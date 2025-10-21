Για εργαλειοποίηση της τραγωδίας των Τεμπών, πολιτική υποκρισία και έλλειψη σεβασμού στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη κατηγόρησε την αντιπολίτευση ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

«Βλέπω ότι στα κόμματα της αντιπολίτευσης υπάρχει μια βαθύτατη πολιτική υποκρισία. Έχουν μια ευαισθησία για το θέμα των Τεμπών, ορθώς, αλλά καμία αντίστοιχη ευαισθησία για τα θύματα στο Μάτι και τη Μάνδρα. Επιχειρούν να εργαλειοποιήσουν την τραγωδία των Τεμπών με ένα ακραίο τρόπο που φτάνει στο να μην δείχνουν τον πρέποντα σεβασμό σε ένα μνημείο που ήταν πριν από μας, θα είναι μετά από μας και θα έπρεπε να ενώνει όλους τους Έλληνες», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

Αναφερόμενος στην ένσταση αντισυνταγματικότητας της σχετικής τροπολογίας εξέφρασε την έκπληξη του. «Η ελευθερία του συνέρχεσθαι δεν επηρεάζεται. Από όλη την Ελλάδα και από το σύνολο της ίδιας της πλατείας Συντάγματος πρέπει πάνω στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη να γίνονται όλες οι διαδηλώσεις και οι διαμαρτυρίες; Ας σκεφτούμε με όρους κοινής λογικής. Όλοι είμαστε Έλληνες, όλοι έχουμε προγόνους, πολλοί πολέμησαν σε διάφορους πολέμους. Ο δικός μου ο πατέρας πολέμησε και τραυματίστηκε στην Αλβανία. Έχουμε ένα μνημείο, όπως έχουν όλες οι χώρες του κόσμου, για τους ήρωες των πολέμων, για τους στρατιώτες οι οποίοι δεν ετάφησαν, διότι χάθηκαν στα μέτωπα. Και έρχεται μία τροπολογία για να διασφαλίζεται ο σεβασμός απέναντι σε αυτό το μνημείο». Διερωτήθηκε επίσης, «ένας ξένος που θα ερχόταν στην Ελλάδα και θα έβλεπε τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για το συγκεκριμένο θέμα, θα τις θεωρούσε άραγε λογικές; Επιτρέπονται μήπως οι διαδηλώσεις πάνω στα μνημεία άλλων χωρών της Ευρώπης και του κόσμου;».

Για ενισχύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Μας νοιάζει εξίσου μπορώ να πω με τους αγρότες, να πληρώσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται»

Ερωτηθείς για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου έχουν καταβληθεί ενισχύσεις ύψους 150 εκατ. ευρώ και θα ακολουθήσουν μέχρι το τέλος του μήνα τουλάχιστον τρεις ακόμα πληρωμές ενώ σχετικά με τη βασική ενίσχυση που περιμένουν οι αγρότες εξήγησε:

«Κάθε χρόνο η βασική ενίσχυση καταβάλλεται έως το τέλος Οκτωβρίου. Εφέτος, μετά την παράταση που δόθηκε, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από τους αγρότες έληξε χθες, 20 Οκτωβρίου. Θα ακολουθήσει η επεξεργασία των δηλώσεων και για μεν τους γεωργούς θα ληφθεί υπόψη το λεγόμενο ΑΤΑΚ, ένα στοιχείο που δηλώνεται στην ΑΑΔΕ, για δε τους κτηνοτρόφους θα ληφθούν υπόψη συγκεκριμένα τεκμήρια. Όπως ας πούμε τα τιμολόγια γάλακτος ή κρέατος που παρέδωσαν, ή τα τιμολόγια αγοράς ζωοτροφών. Ώστε να ξέρουμε ότι μιλάμε για πραγματικούς κτηνοτρόφους. Αυτήν την ώρα πάμε να διορθώσουμε την κατάσταση με μια δύσκολη και εργώδη προσπάθεια. Μέχρι τις 4 Νοεμβρίου θα πρέπει να στείλουμε στις Βρυξέλλες το τροποποιημένο σχέδιο δράσης για το ΟΣΔΕ. Μας νοιάζει εξίσου μπορώ να πω με τους αγρότες, να πληρώσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται διότι, ιδιαίτερα οι κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Και σαν να μην έφταναν όλα τα υπόλοιπα, ήρθε και η ευλογιά. Όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στείλει δύο επιστολές και προειδοποιεί ότι αν καταβάλλουμε ενισχύσεις χωρίς να υπάρχει προηγουμένως συμφωνία, τότε θα προβεί σε αναστολή των επιδοτήσεων. Κάτι που δεν το θέλει κανένας».

Για την προοπτική νέων μέτρων στήριξης: «Είναι πολύ νωρίς κανείς να κάνει ταμείο»

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης μίλησε και για τα σενάρια που θέλουν την κυβέρνηση να μελετά νέα μέτρα στήριξης: «Τα μέτρα της ΔΕΘ δεν έχουν ακόμα ψηφιστεί, θα έρθουν στη Βουλή μέσα στο Νοέμβριο. Το Νοέμβριο επίσης θα καταβληθεί το επίδομα των 250 ευρώ στους συνταξιούχους με χαμηλό εισόδημα και θα γίνει για πρώτη φορά η επιστροφή ενοικίου. Από εκεί και πέρα, η οικονομική πολιτική είναι μια ζώσα πραγματικότητα. Τα στοιχεία του προϋπολογισμού αυτής της χρονιάς δεν οριστικοποιούνται το Δεκέμβριο αλλά τον Απρίλιο του επόμενου έτους. Επομένως είναι πολύ νωρίς κανείς να κάνει ταμείο. Η κυβέρνηση παρακολουθεί τα πράγματα, εξαντλεί τις δυνατότητες και σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να ξεχνά κανείς ότι υπάρχουν και έκτακτες καταστάσεις για τις οποίες η Πολιτεία πρέπει να δίνει ιδιαίτερη σημασία. Όπως για παράδειγμα η ευλογιά: αν το πρόβλημα εξελιχθεί πιο άσχημα, η Πολιτεία θα είναι εδώ για να δώσει τις αναγκαίες ενισχύσεις και αποζημιώσεις».

«Χρειάζεται», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης, «υπευθυνότητα, σοβαρότητα και να σταματήσουν οι απλουστευτικές αντιλήψεις ότι υπάρχουν καλόκαρδοι άνθρωποι που θέλουν να μοιράζουν λεφτά στον κόσμο και άλλοι με μαύρη ψυχή οι οποίοι δεν θέλουν να τα μοιράσουν. Αυτά είναι ανοησίες. Πρέπει να διαλέγουμε ποιοι είναι οι πιο αποτελεσματικοί, ποιοι μπορούν να χειριστούν την οικονομία, να χειριστούν κρίσεις, να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα διεθνώς. Και αυτό είναι που επιχειρεί να κάνει η Νέα Δημοκρατία. Με τα όποια λάθη, αλλά πάντως συγκριτικά με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις σαφώς με μεγαλύτερη αξιοπιστία. Αυτός είναι ο πραγματικός πατριωτισμός, τα υπόλοιπα τα έχουμε ζήσει και τα έχουμε πληρώσει».