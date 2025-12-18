Αποστολή: Κώστας Μαυραγάνης- Την πρώτη του φρεγάτα FDI ΗΝ (Belh@rra) παραλαμβάνει σήμερα (18/12) το Πολεμικό Ναυτικό, στο πλαίσιο τελετής στο Λοριάν της Γαλλίας.

Η HuffPost βρίσκεται στο Λοριάν για την τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας. Οι τέσσερις FDI HN, κλάσης «Κίμων» («Κίμων», «Νέαρχος», «Φορμίων» και «Θεμιστοκλής»), αναβαθμίζουν τις δυνατότητες του ΠΝ, παρέχοντάς του δυνατότητες αεράμυνας περιοχής, αλλά και μια επιπλέον σειρά από πρωτοφανή τεχνολογικά μέσα και δυνατότητες. Η άφιξη του «Κίμωνα» στην Ελλάδα αναμένεται τον Ιανουάριο του 2026. Η παράδοση του «Νεάρχου» αναμένεται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026 και του «Φορμίωνα» στο τέλος του ίδιου έτους.

Δείτε τις πρώτες φωτογραφίες και βίντεο:



