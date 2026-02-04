Τις παρεμβάσεις -συνολικά 14- παρουσίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, με τις οποίες θα σταματήσει η ταλαιπωρία των πολιτών στις συναλλαγές τους με το κράτος.

Τα μέτρα αυτά αποφασίσθηκαν και μετά από υποδείξεις του Συνηγόρου του Πολίτη αλλά και ύστερα από τις απαντήσεις που έδωσαν πολίτες σε ερωτηματολόγιο σχετικό με τη λειτουργία του κράτους καθώς και από ενημέρωση βουλευτών που είχαν γίνει δέκτες παραπόνων από το κοινό.

«Πρόκειται για παρεμβάσεις με αντιμετώπιση κοινής λογικής για να τελειώσουμε με υποθέσεις που παραπέμπουν σε καθημερινή τρέλα», σημείωσε μεταξύ άλλων ο Κωστής Χατζηδάκης ενώ κατά την παρουσίαση των παρεμβάσεων έφερε κραυγαλέα παραδείγματα μεταξύ των οποίων τη διεκδίκηση από πλευράς Δημοσίου ακινήτων πολιτών, μία απαιτήση που στηριζόταν σε οθωμανικά φιρμάνια. Στις διεκδικούμενες περιοχές ήταν η πόλη της Σαρωνίδας, πολλές πολυκατοικίες στο κέντρο της Καρδίτσας ή κατοικίες στον Εύοσμο της Θεσσαλονίκης. Άλλο παράδειγμα ταλαιπωρίας των πολιτών είναι η μη συμμόρφωση του Δημοσίου σε δικαστικές αποφάσεις που έχουν δικαιώσει τους πολίτες.

Ποιες είναι οι παρεμβάσεις

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης εξήγησε επίσης ότι στην απόφαση της κυβέρνησης να αναλάβει τώρα αυτές τις πρωτοβουλίες συνέβαλε ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους.

Αυτό το νομοσχέδιο «δεν είναι κάποια αποσπασματική κίνηση», όπως εξήγησε ενώ πρόσθεσε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες ενέργειες για τη συνολική βελτίωση της λειτουργίας του κράτους όπως -μεταξύ άλλων- η αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων, η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας στο Δημόσιο, η μετάβαση των αρμοδιοτήτων των πολεοδομιών στο Κτηματολόγιο.

Τι ισχύει συνοπτικά για τις παρεμβάσεις

Πρώτη παρέμβαση: Η αντικατάσταση δικαιολογητικών που διαθέτει ήδη η Δημόσια Διοίκηση με υπεύθυνη δήλωση από τους πολίτες. Ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε ότι μέχρι να ισχύσει καθολικά η διαλειτουργικότητα, ο πολίτης θα μπορεί να παίρνει βεβαιώσεις από το Δημόσιο με μία υπεύθυνη δήλωση ενώ θα υπάρχουν αυστηρές διατάξεις για να αποφευχθεί η προσπάθεια κατάχρησης. Άρα θα εξυπηρετούνται ταχύτερα οι πολίτες που θα ζητήσουν- για παράδειγμα- μία ληξιαρχική πράξη γάμου ή κάποια κτηματολογικά πιστοποιητικά. Σε περίπτωση όμως ψευδών δηλώσεων θα προβλέπονται υψηλά πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις.

Δεύτερη παρέμβαση: Η αποχή του Δημοσίου από υποθέσεις διεκδίκησης ακινήτων ιδιωτών. Ο Κωστής Χατζηδάκης επικαλούμενος υποθέσεις που χειρίστηκε ο ίδιος σε προηγούμενες υπουργικές του θητείες, ανακοίνωσε ότι το Δημόσιο δεν θα διεκδικεί ακίνητα πολιτών αν οι ιδιώτες έχουν το διεκδικούμενο ακίνητο μεταγεγραμμένο μέχρι το 1975. Επίσης δεν υπάρξει διεκδίκηση ακινήτων στα οποία εγκαταστάθηκαν πολίτες με απόφαση της δημόσιας αρχής, κάτι που έγινε με τους πρόσφυγες μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Δεν θα υπάρξουν απαιτήσεις από πλευράς Δημοσίου και ακινήτων για τα οποία οι πολίτες διαθέτουν προσωρινά παραχωρητήρια που έχει εκδώσει η Διοίκηση.

Τρίτη παρέμβαση: Η ψηφιακή ενημέρωση του πολίτη για την πορεία της αίτησης του. Πλέον ο ενδιαφερόμενος πολίτης θα μπορεί μετά από κάποια συναλλαγή με το Δημόσιο και την κατάθεση αίτησης του, να παρακολουθεί ηλεκτρονικά την πορεία αυτής της αίτησης καθώς και τη χρονική εκτίμηση για τη διεκπεραίωση του αιτήματος του.

Τέταρτη παρέμβαση: Η παρακολούθηση καταγγελιών μέσω του Συμβουλίου Ακεραιότητας. Όπως ενημέρωση ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ο Σύμβουλος Ακεραιότητας θα αναλάβει τη συστηματική παρακολούθηση καταγγελιών και ο πολίτης αποκτώντας έναν μοναδικό κωδικό θα μπορεί να παρακολουθεί αυτή την πορεία της επώνυμης καταγγελίας του.

Πέμπτη παρέμβαση: Η μη άσκηση ένδικων μέσω από το Δημόσιο σε δικαστικές διαφορές με ιδιαίτερη κοινωνική σημασία. Πλέον, όπως είπε π Κωστής Χατζηδάκης, για περιπτώσεις όπως ήταν η Μάνδρα, το Μάτι ή τα Τέμπη, το Δημόσιο δεν θα μπορεί να ασκεί ένδικα μέσα για την αποφυγή χρηματικής αποζημίωσης. Ο αντιπρόεδρος εξήγησε ότι αυτό δεν θα περιλαμβάνει την ικανοποίηση για υλικές ζημιές αλλά για περιπτώσεις ψυχικής οδύνης προσώπου ή οικογένειας που θρήνησε ανθρώπινη ζωή ή υπέστη αναπηρία ή τραυματισμό. Ουσιαστικά θα καλύπτονται τέτοιες περιπτώσεις μετά από φυσικές καταστροφές, δυστυχήματα σε δημόσια κτήρια ή σε ΜΜΜ, τρομοκρατικές επιθέσεις και ατυχήματα εν ώρα υπηρεσίας, ιατρικές πράξεις ή παραλείψεις σε δημόσιο ιατρικό ίδρυμα.

Έκτη παρέμβαση: Η συμμόρφωση του Δημοσίου με δικαστικές αποφάσεις. Θα αποφεύγεται έτσι η αναγκαστική προσφυγή στη Δικαιοσύνη από πολίτες που ζητούν να εφαρμοστούν προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις.

Έβδομη παρέμβαση: Η υποχρεωτική ανάρτηση εγκυκλίων. Η ρύθμιση αυτή έρχεται να βάλει τέλος στην ταλαιπωρία πολιτών που αναζητούν στη Διαύγεια κάποια εγκύκλιο για υπόθεση τους. Η ανάρτηση των εγκυκλίων γίνεται πλέον υποχρεωτική σε ιστοσελίδες υπουργείων, οργανισμών και φορέων του δημοσίου.

Όγδοη παρέμβαση: Η ενημέρωση των ωραρίων υπηρεσιών. Υπουργεία, οργανισμοί και φορείς του Δημοσίου υποχρεούνται με αυτή τη ρύθμιση να αναρτήσουν στις ιστοσελίδες τους το ωράριο υπηρεσιών.

Ένατη παρέμβαση: Η ενιαία ερμηνεία της νομοθεσίας από διοικητικά όργανα που εξετάζουν ενστάσεις πολιτών. Αφορά κυρίως εφορίες και αρχαιολογικές υπηρεσίες και κρίθηκε αναγκαίο για να μην ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά για παρόμοιες περιπτώσεις.

Δέκατη παρέμβαση: Μοντέλο ΕΦΚΑ στις συναλλαγές των πολιτών με το Δημόσιο. Πλέον, όπως ισχύει στον ΕΦΚΑ στην έκδοση των συντάξεων, πιστοποιημένοι επαγγελματίες θα ασχολούνται με υποθέσεις του Δημοσίου. Πιθανά πεδία εφαρμογής είναι η κτηματικές, οι γεωπονικές και οι κτηνιατρικές υπηρεσίες με τους αντίστοιχους πιστοποιημένους επαγγελματίες όπως πχ γεωπόνους ή κτηνίατρους.

Ενδέκατη παρέμβαση: Η λειτουργία των συμβολαιογράφων σε συνεργασία με το Δημόσιο. Διαφοροποιείται ο ρόλος των συμβολαιογράφων που θα λειτουργούν πλέον ως υπηρεσία one stop shop. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της κυβέρνησης θα μπορούν να συλλέγουν δικαιολογητικά, θα καταβάλουν τα δικαιώματα στο Κτηματολόγιο και γενικότερα θα έχουν αναβαθμισμένο ρόλο -με παράλληλη αύξηση της αμοιβής τους- ενώ θα υπάρξει διαλειτουργικότητα με το ΤΕΕ και την ΑΑΔΕ για περιπτώσεις απαλλαγής φόρου. Στόχος είναι να κάνουν όλες τις αναγκαίες διαδικασίες για τους συμβαλλόμενους οι οποίοι θα παρίστανται πλέον μόνο στις υπογραφές συμβολαίων.

Δωδέκατη παρέμβαση: Καταργείται η υποχρεωτική σύνταξη τοπογραφικού. Πρόκειται για συμβόλαια μεταβίβαση ακινήτων σε περιοχές εντός σχεδίου πόλης με επικυρωμένες πράξεις εφαρμογής. «Είναι μία αυτονόητη κίνηση που απλουστεύει τις συναλλαγές των πολιτών», σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης.

Δέκατη τρίτη παρέμβαση: Δυνατότητα πληρωμής φόρου κληρονομιάς κατά τη μεταβίβαση του κληρονομιαίου ακινήτου. Επειδή υπήρξαν παράπονα λόγω της υποχρέωσης πληρωμής φόρου πριν εκποιηθεί το ακίνητο, αυτό αλλάζει διευκολύνοντας όσους έχουν θέμα ρευστότητας.

Δέκατη τέταρτη παρέμβαση: Δυνατότητα της ΑΑΔΕ να απελευθερώνει οριστικά τη μεταβίβαση κατασχεμένου ακινήτου. Θα δίνεται πλέον η δυνατότητα μεγαλύτερης ευελιξίας σε όσους έχουν κατασχεμένα ακίνητα, σύμφωνα με τους κανόνες της κοινής λογικής αλλά και με το προφίλ τους που θα εκτιμά η ίδια η ΑΑΔΕ.