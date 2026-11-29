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Δύσκολο αλλά εφικτό στόχο χαρακτήρισε την αυτοδυναμία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8.

Για τις υποθέσεις Λιάκου και Χατζηγιαννάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως «η παραίτηση του κ. Λιάκου, όπως τόνισα και εγώ και συνολικά η Κυβέρνηση, (…) δεν πιστεύει ότι υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Έβγαλε μια ανακοίνωση, δεν πήρε αποστάσεις από τις εξηγήσεις που έχει δώσει μέχρι σήμερα, δεν άλλαξε τη θέση του. Όμως αποφάσισε να υποβάλει την παραίτησή του λόγω της τροπής που πήρε το θέμα της έκτασης του θέματος των τοποθετήσεων των συναδέλφων του βουλευτών. Είναι μια απόφαση η οποία δεδομένων των συνθηκών και χωρίς το ξαναλέω να υπάρχει παραδοχή από τον ίδιο για κάτι το οποίο δεν έχει κάνει ο ίδιος ως Βαγγέλης Λιάκος για το αν θα έπρεπε να κρίνεται για τον εαυτό του, τις πράξεις και τις παραλείψεις του, την πορεία του. Ήταν μια σωστή απόφαση, χωρίς αυτό να σημαίνει, το ξαναλέω, ότι είναι υπεύθυνος ο ίδιος για κάποια πράξη συγγενικού του προσώπου».

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Για την υπόθεση Χατζηγιαννάκη, είπε «δεν θα δικάσω τον κ. Χατζηγιαννάκη. Όμως θα σας πω ότι η χθεσινή ομιλία του κ. Τσίπρα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί από σουρεαλιστική μέχρι προκλητική. Γιατί αφενός κατηγορεί για μια σειρά από υποθέσεις την κυβέρνηση και προσωπικά τον Πρωθυπουργό και το έχει κάνει και τις τελευταίες μέρες, συμπεριλαμβανομένης και της υπόθεσης του κ. Λιάκου και βάζει απόλυτο δίχτυ προστασίας στον κ. Χατζηγιαννάκη, λέγοντας ότι εμείς έχουμε έναν γραμματέα, ελεύθερου επαγγελματία, ο οποίος δεν αμείβεται και κατηγορεί τα μέλη της Κυβέρνησης ή διάφορα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας και προσωπικά τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή για να καταλάβετε τι είπε ο Τσίπρας, ο κ. Χατζηγιαννάκης που είναι γραμματέας της ΕΛ.Α.Σ. να παίρνει κρατικό χρήμα και μάλιστα εδώ δεν κατηγορείται ο κ. Χατζηγιαννάκης ότι πήρε κρατικό χρήμα. (…) Δεν είναι φυσιολογικό πράγμα ο Δήμαρχος του Δήμου που δίνει μια δουλειά ή κάποιες παραπάνω δουλειές σε μια εταιρεία να είναι σε άλλη εταιρεία συνέταιρος με τον ίδιο αυτό άνθρωπο. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να περάσει ούτε ασχολίαστο, ούτε απαρατήρητο, ούτε να μην απαντηθεί σε βάθος. Αυτό δεν έχει καμία σχέση λοιπόν με την υπόθεση Λιάκου».

Για τα σπιτάκια ανακύκλωσης, είπε «αντιλαμβάνομαι ότι δεν υπάρχει κάτι πιο άδικο από το να χρεώνεις μια πολιτική θέση σ’αυτόν που την εκφράζει, εκπροσωπώντας ένα κόμμα. Αλλά τυχαίνει μάλιστα ο κ. Τσουκαλάς και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι μόνο πολιτικός, είναι ένας κανονικός επαγγελματίας, δικηγόρος (…) πόσο κανονικό θα ήταν ο πρωθυπουργός της χώρας, ο επικεφαλής δηλαδή της εκτελεστικής εξουσίας, να τοποθετηθεί δημοσίως μέσω του εβδομαδιαίου απολογισμού ή σε κάποια άλλη τοποθέτηση που είχε για μια υπόθεση που αυτή τη στιγμή που μιλάμε ερευνάται σε επίπεδο απολογιών ανακρίσεως από τη δικαιοσύνη. Μια υπόθεση για την οποία γνώση μπορούν και έχουν μόνο οι κατηγορούμενοι και οι συνήγοροί τους και κανένας άλλος. Μεγάλη πληγή οι διαρροές των δικογραφιών. Μιλάμε για μια υπόθεση η οποία με απόλυτο σεβασμό που έχουμε, οφείλουμε να έχουμε όλοι στο τεκμήριο αθωότητας. Βρίσκεται σε μια φάση διερεύνησης και μάλιστα σε φάση ανακρίσεως. Όσοι είναι κατηγορούμενοι δεν έχουν πάει να απολογηθούν, έχουν πάρει προθεσμία να απολογηθούν και ζητάει η αξιωματική αντιπολίτευση από τον πρωθυπουργό να πει τι; (…) Ας σεβαστούμε τη δικαστική έρευνα».

Σε ερώτηση για το πότε θα γίνουν οι εκλογές το 2027 και σε μελλοντικές συνεργασίες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απάντησε «οι εκλογές θα γίνουν όποτε έχει πει ο πρωθυπουργός. Η απόφαση για τη διενέργεια εκλογών… κάπου κοντά στον Μάιο. Η απόφαση για την ημερομηνία των εκλογών είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων του κυβερνητικού έργου, της ολοκλήρωσης μεταρρυθμίσεων, της παράδοσης έργων στους πολίτες».

«Εμείς πιστεύουμε στην αυτοδυναμία. Είναι ο στόχος μας. Ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολος στόχος αυτός, θέλει δουλειά, είναι εφικτός, θα τον πετύχουμε μόνο αν είμαστε αποτελεσματικοί και πειστικοί με τα επιχειρήματά μας για το πρόγραμμα της επόμενης τετραετίας και από κει και πέρα θα σεβαστούμε το οποιοδήποτε εκλογικό αποτέλεσμα».