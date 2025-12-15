Σε ένα γαϊτανάκι λικνίστηκαν – όχι ιδιαίτερα αρμονικά – εντός της Ολομέλειας της Βουλής ο Τάκης Θεοδωρικάκος με την ακρίβεια που παραμένει στον… «εξώστη», οι χρησμοί του υπουργού Ανάπτυξης για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα, η σπόντα του Σωκράτη Φάμελλου για τα «καπέλα» που έχει αλλάξει στην πολιτική του διαδρομή ο Τάκης Θεοδωρικάκος και η Ζωή Κωνσταντοπούλου που μπήκε στον καυγά. Όλοι και όλα μαζί «δεμένα» γύρω από την συζήτηση του προϋπολογισμού.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος για να στηρίξει το κυβερνητικό αφήγημα για την ακρίβεια – την ώρα που τα νοικοκυριά μετρούν και το τελευταίο ευρώ και δεν το βρίσκουν – ανέφερε πως αυτό που έχει σημασία δεν είναι ο πληθωρισμός των τροφίμων, αλλά το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και η αύξηση των μισθών, χρησιμοποιώντας αριθμούς και νούμερα.

Σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης, η Ελλάδα τους τελευταίους 16 μήνες έχει χαμηλότερο πληθωρισμό τροφίμων από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. «Εάν θέλουμε καλύτερους μισθούς, πρέπει να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα της οικονομίας» ήταν το «μάντρα» που επικαλέστηκε απέναντι στις ισχυρές «βολές» της αντιπολίτευσης.

Στα γενικευμένα «πυρά» της αντιπολίτευσης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς την ίδια ώρα οι αγρότες δεν σταματούν να «μαρσάρουν» στα μπλόκα ο Τάκης Θεοδωρικάκος επιτέθηκε στην… αντιπολίτευση. «Κομμένο ότι η ΝΔ είναι η παράταξη των “Φραπέδων”. Είμαστε μια μεγάλη λαϊκή παράταξη» είπε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Όταν, μάλιστα, ο Σωκράτης Φάμελλος παρατήρησε προς τον Τάκη Θεοδωρικάκο πως «δεν είπατε ούτε μια συγνώμη για την ακρίβεια που μαστίζει. Δεν θέλετε να τα βάλετε με την ακρίβεια. Είμαστε πρώτοι στην ακρίβεια, τελευταίοι στους μισθούς, αυτό είναι κοινωνική χρεοκοπία», ο υπουργός Ανάπτυξης άδραξε την ευκαιρία να αναφερθεί στον εξώστη του Παλλάς, στον Αλέξη Τσίπρα, στο μέλλον του πρώην πρωθυπουργού αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ.

Η πρόβλεψη του Θεοδωρικάκου για Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ

«Κάτι πρέπει να κάνετε κ. Φάμελλε για να κατεβείτε από τον εξώστη της πολιτικής εξορίας. Χρησιμοποιείτε τόνους λαϊκισμού, ψεμάτων και δημαγωγίας για να διεκδικήσετε κάποια παρουσία στο μέλλον του χώρου σας» είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τον ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα με «προθεσμία λήξης» στη Βουλή. «Στην επόμενη Βουλή θα είναι εδώ το καινούργιο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υπάρχει πάντως», προέβλεψε ο υπουργός Ανάπτυξης.

«Εσείς δεν θυμάστε πόσα κόμματα έχετε περάσει και πόσα καπέλα έχετε αλλάξει. Εμείς είμαστε συνεπείς, εσείς έχετε πάει από το ένα άκρο του πολιτικού φάσματος στο άλλο» απάντησε με αιχμηρό τρόπο ο Σωκράτης Φάμελλος στον Τάκη Θεοδωρικάκο, μιλώντας για «υποτέλεια» της κυβέρνησης, καθώς «έφερε νομοσχέδιο κατ’ εντολή της πρέσβειρας των ΗΠΑ».

Στην επίθεση Φάμελλου ανταπάντησε ο Τάκης Θεοδωρικάκος που ζήτησε από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ «να πάρετε πίσω τις κουβέντες περί υποτέλειας. Η στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ είναι βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης καθώς συνιστά προϋπόθεση ασφάλειας και ενός βιώσιμου οικονομικού μέλλοντος, την ώρα που οξύνονται οι διεθνείς ανταγωνισμοί» κάνοντας λόγο για «δημαγωγικές» κραυγές και «ανεύθυνες» φωνές της αντιπολίτευσης. «Μην κάνει ότι κλαίει ο Σωκράτης Φάμελλος για την ακρίβεια, ας μιλήσει πιο σοβαρά. Όλα συνδέονται με τους μισθούς των εργαζομένων, εκεί είναι η ουσία του θέματος» είπε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Σφοδρή επίθεση της Ζωής

Στην κόντρα είχε μπει λίγο νωρίτερα και η Ζωή Κωνσταντοπούλου για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και όσα διαδραματίζονται εντός της εξεταστικής επιτροπής. «Απαντήστε μας, γιατί δεν έκανε τίποτα η ΕΛΑΣ όταν ο Φραπές εκτόξευσε απειλή σε πολιτική αρχηγό;», είπε προς τα κυβερνητικά έδρανα, καλώντας μάλιστα και τον Σωκράτη Φάμελλο να πάρει θέση. «Κύριε Φάμελλε, τοποθετηθείτε. Εγώ όταν σας στοχοποίησε η Ομάδα Αληθειας βρέθηκα στο πλευρό σας» είπε με ένταση η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Μεταξύ άλλων η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε νέα επίθεση στον Άδωνι Γεωργιάδη, κάνοντας λόγο για «φασίστα» και «ακροδεξιό αρνητή του Ολοκαυτώματος» γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Νότη Μηταράκη, ο οποίος κάλεσε το προεδρείο να κινήσει πειθαρχική διαδικασία εις βάρος της. «Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τοποθετήθηκε ακραίως προσβλητικά για τον κ. Γεωργιάδη. Κατά σαφή παραβίαση του άρθρου 77 του Κανονισμού της Βουλής. Και ζητάμε από το προεδρείο να πάρει τα προβλεπόμενα πειθαρχικά μέτρα» ζήτησε ο «γαλάζιος» κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος με την προεδρεύουσα της συνεδρίασης Όλγα Γεροβασίλη να σημειώνει πως θα διαγραφούν οι επίμαχες αναφορές από τα πρακτικά.