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Καραμανλής εξήρε τη σπουδαία ποδοσφαιρική συνεργασία του Αντώνη Αντωνιάδη με τον Μίμη Δομάζο, κάνοντας αναφορά στις ιστορικές ευρωπαϊκές επιτυχίες του Παναθηναϊκού.

Παράλληλα, ο πρώην πρωθυπουργός χαρακτήρισε ως μελανή σελίδα για τον σύλλογο την απομάκρυνση των δύο αθλητών από την ομάδα το 1977.

Τέλος, ο ομιλητής εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για το ήθος και την προσφορά των δύο παικτών, αναπολώντας τη ρομαντική εποχή του ελληνικού ποδοσφαίρου.

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Την απόφασή του να τιμήσει τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού Αντώνη Αντωνιάδη πήρε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρισκόταν στο βήμα της ΔΕΘ. Ο Καραμανλής έδωσε το «παρών» σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Ξάνθης, τόπο καταγωγής του Αντωνιάδη.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του δημοσιογράφου Κώστα Μπλιάτκα, με τίτλο «Ο στρατηγός και ο κανονιέρης – Ο Κοντός και ο Ψηλός». Το βιβλίο είναι αφιερωμένο στη σπουδαία ποδοσφαιρική συνεργασία του Μίμη Δομάζου με τον Αντώνη Αντωνιάδη.

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Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Κώστας Καραμανλής αναφέρθηκε στις προσωπικές του αναμνήσεις από τα παιδικά του χρόνια και στις μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές του Παναθηναϊκού, όταν ο Αντωνιάδης πρωταγωνιστούσε στο σκοράρισμα απέναντι σε σημαντικούς ευρωπαϊκούς συλλόγους. Μεταξύ άλλων, θυμήθηκε τις αναμετρήσεις με την Έβερτον, τον Ερυθρό Αστέρα και τον Άγιαξ, τονίζοντας πως οι συγκεκριμένες στιγμές εξακολουθούν να τον συγκινούν.

«Οι φίλοι του αθλητισμού, οι λάτρεις του ποδοσφαίρου, χωρίς ομαδικές παρωπίδες, τιμούμε σήμερα έναν μεγάλο ποδοσφαιριστή, έναν σπουδαίο άνθρωπο, έναν αγωνιστή των γηπέδων και της ζωής, τον Αντώνη Αντωνιάδη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απευθυνόμενος προσωπικά στον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή, ο πρώην πρωθυπουργός πρόσθεσε:

«Φίλε Αντώνη, σε καλωσορίζουμε με αγάπη. Και με ευγνωμοσύνη για τις μεγάλες στιγμές υπερηφάνειας και εθνικής ανάτασης που μας χάρισες. Σε ευχαριστούμε για το παράδειγμα αγωνιστικότητας, πίστης, αφοσίωσης και συνέπειας που έδωσες και εξακολουθείς να δίνεις σε όλους τους Έλληνες».

Ένα κορυφαίο ποδοσφαιρικό δίδυμο

Ο Κώστας Καραμανλής στάθηκε ιδιαίτερα στη συνεργασία ανάμεσα στον Αντωνιάδη και τον Μίμη Δομάζο, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά ποδοσφαιρικά δίδυμα της εποχής.

«Ο Αντωνιάδης, ο “ψηλός”, όπως καθιερώθηκε στη συνείδηση των Ελλήνων φιλάθλων, ανεξάρτητα από οπαδική ταυτότητα, αξιοποιώντας την εργατικότητα και το ταλέντο του, αλλά και την υψηλή ποδοσφαιρική ευφυΐα του “στρατηγού” Μίμη Δομάζου που τον τροφοδοτούσε με γεωμετρικής ακρίβειας μεταβιβάσεις, καθιερώθηκε ως κορυφαίος ίσως σκόρερ στην Ελλάδα», σημείωσε.

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Μάλιστα, περιέγραψε με χαρακτηριστικό τρόπο τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονταν μέσα στον αγωνιστικό χώρο: «Δομάζος και Αντωνιάδης σε συντονισμένη κίνηση, άψογης και αρμονικής συνεργασίας, που θύμιζε επαναλαμβανόμενη χορογραφία!».

Η αποχώρηση από τον Παναθηναϊκό το 1977

Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε επίσης αναφορά στην αποχώρηση των δύο ποδοσφαιριστών από τον Παναθηναϊκό το 1977, την οποία χαρακτήρισε «σκοτεινό γεγονός» και σημείο της ιστορίας του συλλόγου που αξίζει να θυμάται κανείς.

«Αυτούς τους κορυφαίους διάλεξε μια μικρόνοη και διχαστική διοίκηση να διώξει το 1977 από τον Παναθηναϊκό, γράφοντας δυστυχώς μια από τις μελανότερες σελίδες της ιστορίας του. Ευτυχώς που δύο χρόνια αργότερα, ο ιστορικός πρόεδρος Γιώργος Βαρδινογιάννης, ο καπετάνιος, αποκατέστησε την αδικία και επανάφερε Δομάζο και Αντωνιάδη δικαιωμένους και τιμώμενους στον φυσικό τους χώρο», υπογράμμισε.

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«Η ρομαντική εποχή του ελληνικού ποδοσφαίρου»

Ο Κώστας Καραμανλής ολοκλήρωσε την ομιλία του κάνοντας αναφορά στην ποδοσφαιρική εποχή κατά την οποία έγραψαν τη δική τους ιστορία ο Αντωνιάδης και ο Δομάζος. Όπως είπε, επρόκειτο για μια διαφορετική περίοδο, την οποία χαρακτήρισε «ρομαντική εποχή του ελληνικού ποδοσφαίρου».

«Μεγαλούργησαν σε μια άλλη εποχή, τη ρομαντική εποχή του ελληνικού ποδοσφαίρου, όπου όλοι οι παίκτες ήταν Ελληνόπουλα και χάρισαν μεγάλες συγκινήσεις αλλά και ήθος, υποδείγματα για τους νέους, προσήλωση στους στόχους, εργατικότητα, πίστη στα αθλητικά ιδεώδη, σεβασμό στον αντίπαλο», υπογράμμισε.

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