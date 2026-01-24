Σε αυτό το δωδέκατο επεισόδιο και το τέταρτο του 2026, σχολιάζουν την δυσαρέσκεια/ασφυξία που αισθάνονται οι πολίτες από Κυβέρνηση και ανύπαρκτη Αντιπολίτευση, ζητώντας πρόωρες εκλογές και καινούργια κόμματα μετά. Τα συνεχή δημοσκοπικά ευρήματα όλων, σχεδόν, των εταιριών δείχνουν την ίδια εικόνα.

Δύο δημοσιογράφοι με δεκαετίες πολιτικού ρεπορτάζ στην πλάτη τους, στην νέα επιτυχημένη εβδομαδιαία video εκπομπή τους στην HuffPost. Κάθε Σάββατο ασχολούνται με την αντιπολίτευση σε όλες τις πτέρυγές της. Την Αντιπολίτευση η οποία είναι ανίκανη να αντιπολιτεύεται την Κυβέρνηση, η οποία επίσης… αντιπολιτεύεται τον εαυτό της. Μιά ιστορία πολιτικής τρέλλας και όχι μόνο. Τα κόμματα και τα πρόσωπα στο «εδώλιο» του Huffpost. Και όποιος αντέξει.

Φάκελος «Αντιπολίτευση»: Τέρενς και Πάνος μιλούν για την κραυγή απελπισίας των πολιτών – Εκλογές τώρα και άλλα κόμματα μετά (Βίντεο)

Δύο δημοσιογράφοι με δεκαετίες πολιτικού ρεπορτάζ στην πλάτη τους, στην νέα επιτυχημένη εβδομαδιαία video εκπομπή τους στην HuffPost. Κάθε Σάββατο ασχολούνται με την αντιπολίτευση σε όλες τις πτέρυγές της. Την Αντιπολίτευση η οποία είναι ανίκανη να αντιπολιτεύεται την Κυβέρνηση, η οποία επίσης… αντιπολιτεύεται τον εαυτό της. Μιά ιστορία πολιτικής τρέλλας και όχι μόνο. Τα κόμματα και τα πρόσωπα στο «εδώλιο» του Huffpost. Και όποιος αντέξει.

Σε αυτό το δωδέκατο επεισόδιο και το τέταρτο του 2026, σχολιάζουν την δυσαρέσκεια/ασφυξία που αισθάνονται οι πολίτες από Κυβέρνηση και ανύπαρκτη Αντιπολίτευση, ζητώντας πρόωρες εκλογές και καινούργια κόμματα μετά. Τα συνεχή δημοσκοπικά ευρήματα όλων, σχεδόν, των εταιριών δείχνουν την ίδια εικόνα.