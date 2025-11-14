Για το θέμα της ακρίβειας τοποθετείται το μεσημέρι της Παρασκευής (14/11) στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση που είχε καταθέσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

“Το αυξημένο κόστος ζωής είναι το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά”, σημειωσε στην αρχη της ομιλίας του ο Πρωθυπουργός τονίζοντας ότι μέλημα της κυβέρνησης είναι “η άμυνα απέναντι στην ακρίβεια, κάτι που αποτελεί απολύτη προτεραιότητα”.

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η ακρίβεια δεν είναι ελληνικό φαινόμενο αλλά παγκόσμιο και ξέσπασε αμέσως μετά την πανδημία, ενώ ακολούθησε η ενεργειακή κρίση και τώρα η μάχη των δασμών.

“Οι ρίζες του προβλήματος πάνε αρκετά πίσω”, σημείωσε ενώ παρέθεσε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα είχε χαμηλότερο πληθωρισμό από την Ευρώπη την τελευταία πενταετία. “Σε ορισμένες υποκατηγορίες πράγματι τα πήγαμε χειρότερα” ανέφερε ενώ ειδικά για τα τρόφιμα είχαμε παρόμοιο πληθωρισμό. 40% στην Ευρώπη, 37% στην Ελλάδα.

“Εσείς βαφτίζετε το κρέας ψάρι. Δεν θα βαφτίσω εγώ το ψάρι κρέας”, είπε απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη, εξηγώντας ότι η καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια είναι η αύξηση των εισοδημάτων.

“Η κατάσταση δεν είναι τόσο τραγική”

Αναφερόμενος στο θέμα του βασικού μισθού εξήγησε ότι η αύξηση του τα τελευταια χρόνια είναι μεγαλύτερη από το ύψος του πληθωρισμού, ενώ αναφέρθηκε στις αυξήσεις που δόθηκαν στους ενστόλους αλλά και στους συνταξιούχους. Για τους τελευταίους παραδέχθηκε ότι οι αυξήσεις είναι μικρότερες του πληθωρισμού αλλά εξήγησε ότι “αυτό είναι απότοκο της καταστάσης που κληρονομήσαμε”.

“Να σταματήσει αυτη η καταστροφολογία κ. Ανδρουλάκη. Δεν είναι το επιπεδο της Ελλάδας αυτό που παρουσιάζεται. Η κατάσταση δεν είναι τόσο τραγική”.

“Δεν μπορεί να αντιμετωπίζετε μία χώρα που χρεοκόπησε, με κράτη που δεν έζησαν κάτι ανάλογο”, πρόσθεσε.

Μίλησε επίσης για την έξαρση στην τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος σε παγκόσμιο επίπεδο. “Ε δεν θα το χρεωθεί αυτό η κυβέρνηση κύριε Ανδρουλάκη”.

Για να μην τεθεί ξανά η ελληνική οικονομία σε καθεστώς επιτήρησης, ο Πρωθυπουργός εξήγησε ότι υπήρχε διαθέσιμο ποσό 1,71 δισ. ευρώ χωρίς περιθώρια υπέρβασης αυτού του ποσού και “επιλέξαμε να κάνουμε τη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση”, ανέφερε στη συνέχεια μιλώντας για τα μέτρα που ψηφίσθηκαν πριν από λίγες ημέρες και που φέρνουν μείωση φορολογίας για μεγάλο μέρος του πληθυσμού, κάνοντας αναφορά στους νέους και τις οικογένειες με παιδιά, στο στεγαστικό πρόβλημα και στην επιστροφή ενός ενοικίου στις 30 Νοεμβρίου, στη στήριξη που παρέχει η κυβέρνηση στους κατοίκους της περιφέρειας, στην κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για τους συνταξιούχους που θα έρθει σε δύο χρόνια.

Σχετικά με το ιδιωτικό χρέος, για το οποίο ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι αυξήθηκε, ο Πρωθυπουργός τον διέψευσε λέγοντας ότι μειώθηκε κατά 2 μονάδες. Αναφορά έκανε στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό και στις λύσεις που προσφέρει δίνοντας πάσα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να προτείνει -αν έχει- βελτιώσεις στη λειτουργία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε την πρωτολογία του τονίζοντας την ανάγκη τήρησης της δημοσιονομικής πειθαρχίας.

“Δεν είμαι Χάρι Πότερ”

“Ακούγοντας σας κύριε Ανδρουλάκη, αισθάνομαι ότι το 2019 είχα εκλεγεί πρωθυπουργός στο Λουξεμβρούργο” ήταν η ατάκα με την οποία ξεκίνησε τη δευτερολογία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπενθυμιζοντας στη συνέχεια τις συνέπειες της μεγάλης οικονομικής κρίσης, της κατάστασης που είχε βρεθεί η χώρα και των κινήσεων που κάνει η κυβέρνηση για τη βελτίωση της χώρας και της ζωής των πολιτών.

“Δεν είμαι Χάρι Πότερ”, τόνισε με νόημα και μίλησε για τη μείωση 83 φόρων και τη μείωση της ανεργίας που πλέον έχει φτάσει στο 8%.