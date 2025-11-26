Το φυτίλι της έντασης μεταξύ του Κυριάκου Βελόπουλου και του Άδωνι Γεωργιάδη πυροδότησε τα όσα έχουν ακουστεί κατά την διάρκεια των καταθέσεων της «αγρότισσας με την Ferrari» και του «χασάπη» εντός της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ως «κόμμα καζίνο» χαρακτήρισε τη ΝΔ ο Κυριάκος Βελόπουλος σε παρέμβαση του στην Ολομέλεια της Βουλής. Με αυτό τον τρόπο σχολίασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης το γεγονός πως και η Πόπη Σεμερτζίδου όσο και ο Ανδρέας Στρατάκης, πριν από λίγες ημέρες στη δική του κατάθεση, ανέφεραν πως είχαν κέρδη από τυχερά παιχνίδια.

«Η ΝΔ είναι ένα κόμμα που μοιράζει εκατομμύρια και λαχεία και όλοι οι υπερτυχεροί κερδίζουν στο τζακ ποτ από αιγοπρόβατα» σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος και επιτέθηκε στο κυβερνητικό στρατόπεδο υποστηρίζοντας πως «η ΝΔ είναι ένα απέραντο πλυντήριο μαύρου χρήματος και σκανδάλων».

Αναπόφευκτα οι «βολές» Βελόπουλου έφεραν την έντονη αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη που κατηγόρησε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης για διαστρέβλωση. «Ξεκινήσατε με τα τυχερά παιχνίδια που κερδίζουν οι Νεοδημοκράτες, η διαστρέβλωση πάει πολύ» είπε αρχικά ο υπουργός Υγείας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υπενθύμισε στον Κυριάκο Βελόπουλο πως πήγε στην εξεταστική επιτροπή «ένας κ. Χασάπης και είπε ότι κέρδισε η κόρη του 3 φορές το λαχείο. Ποιο έτος; Το έτος 2017. Ήταν κυβέρνηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης τότε και δεν το ήξερα; Ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας» και πρόσθεσε: «Γιατί ο κ. Στρατάκης χρεώνεται στη ΝΔ, όταν ο ίδιος στην Εξεταστική, δήλωσε ΠΑΣΟΚ και θαυμαστής του Ανδρέα Παπανδρέου. Το λέω για να μάθουν την προπαγάνδα όλοι οι Έλληνες που μας παρακολουθούν», ενώ χαρακτήρισε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης ως «ψευτοπατριώτη» που το «βάζει στα πόδια».