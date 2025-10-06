Με το θέμα του καλωδίου που χθες (5/10) προκάλεσε ένταση μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας ξεκίνησε την εισαγωγική του τοποθέτηση στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Σε συνέχεια όσων δήλωσε σήμερα ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, θέλω να εκφράσω και από την πλευρά του Πρωθυπουργού και της Ελληνικής Κυβέρνησης την απόλυτη συμπόρευση και ταύτιση ως προς τη διεκδίκηση των κοινών συμφερόντων Ελλάδας – Κύπρου.

Σε απάντηση όσων διακινούνται ως σενάρια, ξεκαθαρίζω, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την Ελληνική Κυβέρνηση, ότι η σχέση μας με την Κύπρο θα συνεχίσει να είναι ισχυρή και δεν πρόκειται να διαταραχθεί εξαιτίας ενός συγκεκριμένου έργου», ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης ενώ μιλώντας για την πορεία του έργου επανέλαβε τη θέση που εξέφρασε το πρωί της Δευτέρας ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου:

«Σε ό,τι αφορά στην πορεία του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης, το οποίο θα ωφελήσει πριν και πάνω από όλα ενεργειακά την Κύπρο, αυτή συνδέεται με την επίλυση οικονομοτεχνικών εκκρεμοτήτων και από την μη αμφισβήτηση της βιωσιμότητάς του».