Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι κοινοβουλευτικές ομάδες ολοκληρώνουν τις προετοιμασίες για τη σύσταση της εξεταστικής επιτροπής σχετικά με τα κόκκινα δάνεια, τα funds και τους servicers.

Τα κόμματα ανακοίνωσαν τη σύνθεση των μελών που θα συμμετάσχουν στις εργασίες, ενώ εκκρεμεί ακόμη ο ορισμός του προέδρου της επιτροπής.

Η πρώτη συνεδρίαση αναμένεται να πραγματοποιηθεί πριν από τις εορτές των Χριστουγέννων με κύριο θέμα την εκλογή του προεδρείου.

Η επιτροπή διαθέτει τρίμηνη προθεσμία για την παράδοση του πορίσματος, με δυνατότητα αιτήματος για παράταση των εργασιών της.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η έναρξη της εξεταστικής επιτροπής για τα κόκκινα δάνεια, τα funds και τους servicers έρχεται ως ένα από τα τελευταία – μπαίνοντας στην τελική ευθεία για τις εθνικές κάλπες – κοινοβουλευτικά χαρακώματα. Οι Κοινοβουλευτικές Ομάδες ρυθμίζουν τις τελευταίες λεπτομέρειες, ενώ πλέον γίνεται γνωστό και τα πρόσωπα που θα δώσουν την μάχη της εξεταστικής.

Το «ρόστερ» της ΝΔ θα αποτελείται από 16 βουλευτές. Συγκεκριμένα, οι Νότης Μηταράκης, Ανδρέας Νικολακόπουλος, Λευτέρης Κτιστάκης, Ασημίνα Σκόνδρα, Φάνης Παππάς, Κώστας Κεφαλογιάννης, Γιάννης Οικονόμου, Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, Θανάσης Παπαθανάσης, Γιώργος Βρεττάκος, Γιάννης Γιώργος, Μιχάλης Λιβανός, Σταύρος Παπασωτηρίου, Κωνσταντίνα Καραμπατσώλη, Αγγελική Δεληκάρη και Μαρία Αλεξάνδρα Κεφάλα.

Advertisement

Advertisement

Ωστόσο, δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό το πρόσωπο που θα κρατήσει τα ηνία της εξεταστικής επιτροπής από την θέση του προέδρου, αλλά ούτε ποιος θα αναλάβει χρέη εισηγητή από το στρατόπεδο της ΝΔ. Ακούγεται, πάντως, έντονα στα «γαλάζια» πηγαδάκια το όνομα του Λευτέρη Κτιστάκη για το «τιμόνι» της εξεταστικής επιτροπής.

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, εκτός απροόπτου, η Μιλένα Αποστολάκη αναμένεται να σηκώσει το βάρος της εκπροσώπησης της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην εξεταστική επιτροπή, ενώ δεν έχουν «κλειδώσει» μέχρι στιγμής τα υπόλοιπα πρόσωπα από το στρατόπεδο του ΠΑΣΟΚ.

Το ΚΚΕ θα εκπροσωπηθεί από τους Νίκο Καραθανασόπουλο, Βασίλη Μεταξά και Μαρία Κομνηνάκα.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ, με πρωτοβουλία του οποίου συγκροτήθηκε η εξεταστική επιτροπή, την «μάχη» θα δώσουν οι Νίκος Παππάς και Ζωή Αναστασοπούλου.

Από την Ελληνική Λύση θα μετέχει στην εξεταστική επιτροπή ο αντιπρόεδρος της Βουλής Βασίλης Βιλιάρδος, με αναπληρωτή του τον Στέλιο Φωτόπουλο. Από το στρατόπεδο της Νίκης στις εργασίες της εξεταστικής θα πάρει μέρος ο Ανδρέας Βορύλλας.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, σύμφωνα με όσα δήλωσε σε ερτζιανή συνέντευξη της θα δώσει δυναμικό «παρών» στην εξεταστική επιτροπή για τα κόκκινα δάνεια.

Τις επόμενες ημέρες θα οριστεί η εναρκτήρια συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως αυτό θα συμβεί πριν την ολιγοήμερη διακοπή των Χριστουγέννων, με μόνο αντικείμενο την εκλογή προεδρείου και στην συνέχεια τα κόμματα θα καταρτίσουν τις λίστες των μαρτύρων που θα κληθούν στην εξεταστική.

Υπενθυμίζεται πως η εξεταστική επιτροπή, σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας, αρχικά, θα έχει τρεις μήνες προκειμένου να παραδώσει το πόρισμα της με δικαίωμα της επιτροπής να ζητήσει παράταση των εργασιών.