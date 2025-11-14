Στο επίκεντρο της «γαλάζιας» σύναξης που στήθηκε στο εντευκτήριο της Βουλής βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αμέσως μετά την ολοκλήρωση της «μονομαχίας» του στην Ολομέλεια με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη για την ακρίβεια.

Τον πρωθυπουργό περίμεναν κοντά στους 40 βουλευτές της ΝΔ και μόλις εκείνος έκανε την εμφάνιση του δημιουργήθηκε ένα μεγάλο «γαλάζιο» πηγαδάκι με τους δημοσιογράφους να καταγράφουν την σκηνή.

Με χαλαρή διάθεση, και ένα εσπρεσάκι στο χέρι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάθισε δίπλα στον Δημήτρη Μαρκόπουλο και τον Γιώργο Αμυρά. Καθώς το κλίμα των περασμένων ημερών, με αφορμή τα ΕΛΤΑ, έβρισκε το εσωτερικό της ΝΔ σε μεγάλη ένταση ο Μητσοτάκης επιχείρησε να το αποκλιμακώσει λέγοντας πως «εμείς δεν έχουμε μυστικά και αυτό μπορεί να το δει κανείς. Ό,τι λέγεται μαθαίνεται και υπάρχει διαφάνεια στις σχέσεις μας», αναφέροντας μάλιστα πως είναι ανοιχτός σε κατ’ ίδιαν συναντήσεις με τους βουλευτές.

«Το θέμα είναι ποιος θα σουβλιστεί»

Όταν ο Μητσοτάκης δέχτηκε το ερώτημα, μεταξύ τιμών κρεάτων, οσπρίων και της βελόνας του ΠΑΣΟΚ, περί του πότε θα στηθούν οι εθνικές κάλπες «έδειξε» εκλογές μετά το Πάσχα του 2027. «Το Πάσχα του 2027 είναι στις 2 Μαίου και μετά είναι μια καλή περίοδος», ανέφερε ο πρωθυπουργός. Και όταν, αναπόφευκτα, η κουβέντα πήγε στα έθιμα του Πάσχα και το σούβλισμα ο Μητσοτάκης παρατήρησε πως «το θέμα είναι ποιος θα σουβλιστεί, εμείς έχουμε τη φιλοδοξία να είμαστε απ έξω».

«Άλλες βελόνες πάνε προς τα κάτω»

Για την «βελόνα» των δημοσκοπήσεων, την γνωστή αναφορά του Παύλου Γερουλάνου προς το εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη, ο Μητσοτάκης παρατήρησε πως «η δική μας βελόνα δεν έχει κινηθεί το τελευταίο διάστημα και αυτό μπορεί να μην είναι κακό, ενώ οι άλλες βελόνες πάνε προς τα κάτω». Για την συζήτηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη που μόλις είχε ολοκληρωθεί στην Ολομέλεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας την αναφορά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για τα ρεβύθια, διερωτήθηκε «που βρήκε τα ρεβύθια 15 φορές πιο πάνω, από το χωράφι στο ράφι».

Στα αξιοσημείωτα και το γεγονός πως ο πρωθυπουργός, μεταξύ άλλων, μίλησε για αντικατάσταση των διάτρητων από πυροβολισμούς πινακίδων στην Κρήτη σαν μια κίνηση συμβολισμού έτσι ώστε να μπει ένα τέλος στο φαινόμενο των άσκοπων πυροβολισμών.