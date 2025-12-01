Στο τραπέζι έχει τεθεί προς συζήτηση πρόταση για απαγόρευση βαρέων οχημάτων από τις 7 έως τις 10 το πρωί στον Κηφισό, ως ένα μέτρο που θα έχει στόχο την αποσυμφόρηση ενός κεντρικού άξονα της Αττικής.

Μιλώντας στο Action24, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης είπε: «Ένα μέτρο το οποίο συζητάμε με τον Γιώργο Στασινό, το οποίο ζητά πολύς κόσμος και νομίζω πρέπει να εφαρμοστεί πιλοτικά είναι η απαγόρευση των φορτηγών, βαρέων οχημάτων, από τις 07:00 μέχρι τις 10:00. Αυτή την περίοδο μετράμε με drones την ακριβή αποτύπωση του προβλήματος πόσα ακριβώς φορτηγά κυκλοφορούν και πόσο χώρο πιάνουν σε μία τέτοια στιγμή της ημέρας. Σύντομα θα έχουμε αποτελέσματα για να ξέρουμε αν είναι 15%, 20%, 25%.

Εάν το κάνουμε αυτό έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Τα πλεονεκτήματα είναι προφανή: λιγότερα οχήματα εκείνη τη στιγμή στον Κηφισό και στην Αττική οδό. Τα μειονεκτήματα όμως είναι ότι ακριβώς πριν και ακριβώς μετά θα δημιουργείται πάλι ένα έμφραγμα κυκλοφοριακό».

«Στον δήμο Αθηναίων το ωράριο τροφοδοσίας λέει 9:00 με 21:00. Τηρείται αυτό το μέτρο; Όχι. Είναι εύκολο να το κάνεις αν υπάρχει συνολική συνεννόηση. Το δύσκολο είναι μετά τις 10 να διαχειριστείς ένα έμφραγμα κυκλοφοριακό με πάρα πολλά φορτηγά. Εγώ είμαι υπέρ του να το δοκιμάσουμε αλλά όταν ζητάς από επιχειρήσεις να έχουν υπάλληλο τα ξημερώματα, αυξάνουν το κόστος και πού θα το μετακυλήσουν; Στο ράφι. Μια απόφαση έχει μειονεκτήματα αλλά και πλεονεκτήματαΕίναι μια λύση αλλά πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τον κόσμο τι συνέπειες θα φέρει» πρόσθεσε ο κ. Κυρανάκης.

Όπως είπε, σε άλλο σημείο, ο αναπληρωτής υπουργός εργάζονται προκειμένου να βελτιωθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. «Στο μετρό πάμε σε προμήθεια νέων συρμών και ανάταξη παλαιότερων συρμών, άρα του χρόνου τέτοια εποχή θα μπορέσουμε να μειώσουμε τη χρονοαπόσταση από τα 4 λεπτά στα 3 και κάτι για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε πιο πολύ κόσμο ο οποίος ζητά το μετρό. Και για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια γίνεται πλήρης ανακαίνιση συρμών του Ηλεκτρικού ο οποίος είναι μια εγκαταλελειμμένη γραμμή», τόνισε.

Κυρανάκης: Ξεκινά το ξήλωμα των τρόλεϊ από τον Πειραιά, την Κυριακή

Για τα τρόλεϊ, «την Κυριακή στον Πειραιά ξεκίνα να ξηλώνεται το πρώτο τμήμα των καλωδίων τρόλεϊ, σε μια περιοχή που έχει πυκνό δίκτυο και προκαλεί πλείστα προβλήματα. Φανταστείτε ότι το τραμ που είχε σχεδιαστεί να καταλήγει στο λιμάνι του Πειραιά δεν καταλήγει γιατί μπλέκονται τραμ και τρόλεϊ. Οι πολίτες πρέπει να ξέρουν ότι οι γραμμές των τρόλεϊ αντικαθίστανται με ηλεκτρικά λεωφορεία ή από κανονικά και στη συνέχεια θα πυκνώσουν. Με το κόστος που γλιτώνουμε για κάθε 2 τρόλεϊ μπορούμε να αποκτούμε 3 ηλεκτρικά λεωφορεία. Ξεκινάμε από κέντρο Πειραιά, συνεχίζουμε κέντρο Αθήνας. Ουσιαστικά από το 143χλμ θα καταργηθεί το 70%. Θα μείνουν κάποιες ευθείες. Οι εργαζόμενοι συνεχίζουν κανονικά στα λεωφορεία και στα εναπομείναντα τρόλεϊ, δεν έχουν κάτι να ανησυχούν».

Κυρανάκης: Στις 11 Δεκεμβρίου ανοίγει ξανά το μετρό Θεσσαλονίκης

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης δήλωσε ότι «στις 11 Δεκεμβρίου ανοίγει ξανά το μετρό Θεσσαλονίκης. Αυτό που δεν έχει συνειδητοποιήσει πολύς κόσμος είναι ότι από τον Μάρτιο από το ένα άκρο της πόλης, την Καλαμαριά, την ανατολική Θεσσαλονίκη, θα μπορείς πηγαίνεις στη δυτική Θεσσαλονίκη και τη Σίνδο, θα μπορείς να πηγαίνεις με μέσα σταθερής τροχιάς. Άρα το μετρό είναι μία συγκοινωνιακή επανάσταση στη Θεσσαλονίκη».