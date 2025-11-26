Την ενοχή και των 14 κατηγορουμένων οι οποίοι κατηγορούνται ότι καρπώθηκαν παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ πρότεινε ο εντεταλμένος Ευρωπαίος Εισαγγελέας Διονύσης Μουζάκης στη δίκη που ξεκίνησε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας. Να σημειωθεί πως μόνο δύο μόνο εκ των 14 βρέθηκαν στη δικαστική αίθουσα.

Σε μια αιχμηρή αγόρευση, ο εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή όλων των κατηγορουμένων, προτείνοντας μόνο για έναν την αναγνώριση ελαφρυντικού επειδή επέστρεψε τα χρήματα που έλαβε. Ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας Διονύσης Μουζάκης τόνισε ότι οι υποθέσεις αυτές δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά, αλλά μέρος ενός οργανωμένου συστήματος εκμετάλλευσης του εθνικού αποθέματος, με συνέπεια να ζημιώνονται οι πραγματικοί γεωργοί και κτηνοτρόφοι.

Όπως ανέφερε, η δικογραφία σχηματίστηκε μετά από ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αποκάλυψαν δηλώσεις αγροτεμαχίων σε διαφορετικές περιοχές, εξαιρετικά χαμηλά μισθώματα και εκμισθωτές που δήλωναν τις εκτάσεις μόνο για ένα έτος. Παράλληλα, τα ευρήματα σε όλες τις περιπτώσεις ήταν πανομοιότυπα: εκτάσεις που είχαν χρησιμοποιηθεί από πολλούς κτηνοτρόφους τα προηγούμενα χρόνια, απουσία ζωικού κεφαλαίου και μισθώσεις των 10–30 ευρώ.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην έβδομη κατηγορουμένη, της οποίας το αρχικά απορριφθέν συμφωνητικό έγινε δεκτό μετά από ένσταση και νέα έγγραφα, καθώς και στο ζήτημα μιας διαθήκης που δημοσιεύθηκε σε χρόνο ύποπτα κοντινό με τον έλεγχο. Για τον κατηγορούμενο ηθοποιό που επέστρεψε 5.500 ευρώ, σημείωσε ότι ακολούθησε την ίδια πρακτική με τους υπόλοιπους. Τέλος, τόνισε πως οι 7 από τους 8 κατηγορούμενους υπέβαλαν αίτηση μέσω του ίδιου ΚΥΔ, ενώ ο ισχυρισμός ότι κάποιες αιτήσεις έγιναν από παππούδες κρίθηκε αβάσιμος, αφού αφορούσαν επιδοτήσεις νέων αγροτών.

Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε η Παρασκευή Τυχεροπούλου, υπάλληλος της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το σύστημα που αξιοποιούνταν για την παράνομη απόκτηση δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα. Όπως ανέφερε, από το 2015 είχε παρατηρηθεί αύξηση των δηλώσεων βοσκοτόπων χωρίς τη συνδρομή ζωικού κεφαλαίου, με στόχο την εξασφάλιση ενισχύσεων που προορίζονταν για νέους αγρότες. Επεσήμανε ότι πολλές από τις δηλούμενες εκτάσεις ήταν ακατάλληλες – πετρώδεις, ξυλώδεις και προορισμένες μόνο για βόσκηση.



Περιγράφοντας το μοτίβο της απάτης, τόνισε ότι σε οκτώ ΑΦΜ που είχε ελέγξει, «το πρώτο εύρημα ήταν η παντελής απουσία ζώων. Η διασταύρωση των δηλώσεων με τα στοιχεία του Ε9 αποκάλυπτε ότι οι συγκεκριμένες εκτάσεις εμφανίζονταν στο έντυπο μόνο για ένα έτος», γεγονός που υποδήλωνε οργανωμένη μεθόδευση.



Όσον αφορά τις «τεχνικές λύσεις», η μάρτυρας ανέφερε πως εντοπίστηκαν τεράστιες δημόσιες εκτάσεις – ακόμη και 120 εκτάρια – σε περιοχές όπως η Ροδόπη και η Άρτα, να εμφανίζονται ξαφνικά ως ιδιωτικές και να καταλήγουν σε δικαιούχους που κατοικούσαν εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι συγκεκριμένες εκτάσεις φαίνονταν να «μοιράζονται» μέσω κάποιου άγνωστου δικτύου.



Κατά την εξέταση από την υπεράσπιση, η μάρτυρας διευκρίνισε ότι η κατοχή ζωικού κεφαλαίου δεν ήταν υποχρεωτική, ωστόσο η μίσθωση απομακρυσμένων βοσκοτόπων καθιστούσε πρακτικά αδύνατη την εφαρμογή της ελάχιστης γεωργικής δραστηριότητας. «Ο καθένας μπορεί να δηλώσει ό,τι θέλει, ακόμη και την Ακρόπολη», σχολίασε, «αλλά αυτό δε σημαίνει ότι δικαιούται επιδότηση».



Η ίδια υπενθύμισε ότι το 2020, έπειτα από εντολή του τότε προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα, διενεργήθηκε εκτεταμένος δειγματοληπτικός έλεγχος στα ΑΦΜ που ζητούσαν δικαιώματα από το εθνικό απόθεμα, από τον οποίο και προέκυψαν οι εμπλεκόμενοι της παρούσας υπόθεσης.



Αναφερόμενη σε κατηγορούμενη που ισχυριζόταν ότι διαθέτει ζωικό κεφάλαιο, η μάρτυρας εξήγησε ότι σε αυτή την περίπτωση δεν θα δικαιούταν ενίσχυση από το εθνικό απόθεμα. Επισήμανε ακόμη μια πρακτική «ξεπλύματος» δικαιωμάτων: κατά την πρώτη αίτηση δηλώνονταν εκτάσεις χωρίς ζώα ώστε να εγκριθούν δικαιώματα, ενώ την επόμενη χρονιά δηλωνόταν ζωικό κεφάλαιο χωρίς αντίστοιχες εκτάσεις.

Κατηγορούμενος γνωστός ηθοποιός κατέθεσε ότι είχε όραμα να δημιουργήσει κέντρο αγροτουρισμού

Στο δικαστήριο απολογήθηκαν σήμερα οι δύο κατηγορούμενοι που εμφανίστηκαν αυτοπροσώπως. Ο πρώτος, φοιτητής, είπε πως πληροφορήθηκε τυχαία ότι ελέγχεται και απέδωσε την αίτηση σε πιθανό «λάθος του παππού, του λογιστή ή του μελετητή».



Πρόεδρος: Αφού βρεθήκατε κατηγορούμενος, δεν ψάξατε;

Μάρτυρας: Μου είπαν ότι έγινε λάθος…

Πρόεδρος: Και πού είναι αυτοί να πουν “εμείς φταίμε”; Μετά από όλα αυτά τον κρατήσατε τον λογιστή;



Ο κατηγορούμενος δήλωσε επίσης ότι δεν γνωρίζει το άτομο με το οποίο φαίνεται να έχει υπογράψει το ηλεκτρονικό μισθωτήριο της έκτασης.



Ο δεύτερος κατηγορούμενος, ηθοποιός, περιέγραψε ότι είχε όραμα να δημιουργήσει κέντρο αγροτουρισμού και ότι για αυτό απευθύνθηκε σε ειδικούς που του βρήκαν «λογιστή, μεσίτη και φτηνές εκτάσεις» στα Γρεβενά. Παραδέχθηκε ότι δεν επισκέφθηκε τις εκτάσεις, ούτε προβληματίστηκε από το πολύ χαμηλό μίσθωμα.



Όπως είπε, έλαβε 5.000 ευρώ, αλλά όταν αντιλήφθηκε πως «κάτι δεν πάει καλά», προσπάθησε να τα επιστρέψει χωρίς αποτέλεσμα: «Δεν έβρισκα κανέναν από όσους με είχαν βοηθήσει. Πήγα στον δικηγόρο μου για να βρω λύση».

