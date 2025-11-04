Η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόϊλ θα συναντηθεί σημερα στις 12:40 με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, προκειμένου να δώσει τα διαπιστευτήριά της. Θα ακολουθήσει μια κατ’ ιδίαν συζήτηση με τον Πρόεδρο, διαρκείας 15′-20′.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αμέσως μετά το Προεδρικό θα κατευθυνθεί προς το υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα συναντηθεί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στις 13:30.

Την Τετάρτη το πρωί, στις 10:00, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ θα μεταβεί στο μέγαρο Μαξίμου για την πρώτη επίσημη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το στίγμα της διπλωματικής της θητείας αναμένεται να δοθεί αργότερα μέσα στην εβδομάδα στο διατλαντικό φόρουμ για την ενέργεια που διεξάγεται στην Αθήνα και στο οποίο θα παραβρεθούν ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ, ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών, Νταγκ Μπέργκαμ, και 24 Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας.

Το 6ο Συνέδριο «Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC), το οποίο διεξάγεται στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο, συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας και το Atlantic Council Global Energy Center, σηματοδοτώντας την ενίσχυση της συνεργασίας Ευρώπης-ΗΠΑ για μια ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενεργειακή μετάβαση.

Στο μεταξύ, την Δευτέρα όπως δημοσίευσε η Αμερικανική πρεσβεία στο Instagram, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ συναντήθηκε με την ομάδα της Αμερικανικής Αποστολής στην Ελλάδα.

«Κατά την πρώτη της ημέρα στην Πρεσβεία, η Πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ συναντήθηκε με την ομάδα της Αμερικανικής Αποστολής στην Ελλάδα.

Κάθε ημέρα, αυτή η ομάδα εργάζεται για την προώθηση των επιχειρηματικών συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών, προστατεύει τους Αμερικανούς πολίτες στην Ελλάδα, ενισχύει τους αμυντικούς δεσμούς μας — και πολλά περισσότερα!», αναφέρει η ανάρτηση της πρεβείας.