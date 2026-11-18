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Στο τελευταίο βιράζ πριν την τελική ευθεία που οδηγεί στις εθνικές κάλπες, όλα μετράνε. Σε αυτόν τον χρονισμό του πολιτικού στίβου, με φόντο τους εύθραυστους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς αλλά και τις κινήσεις στρατηγικής που καταστρώνει κάθε κόμμα της αντιπολίτευσης εξελίσσεται η σημερινή συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής – επί της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ – για τα κόκκινα δάνεια.

Ο ΣΥΡΙΖΑ επενδύει πολιτικά, σε κάθε περίπτωση, στην πρωτοβουλία που ανέλαβε, επιδιώκοντας να διαμορφώσει την ατζέντα της αντιπολίτευσης για τους επόμενους μήνες στο κοινοβουλευτικό τερέν. Με την πρόταση της η Κουμουνδούρου θέτει στο επίκεντρο ένα ευρύ φάσμα διερεύνησης. Συγκεκριμένα, ο ΣΥΡΙΖΑ να διερευνηθούν οι δημόσιες αποφάσεις, πράξεις, και παραλείψεις που σχετίζονται με τις ανακεφαλαιοποιήσεις, τη μεταβίβαση και τιτλοποίηση δανειακών απαιτήσεων, το πρόγραμμα «Ηρακλής» και τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων.

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Σε κάθε περίπτωση, όμως, το χρονικό πλαίσιο της έρευνας, από το 2015 μέχρι σήμερα, προσδίδει στην κίνηση του ΣΥΡΙΖΑ στην πολιτική σκακιέρα και μια ιδιαίτερη πολιτική διάσταση. Κι αυτό γιατί δεν περιορίζει τη διερεύνηση στην περίοδο της «γαλάζιας» διακυβέρνησης αλλά συμπεριλαμβάνει, αναπόφευκτα, και την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, με τον Αλέξη Τσίπρα να βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης.

Έτσι, κατά την σημερινή συζήτηση στην Ολομέλεια η… σκιά του Αλέξη Τσίπρα, για ακόμη μια φορά, θα «συνοδεύσει» την ανταλλαγή «πυρών» μεταξύ των πολιτικών στρατοπέδων. Κάτι που θα πολλαπλασιαστεί – αναπότρεπτα – και στο ενδεχόμενο της σύστασης εξεταστικής επιτροπής με τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στο ζήτημα των κόκκινων δανείων να τίθενται επί τάπητος.

Το σταυρόλεξο των 120 ψήφων

Ωστόσο, η έκβαση της σημερινής, στο τέλος της πολύωρης συζήτησης στην Ολομέλεια, ψηφοφορίας παραμένει αμφίρροπη. Και αυτό καθώς η πρόταση της Κουμουνδούρου, η οποία κατατέθηκε αξιοποιώντας το δικαίωμα της κοινοβουλευτικής μειοψηφίας για τη συγκρότηση εξεταστικών επιτροπών, χρειάζεται να βρει τουλάχιστον 120 ψήφους για να εγκριθεί.

Η θετική στάση του ΠΑΣΟΚ μπορεί να διαμορφώνει – ως έναν βαθμό – τα δεδομένα της… αριθμητικής αλλά το βλέμμα στρέφεται στη μεγάλη δεξαμενή των ανεξάρτητων βουλευτών και στο τι θα πράξουν την ώρα της ψηφοφορίας.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης συγκεντρώνουν συνολικά 95 βουλευτές, γεγονός που καθιστά καθοριστική τη στάση των ανεξάρτητων βουλευτών, από τους οποίους χρειάζονται τουλάχιστον 25 θετικές ψήφοι από την μεγάλη δεξαμενή των συνολικά 46 ανεξάρτητων βουλευτών έτσι ώστε να λάβει «πράσινο φως» η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής.

Σε αυτή την συνθήκη, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο και το γεγονός – που μένει να διαπιστωθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον – του τι θα πράξουν, εντέλει, οι πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Εκείνοι, δηλαδή, που έχουν απομακρυνθεί από την Κουμουνδούρου και βρίσκονται, πλέον, σε τροχιά προσέγγισης με τον Αλέξη Τσίπρα, την ΕΛ.Α.Σ. και την Αμαλίας αλλά παραμένουν στα κοινοβουλευτικά έδρανα ως ανεξάρτητοι.

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Το «ναι» του ΠΑΣΟΚ, το γαλάζιο «παρών»

Καθοριστική, πάντως, για τη διαμόρφωση των κοινοβουλευτικών συσχετισμών είναι και η απόφαση του ΠΑΣΟΚ να στηρίξει τελικά την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Παρά τις επιμέρους επιφυλάξεις που έχουν διατυπωθεί, το βράδυ της Τρίτης «κλείδωσε» η θετική στάση της Χαριλάου Τρικούπη, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τις πιθανότητες συγκέντρωσης των απαιτούμενων ψήφων.

Οι επιφυλάξεις από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχουν να κάνουν κυρίως με την λειτουργία μιας εξεταστικής επιτροπής εν μέσω προεκλογικής περιόδου, ωστόσο, θα στηρίξει την πρόταση. Σε αυτή την συνθήκη μάλιστα το στρατόπεδο της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναμένεται να εξαπολύσει σκληρή επίθεση τόσο προς την πλευρά Τσίπρα που – όπως τον στοχεύουν – «άνοιξε διάπλατα τις πόρτες στα funds και τους servicers» όσο και προς την πλευρά της ΝΔ έχοντας στη φαρέτρα του το ΠΑΣΟΚ τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει όλο το διάστημα στηλιτεύοντας και αποδομώντας τα «γαλάζια» πεπραγμένα στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

Η ΝΔ, από την πλευρά της, διαφωνεί με το σκεπτικό της πρότασης και αναμένεται να επιλέξει τη στάση του «παρών» στην ονομαστική ψηφοφορία. Όπως επισημαίνουν «γαλάζια» στελέχη, η συγκεκριμένη επιλογή συνδέεται με τον σεβασμό στο θεσμικό δικαίωμα της κοινοβουλευτικής μειοψηφίας να ζητά τη σύσταση εξεταστικών επιτροπών.

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