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Η πρέσβης εξήρε το πολυετές πνευματικό και κοινωνικό έργο του Αρχιεπισκόπου, εστιάζοντας στη μέριμνά του για τα παιδιά και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος υπογράμμισε την ανάγκη συνεργασίας με την Πολιτεία και διεθνείς εταίρους για την ενίσχυση των πρωτοβουλιών κοινωνικής πρόνοιας.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν για τον σεβασμό προς τις εβραϊκές κοινότητες και τη σημασία της διατήρησης της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η πρέσβης αποδέχθηκε πρόσκληση του Αρχιεπισκόπου για κοινή επίσκεψη σε εκκλησιαστικά ιδρύματα και ιερούς τόπους της χριστιανικής παράδοσης.

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Η πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι επισκέφτηκε σήμερα 26/11 τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο, κάνοντας λόγο για την πολυετή πνευματική και κοινωνική προσφορά του Αρχιεπισκόπου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη μέριμνά του για τα παιδιά και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Συνάντηση της Πρέσβεως του Ισραήλ με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο

Από την πλευρά του, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας με την Πολιτεία, αλλά και με φίλους από άλλες χώρες, για την ενίσχυση των πρωτοβουλιών κοινωνικής πρόνοιας. Παράλληλα, προσκάλεσε την πρέσβη να επισκεφθούν από κοινού ιδρύματα και δομές της Εκκλησίας, πρόσκληση την οποία εκείνη αποδέχθηκε.

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Αναλυτικά η ανάρτηση της Πνινάτ Γιανάι:

«Σήμερα είχα την τιμή να επισκεφθώ την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και να συναντήσω τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο Β΄. Καθώς εισήλθα στην αίθουσα του επάνω ορόφου, με εντυπωσίασε η αξιοπρέπεια του ανθρώπου που στεκόταν απέναντί μου.

Του εξέφρασα πόσο συγκινημένη ήμουν στην προοπτική της συνάντησής μας, έχοντας πληροφορηθεί για το έργο της ζωής του και τα χρόνια που έχει αφιερώσει στα ορφανά παιδιά και στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Συνέβαλε στην ίδρυση ορφανοτροφείων, στην ανάπτυξη προγραμμάτων αναδοχής και στη δημιουργία κέντρων για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Τα λόγια έμοιαζαν ανεπαρκή για να εκφράσω τον θαυμασμό μου για έναν άνθρωπο που έχει αφιερώσει τόσο μεγάλο μέρος της ζωής του σε αυτό το έργο, με τόση συμπόνια και ανθρωπιά.

Στη συνέχεια, μου διηγήθηκε ότι, πριν αφιερώσει τη ζωή του στην Εκκλησία, υπήρξε εκπαιδευτικός. Ανάμεσα στους αγαπημένους και πιο διακεκριμένους μαθητές του ήταν Εβραίοι. Μίλησε γι’ αυτούς με μεγάλη στοργή και μου είπε ότι με ορισμένους διατηρεί επαφή μέχρι και σήμερα. Με συγκίνησε βαθιά ο τρόπος με τον οποίο μιλούσε για τους παλιούς μαθητές του, αλλά και για τη σημαντική θέση των εβραϊκών κοινοτήτων στην Ελλάδα.

Σκέφτηκα τους αγαπημένους μου γονείς, οι οποίοι επίσης αφιέρωσαν τη ζωή τους στην εκπαίδευση και στη στήριξη των παιδιών. Του είπα ότι ο πατέρας μου ήταν διευθυντής του σχολείου στο οποίο φοιτούσα και ότι από εκείνον έμαθα πόσο καθοριστική μπορεί να είναι η συμβολή ενός δασκάλου στη ζωή ενός παιδιού. Του μίλησα επίσης για την ανατροφή μου σε μια ορθόδοξη εβραϊκή οικογένεια, όπου από μικρή ηλικία διδάχθηκα να σέβομαι τους θρησκευτικούς ηγέτες και τους ανθρώπους που αφιερώνουν τη ζωή τους στην πίστη τους. Είχε ιδιαίτερη σημασία για μένα να μοιραστώ αυτές τις αναμνήσεις με τον προκαθήμενο της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος.

Συζητήσαμε για την ευθύνη προστασίας των εβραϊκών κοινοτήτων και για το πώς τα μέλη τους ζουν με ασφάλεια, τηρώντας τις παραδόσεις τους ανοιχτά και με υπερηφάνεια. Του είπα ότι, ως Πρέσβης του Ισραήλ, αναγνωρίζω και εκτιμώ τον σεβασμό που επιδεικνύει η Ελλάδα στις εβραϊκές κοινότητές της, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος τόσο της ιστορίας της χώρας όσο και της σύγχρονης ζωής της.

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Ο Αρχιεπίσκοπος με προσκάλεσε να επισκεφθούμε μαζί ιερούς τόπους της χριστιανικής παράδοσης. Ένας από τους συνεργάτες του μου υπενθύμισε τις ακαδημαϊκές του σπουδές στην αρχαιολογία, ενώ στο τέλος της συνάντησής μας ο Μακαριώτατος μου προσέφερε βιβλία σχετικά με αυτή την πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά. Του εξέφρασα πόσο ανυπομονώ για την κοινή μας επίσκεψη. Ελπίζω να μπορέσουμε να μοιραστούμε αυτή την εμπειρία με τους ανθρώπους στην Ελλάδα και στο Ισραήλ και να μιλήσουμε μαζί για τη σημασία αυτών των ιερών και ιστορικών τόπων. Για τους δύο αρχαίους λαούς μας, αποτελούν θεμέλια της μνήμης, της ταυτότητας και της πίστης μας. Ο σεβασμός με τον οποίο τους περιβάλλουμε και η φροντίδα για τη διαφύλαξή τους από γενιά σε γενιά αποτελούν μέρος της δύναμης που μας έχει διατηρήσει ζωντανούς στο πέρασμα των χιλιετιών.

Στα 88 του χρόνια, έπειτα από δεκαετίες προσφοράς στον συνάνθρωπο, ο Ιερώνυμος Β΄ βρίσκεται στο τιμόνι της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος. Συνάντησα έναν πνευματικό ηγέτη, του οποίου η θρησκευτική παράδοση αποτελεί πηγή έμπνευσης για τους γύρω του και ο οποίος έχει την ικανότητα να φέρνει κοντά ανθρώπους διαφορετικών θρησκειών. Ήταν μία από τις πιο ξεχωριστές ημέρες της θητείας μου. Ανυπομονώ ήδη να τον συναντήσω ξανά και να συνεχίσουμε μαζί να καλλιεργούμε τις καλές σχέσεις και τον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ Εβραίων και Χριστιανών.

Εύχομαι κάθε παιδί που μεγαλώνει σε αυτόν τον τόπο να συναντήσει έναν δάσκαλο που θα του μάθει να είναι υπερήφανο για τη δική του παράδοση και να σέβεται ολόψυχα τις παραδόσεις των συνανθρώπων του. Και εύχομαι αυτός ο δάσκαλος, όταν χρόνια αργότερα μιλά για τους μαθητές του, να το κάνει με την ίδια αγάπη που άκουσα σήμερα στη φωνή του ανθρώπου που φέρει αυτή τη μεγάλη πνευματική ευθύνη, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος».

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