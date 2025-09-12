Άμεσα ήταν τα αντανακλαστικά της ελληνικής κυβέρνησης στο επίσημο, πλέον, αίτημα της Τουρκίας, η οποία με περίσσιο θράσος ζητά να ενταχθεί στο πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαΐκής Ένωσης. Στέλνει την υπενθύμιση προς όλους, Άγκυρα και Βρυξέλλες, ότι έχει το δικαίωμα στην επερχόμενη συζήτηση που θα γίνει επί του τουρκικού αιτήματος, σε αυτή την τελική φάση, να ασκήσει βέτο. Και αυτό το δικαίωμα της αρνησικυρίας θα το πράξει χωρίς την οποιαδήποτε υπαναχώρηση.

Σημειώνεται ότι πέρα από τις επανειλημμένες δεσμεύσεις επί του θέματος του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, υπήρξε η δημόσια κατηγορηματική δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Θεσσαλονίκη, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα που τέθηκε στην συνέντευξη Τύπου της περασμένης Κυριακής. «Όσο το casus belli παραμένει σε ισχύ, η Ελλάδα θα μπλοκάρει τη συμμετοχή της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE, όπως έχει δικαίωμα να κάνει».

Το μήνυμα που ήδη εστάλη προς την Τουρκία, τις Βρυξέλλες και τους 26 εταίρους της ευρωπαϊκής ένωσης περιλαμβάνει τέσσερα βασικά σημεία, υπενθυμίζοντας και προγενέστερες θέσεις της Αθήνας.

Η Τουρκία έχει υποβάλει αίτηση στην Επιτροπή για ένταξη στο πρόγραμμα Safe ήδη από τον περασμένο Ιούνιο. Η αίτηση αυτή θα προωθηθεί το επόμενο διάστημα στο Συμβούλιο για να συζητηθεί αρχικά σε επίπεδο μόνιμων αντιπροσώπων.

Χάρη στην ενεργητική διπλωματία μας, μολονότι ο Κανονισμός Safe εγκρίνεται βάσει Συνθήκης με ειδική πλειοψηφία και άρα δεν είχαμε δικαίωμα βέτο, επιμείναμε και καταφέραμε έτσι ώστε ούτε οποιαδήποτε τρίτη χώρα να μπορεί να μπει στο Safe, παρά μόνο εάν πριν, ολοκληρώσει διμερή συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θίγονται τα συμφέροντα των κρατών μελών. Δεδομένων των ισορροπιών εντός της Ένωσης, επρόκειτο για μεγάλη επιτυχία.

Η επικείμενη συζήτηση για την αίτηση της Τουρκίας αφορά το κατά πόσο θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις για διμερή συμφωνία με την ευρωπαΐκή ένωση. Τόσο στο στάδιο της έναρξης των συζητήσεων όσο και στο τελικό στάδιο έγκρισης, κάθε χώρα έχει δικαίωμα αρνησικυρίας.

Η Ελλάδα δια του ΠΘ και του ΥΠΕΞ έχει διαμηνύσει ότι δεν πρόκειται να δεχθεί να συμπεριληφθεί σε αμυντικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρα η οποία επισήμως απειλεί με πόλεμο κράτος μέλος της Ένωσης.

Ασφαλείς πληροφορίες της HuffPost αναφέρουν ότι το θέμα θα το συζητήσει και θα το θέσει ευθέως ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον ίδιο τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην συνάντηση που θα έχουν σε λιγότερο από δύο βδομάδες, στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Σχετικά, μάλιστα, με την παρέμβαση της HuffPost, η οποία ζητούσε άμεση απάντηση της Αθήνας στην επίσημη κίνηση που έκανε για το πρόγραμμα SAFE η Τουρκία, κυβερνητικοί κύκλοι σχολίαζαν ότι πέρα από την υπενθύμιση και νέα γνωστοποίηση των τεσσάρων σημείων που περιγράφουν την πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης έναντι του SAFE και της Άγκυρας, (αυτή που δημοσιεύει σήμερα η HuffPost), θα υπάρξουν, με κάθε ευκαιρία που θα δίδεται, συνεχείς αντίστοιχες δηλώσεις και υπενθυμίσεις μας. Μέχρι την ώρα που βεβαίως και θα ασκηθεί το βέτο, όσο η Άγκυρα ακολουθεί το δικό της απειλητικό πολεμικό μοντέλο έναντι της Ελλάδας.

Τέλος, βέτο θα ασκήσει και η Κυπριακή Δημοκρατία. Απολύτως εύλογο με δεδομένο ότι η Τουρκία εξακολουθεί να κατέχει το 37% του κυπριακού εδάφους μετά την αιματηρή στρατιωτική εισβολή της πριν από 51 χρόνια. Ήδη έχουν δοθεί οι σχετικές οδηγίες εκ μέρους του προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη.