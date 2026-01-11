Η κυριακάτικη βίντεο επικοινωνία του Τέρενς Κουίκ με τον Πρωθυπουργό, εστιάζεται σήμερα στο ξεσηκωμό της νέας γενιάς, της γενιάς Ζ, σε πολλά μέρη του κόσμου. Η πιο πρόσφατη στο Ιράν. Και όπως τονίζει ο Σύμβουλος Έκδόσης και Αρθρογράφος της HuffPost, θα πρέπει προσωπικά ο πρωθυπουργός αλλά και η κυβέρνηση να φροντίσουν για την άνοιξη της νέας γενιάς και στην Ελλάδα.

Καλή Κυριακή κύριε Πρωθυπουργέ – Υπενθυμίζω ότι η νέα γενιά ξεσηκώνεται παντού – Φροντίστε εδώ για την άνοιξη της – ΒΙΝΤΕΟ

Η κυριακάτικη βίντεο επικοινωνία του Τέρενς Κουίκ με τον Πρωθυπουργό, εστιάζεται σήμερα στο ξεσηκωμό της νέας γενιάς, της γενιάς Ζ, σε πολλά μέρη του κόσμου. Η πιο πρόσφατη στο Ιράν. Και όπως τονίζει ο Σύμβουλος Έκδόσης και Αρθρογράφος της HuffPost, θα πρέπει προσωπικά ο πρωθυπουργός αλλά και η κυβέρνηση να φροντίσουν για την άνοιξη της νέας γενιάς και στην Ελλάδα.