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Ο ίδιος απέδωσε την ευθύνη για το περιστατικό σε αναρχικές ομάδες, οι οποίες σύμφωνα με την εκτίμησή του στρατολογούν νεαρά άτομα για τη διάπραξη τέτοιων ενεργειών.

Παράλληλα, ο κ.

Κυρανάκης συνέδεσε την επίθεση με το πολιτικό κλίμα και τη ρητορική του παρελθόντος, ασκώντας κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ και την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη απάντησε στις δηλώσεις του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, κατηγορώντας την κυβέρνηση για επιλογή διχασμού και υιοθέτηση εμφυλιοπολεμικής ρητορικής.

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Την εκτίμηση ότι η τριπλή εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχε ως θύμα την 72χρονη Βάγια Νέστορα, κατέθεσε ο γραμματέας της ΝΔ Κώστας Κυρανάκης.

Μιλώντας στο Action24 ο κ. Κυρανάκης είπε πως πριν από λίγο καιρό εκκενώθηκε μια πολύ σοβαρή κατάληψη στο ΑΠΘ. «Αυτό που συνέβη σήμερα το πρωί, εκτίμησή μου είναι πως πρόκειται για αντίποινα στην επιβολή της νομιμότητας στα Πανεπιστήμια». Υποστήριξε δε πως επειδή δεν έχουν οι ίδιοι το θάρρος να βάλουν γκαζάκια, στρατολογούν νέα παιδιά 18-19 ετών. Ο κ. Κυρανάκης εκτίμησε ότι πρόκειται για αναρχικές ομάδες και παρέπεμψε για περισσότερες λεπτομέρειες στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

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Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης χαρακτήρισε «δολοφονία» τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, μετά την εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, ενώ παράλληλα άνοιξε νέο μέτωπο πολιτικής αντιπαράθεσης με αναφορά του στον Αλέξη Τσίπρα. Ο γραμματέας της ΝΔ σε δήλωσή του, υποστήριξε ότι η επίθεση αποτελεί συνέπεια ενός «εμφυλιοπολεμικού κλίματος» στην πολιτική ζωή, συνδέοντας τη ρητορική του παρελθόντος με τις σημερινές εξελίξεις.

Ο κ. Κυρανάκης υποστήριξε ότι στο παρελθόν υπήρχαν πολιτικές αντιδράσεις απέναντι σε μέτρα που αφορούσαν την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, αφήνοντας αιχμές κατά του χώρου του ΣΥΡΙΖΑ επί ηγεσίας Αλέξη Τσίπρα.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης υποστήριξε ότι η πολιτική ένταση δεν προκαλείται από την κριτική που ασκείται, αλλά από επιλογές και αναφορές που, σύμφωνα με τον ίδιο, ενισχύουν τον διχασμό στην κοινωνία.

Η απάντηση Τσίπρα

Η ΕΛΑΣ εξέδωσε ανακοίνωση κατά του Κ. Κυρανάκη και της ΝΔ, αναφέροντας πως η κυβέρνηση «επιλέγει τον διχασμό και την εμφυλιοπολεμική ρητορική».

«Την ώρα που σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει την τρομοκρατία και υπερασπίζεται τη δημοκρατία, ο γραμματέας της ΝΔ επιλέγει το διχασμό και την εμφυλιοπολεμική ρητορική. Στον κατήφορο της αθλιότητας δεν θα ακολουθήσουμε. Αν αυτή είναι η επιλογή του κ. Μητσοτάκη θα τον αφήσουμε μόνο του» αναφέρει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.