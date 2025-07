«Βρισκόμαστε σχεδόν στην ολοκλήρωση των συζητήσεων, των διαπραγματεύσεων για την απόκτηση μιας 4ης φρεγάτας FDI, του “Θεμιστοκλή”» δήλωσε από το Λοριάν της Γαλλίας ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μετά την τελετή καθέλκυσης της τρίτης φρεγάτας του τύπου, «Φορμίων».

Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε πως το πρόγραμμα της 4ης φρεγάτας υλοποιεί μια άλλη δέσμευση, «τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, του ελληνικού οικοσυστήματος, με 25% στο πρόγραμμα. Είναι το πρώτο μεγάλο αμυντικό πρόγραμμα στο οποίο η ελληνική αμυντική βιομηχανία θα συμμετέχει με το ποσοστό του 25%. Περνάμε έτσι από μια φάση που ήμασταν πελάτες και καταναλωτές σε μια φάση που είμαστε συμπαραγωγοί αμυντικής τεχνολογίας. Και θέλω να πω σε όλους ότι αυτό είναι μόνο η αρχή. Με τη βοήθεια αυτής της νέας αντίληψης που διέπει την Ατζέντα 2030, με το ΕΛΚΑΚ, με τα χρήματα που μοχλεύονται, με το ReArm Europe η χώρα μας θα μπορέσει να περάσει σε μια νέα εποχή, στην οποία όχι μόνο θα αναπτύξει τις Ένοπλες Δυνάμεις της, αλλά θα μοχλεύσει ανάπτυξη, πλούτο, θέσεις εργασίας για την ελληνική κοινωνία».

Πλέον οι τρεις φρεγάτες FDI της (αρχικής) συμφωνίας- «Κίμων», «Νέαρχος», «Φορμίων» -βρίσκονται όλες στο νερό, με τον κ. Δένδια να δηλώνει κατά την τελετή καθέλκυσης πως «με τις φρεγάτες FDI συγκροτούμε μια αξιόπιστη και ισχυρή δύναμη αποτροπής, που διευρύνει το στρατηγικό αποτύπωμα της Ελλάδας στην ανατολική Μεσόγειο». Επίσης, ο υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε εμμέσως πλην σαφώς και στο θέμα της προμήθειας πυραύλων SCALP Naval (MdCN, όπως είναι πλέον επίσημα γνωστοί) , τονίζοντας πως οι φρεγάτες FDI έχουν «μια επιπλέον σημαντική- πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία δυνατότητα- να ενσωματώνουν στρατηγικά όπλα- στρατηγικά συστήματα»– και πρόσθεσε ότι η Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών του υπουργείου Εθνικής Άμυνας «έχει σχεδόν ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις για την προμήθεια μιας τέταρτης φρεγάτας FDI…πιστεύω ότι την επόμενη φορά που θα είμαστε εδώ για να παραλάβουμε τον “Κίμωνα”…θα υπάρχουν τέσσερις φρεγάτες εδώ στην προσομοίωση».

2025 marks a key milestone for the FDI programme, with sea trials and the upcoming delivery of HS Kimon for the @NavyGR, along with the imminent launching of the third vessel, HS Formion. pic.twitter.com/9jr0cJ3Z9Z