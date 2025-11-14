Για το θέμα της ακρίβειας θα τοποθετηθεί σήμερα στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση που είχε καταθέσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Στη συζήτηση που θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της Ώρας του Πρωθυπουργού αναμένεται να ανέβουν οι τόνοι από την αντιπολίτευση καθώς σύμφωνα με όλες τις έρευνες το υψηλό κόστος διαβίωσης είναι αυτό που απασχολεί περισσότερο τα νοικοκυριά. Γεγονός που δίνει την αφορμή για άσκηση κριτικής απέναντι στην κυβέρνηση.

Είναι κάτι που γνωρίζουν καλά στο Μέγαρο Μαξίμου και δεν ήταν τυχαία η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την ομιλία του χθες σε πολίτες της Ελευσίνας.

«Ξέρουμε πολύ καλά ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Ελληνίδες και οι Έλληνες είναι το πρόβλημα της ακρίβειας. Έχουμε απόλυτη αίσθηση ότι το κόστος ζωής έχει αυξηθεί σημαντικά -όχι μόνο στη χώρα μας, παντού στον κόσμο- τα τελευταία χρόνια. Και αισθάνομαι ότι η πρώτη μας υποχρέωση είναι να σκύψουμε πάνω σε αυτό το πρόβλημα και να στηρίξουμε με κάθε τρόπο το διαθέσιμο εισόδημα των Ελληνίδων και των Ελλήνων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Πρωθυπουργός αναμένεται το μεσημέρι στη Βουλή να εστιάσει στους εξής άξονες:

-Στην εφαρμογή των μέτρων που είχε ανακοινώσει στη ΔΕΘ και που ψηφίστηκαν πρόσφατα. Πρόκειται για σημαντικές φορολαφρύνσεις που θα ενισχύσουν το εισόδημα μεγάλου μέρους της κοινωνίας. Οι πολίτες θα αρχίσουν να βλέπουν τη διαφορά στην τσέπη τους από τις αρχές του νέου χρόνου και αυτό θα τονίσει και ο Πρωθυπουργός.

-Στις στοχευμένες κινήσεις που γίνονται, κυρίως από το Υπουργείο Ανάπτυξης, προκειμένου να μειωθούν οι τιμές στην αγορά. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία καταγράφεται μία ανάσχεση του πληθωρισμού, κάτι που αναμένεται να αναδείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

-Στις συνεχείς αυξήσεις του βασικού μισθού από το 2019 και μετά.

-Στην πορεία της ελληνικής οικονομίας που δίνει προοπτικές για περισσότερα μέτρα στήριξης στο άμεσο μέλλον. «Όσο η οικονομία πηγαίνει καλύτερα, τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε μέρισμα ανάπτυξης πίσω στους πολίτες. Θα το κάνουμε με τέτοιο τρόπο, όμως, ώστε να μην διακινδυνεύσουμε σε καμία περίπτωση τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας», είπε χθες ο Πρωθυπουργός στους πολίτες της Ελευσίνας.

Παράλληλα αναμένεται να εξαπολύσει επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ για μη κοστολογημένες προτάσεις και για εύκολες υποσχέσεις. «Από την κυβέρνηση αυτή θα ακούτε μόνο μετρημένες εξαγγελίες. Είναι πολύ εύκολο να βρίσκεσαι σήμερα στην αντιπολίτευση και να τάζεις λαγούς με πετραχήλια», ανέφερε χθες, δίνοντας έτσι το στίγμα της στάσης που θα κρατήσει απέναντι στις κατηγορίες των κομμάτων της αντιπολίτευσης.