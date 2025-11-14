Η εικόνα, ιδιαίτερα γνωστή σε όλους, είναι η εξής: Σε μια χώρα όπου ο μισθός τελειώνει πριν καλά-καλά βρεθεί στη μέση ο μήνας, η ακρίβεια, πλέον, έχει πάψει να είναι απλώς ένας οικονομικός δείκτης. Είναι μια καθημερινή μάχη. Από το σουπερμάρκετ και από το ενοίκιο μέχρι τον λογαριασμό του ρεύματος, οι τιμές σαρώνουν τα νοικοκυριά, διαμορφώνοντας μια κατάσταση έντονα πιεσμένης επιβίωσης. Σαν να έχει μετατραπεί η ακρίβεια σε έναν «αόρατο φόρο» που πληρώνουν όλοι – και μάλιστα ακριβά.

Με φόντο αυτή την εικόνα – που σκιαγραφεί την πραγματικότητα – ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης αντιπαρατέθηκαν στο κοινοβουλευτικό τερέν με αφορμή την επίκαιρη ερώτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την ακρίβεια, στο πλαίσιο της «Ώρας του Πρωθυπουργού». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας την δευτερολογία του, «πιάστηκε» από την φράση του Παύλου Γερουλάνου περί της δημοσκοπικής «κολλημένης βελόνας» του ΠΑΣΟΚ και επιτέθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη: «Γίνεται μια μεγάλη συζήτηση για την κολλημένη βελόνα στο κόμμα σας, δεν είναι κολλημένη, πάει προς τη λάθος πλευρά. Είναι παραπλανητικός ο λόγος σας. Η εικόνα που παρουσιάζετε δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα» είπε, με νόημα, ο πρωθυπουργός.

Μητσοτάκης: «Δεν είμαι μάγος, ούτε ο Χάρι Πότερ»

Στην δική του «ανάγνωση» της ακρίβειας ο πρωθυπουργός κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ πως «είναι λάθος να παρουσιάζετε αποσπασματικά στοιχεία», λέγοντας πως η ελληνική οικονομία δεν αντέχει μείωση του ΦΠΑ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι οι πολίτες δεν έχουν δει ακόμα την εφαρμογή των πολιτικών της κυβέρνησης, κάτι που θα γίνει από τις αρχές του χρόνου που θα δουν αυξήσεις στα εισοδήματα τους λόγω των φοροελαφρύνσεων.

«Δεν είμαι μάγος, ούτε ο Χαρι Πότερ ξέρω όμως ότι έχω πάρει εντολή να προτάξω την στήριξη των νοικοκυριών και του διαθέσιμου εισοδήματος και το κάνουμε με συνέπεια. Έχουμε μειώσει 83 φόρους, φτάσαμε την ανεργία στο 8%, έχουμε στηρίξει τη μεσαία τάξη από πολιτικές που απέχουν από το να είναι φιλοδωρήματα» είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

«Βαφτίζετε το κρέας ψάρι» κατηγόρησε το στρατόπεδο της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παραδεχόμενος ότι υπάρχει πραγματικό πρόβλημα ακρίβειας αλλά, όπως επεσήμανε, πρέπει να δούμε τις πραγματικές του διαστάσεις. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό «οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο αλλά ευρωπαϊκό και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο η χώρα μας με άλλες που δεν έζησαν κάτι ανάλογο με την οικονομική κρίση», ενώ σημείωσε ειδικά για το μοσχαρίσιο κρέας πως υπάρχει μια παγκόσμια έκρηξη στις τιμές και επειδή η Ελλάδα εισάγει το 80% η κυβέρνηση δεν μπορεί να χρεωθεί όλη αυτή την κατάσταση.

Ανδρουλάκης: «Είτε μέτρα παυσίπονα είτε μέτρα κοροϊδία»

«Τα ολιγοπώλια θησαυρίζουν και η κυβέρνηση πετά χαρταετό» κατηγόρησε, από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης τον πρωθυπουργό και τον κάλεσε να μπεί «στη θέση της μέσης ελληνικής οικογένειας, του αγρότη, του μικρομεσαίου, των νέων. «Η ελληνική κοινωνία έχει αγανακτήσει από το κόστος ζωής και το κόστος παραγωγής και όλα τα μέτρα που ανακοινώνει η κυβέρνηση, είτε είναι μέτρα παυσίπονα είτε μέτρα κοροϊδία» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε, εικονογραφώντας την κατάσταση που επικρατεί στην καθημερινότητα, πως στα τέσσερα τελευταία χρόνια οι τιμές των τροφίμων έχουν αυξηθεί κατά 34%, ένα στα τρία νοικοκυριά διαθέτουν πάνω από το 40% του εισοδήματός του για κόστος στέγασης, ενώ η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων είναι η δεύτερη μικρότερη στην Ευρώπη και ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης είναι ο δεύτερος χαμηλότερος στην Ευρώπη. «Όλες σας οι επιλογές δημιουργούν νέες κοινωνικές ανισότητες και παράγουν απογοήτευση και απελπισία» κατηγόρησε την «γαλάζια» κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη λέγοντας πως «η περίφημη ελάφρυνση για τη μεσαία τάξη, επικοινωνιακό τρικ. Για το 81% των φορολογουμένων είναι ένα με δύο ευρώ κέρδος την ημέρα. Άρα ένα καφεδάκι και πολύ είναι. Οι φτωχότεροι, – τρία εκατομμύρια συμπολίτες μας – δεν θα δουν καμία ελάφρυνση. Το βάρος της μισθωτής εργασίας παραμένει δυσανάλογα μεγάλο».