος το «δικαίωμα σιωπής» και μη αυτοενεχοποίησης.

Όπως έκανε γνωστό το προεδρείο της εξεταστικής ο μάρτυρας με υπόμνημα του ενημέρωσε την Επιτροπή την απόφαση του, επικαλούμενος τα δικαιώματα που προβλέπονται από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, βάσει των οποίων «ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος έχουν δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης».