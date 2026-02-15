Σε δύο ζητήματα κομβικής σημασίας στον δρόμο για το συνέδριο του κόμματος εστίασε, μεταξύ άλλων, ο Μιχάλης Κατρίνης στην ομιλία του στην ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ.

Αφενός, μίλησε για την ανάγκη σύγκλισης των προοδευτικών δυνάμεων γιατί, όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε, το πραγματικό δίλημμα είναι «Μητσοτάκης ή αλλαγή» και όχι «Μητσοτάκης ή χάος».

Αφετέρου ο Μιχάλης Κατρίνης τόνισε πως πρέπει να ληφθεί ξεκάθαρα απόφαση ότι αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές, θα μείνει στην αντιπολίτευση.

«Αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές, τότε θα παραμείνει στην αντιπολίτευση και αυτό να το αποφασίσουμε στο συνέδριο.

Καθαρή θέση και στάση με την οποία πρέπει να ευθυγραμμιστούν όλες οι εκφράσεις της παράταξης. Όχι συνδιοίκηση με την ΝΔ σε συνδικάτα, επιμελητήρια, συλλόγους, αυτοδιοίκηση γιατί ακυρώνει στην πράξη τη διαχωριστική γραμμή ΠΑΣΟΚ-ΝΔ» όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Μιχάλης Κατρίνης.

Ειδικότερα, ο Μιχάλης Κατρίνης τόνισε στην ομιλία του:

Συνέδριο που θα πάρει αποφάσεις για ζητήματα στρατηγικής, επιλογών και συνεργασιών και όχι συνέδριο οργανωτικών συσχετισμών, με σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις.

Αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές, τότε θα παραμείνει στην αντιπολίτευση και αυτό να το αποφασίσουμε στο συνέδριο.

Καθαρή θέση και στάση με την οποία πρέπει να ευθυγραμμιστούν όλες οι εκφράσεις της παράταξης. Όχι συνδιοίκηση με την ΝΔ σε συνδικάτα, επιμελητήρια, συλλόγους, αυτοδιοίκηση γιατί ακυρώνει στην πράξη τη διαχωριστική γραμμή ΠΑΣΟΚ-ΝΔ.

Απορείτε, με αυτές τις πρακτικές, γιατί δεν μας πιστεύουν οι πολίτες όταν λέμε ότι δε θα συνεργαστούμε με την ΝΔ;

Με την ως τώρα στρατηγική δεν έχουμε κερδίσει δημοσκοπικά, παρά τη σημαντική δουλειά που έχει γίνει. Η στρατηγική διεμβολισμού της ΝΔ σε επίπεδο ατζέντας δε φέρνει στελέχη και ψηφοφόρους από την ΝΔ.

Να κάνουμε και πάλι το ΠΑΣΟΚ των μεγάλων ρήξεων και ανατροπών. Το ΠΑΣΟΚ που ακουμπά πάνω του ο απλός πολίτης, όχι τα συστήματα εξουσίας.

Γιατί χαρίζουμε σε κόμματα διαμαρτυρίας χιλιάδες πολίτες που απορρίπτουν το πολιτικό σύστημα;

Να αναδείξουμε τις καθαρές διαφορές με την ΝΔ σε: ακρίβεια και καρτέλ, κόκκινα δάνεια, εργασιακά, στεγαστικό, δημόσια αγαθά, παραγωγική ανασυγκρότηση.

Να θέσουμε την πατριωτική γραμμή στα εθνικά θέματα.

Το πραγματικό δίλημμα δεν είναι «Μητσοτάκης ή χάος» αλλά «Μητσοτάκης ή αλλαγή».

Και αυτή έρχεται μέσα από μια μεγάλη προγραμματική σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων της χώρας.

Δεν είμαστε πειστικοί όταν λέμε’’ ψηφίστε μας και θα σας πούμε μετά τις εκλογές με ποιόν θα επιδιώξουμε συνεργασία’’. Έτσι, δεν σχηματίζονται κοινωνικές πλειοψηφίες.

Συμφωνώ με τη διεύρυνση.

Το ΠΑΣΟΚ να κοιτάξει μπροστά, να γίνει και πάλι μεγάλο, πολυσυλλεκτικό και πλειοψηφικό.

Η ενότητα θέλει σύνθεση και υπερβάσεις.

Ανατίθεται ως ευθύνη, σε όλους αλλά, κυρίως, αναλαμβάνεται ως ευθύνη από όλους μας, από πάνω βς κάτω. Δε σφυρηλατείται μέσα από συμφωνίες σιωπής».

