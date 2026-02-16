Ξεπέρασε τα όρια ο βουλευτής Λέσβου του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, ο οποίος, απαντώντας σε ερώτημα για τις μετεκλογικές συνεργασίες, πρότεινε το ΠΑΣΟΚ – προκειμένου να μην μείνει ακυβέρνητη η χώρα – να συνεργαστεί «με τους πάντες, ακόμα και με δικτατορικά καθεστώτα».

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο Κανάλι της Βουλής και την εκπομπή «Πρωινή Επισκόπηση» αρχικά σημείωσε πως «έχω πει ότι αν κινδυνεύει η Ελλάδα να συνεργαστούμε ακόμα και με το διάβολο. Δεν θα ρίξουμε το σκάφος στα βράχια. Δεν θα αποκλείσουμε κανένα. Χρειάζεται να παρθούν αποφάσεις να εξαντλήσουμε κάθε τι στον κεντροαριστερό χώρο».

Στην συνέχεια, ωστόσο, ο Παναγιώτης Παρασκευαϊδης είπε χαρακτηριστικά – απαντώντας στο ερώτημα αν πρέπει το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με τη ΝΔ έτσι ώστε να αποφευχθεί πιθανή ακυβερνησία – «με όλους, με τους πάντες, ακόμα και με δικτατορικά καθεστώτα».

Τον διέγραψε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα ο Νίκος Ανδρουλάκης

Με μια λακωνική αλλά πολιτικά ηχηρή επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, έθεσε εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας τον βουλευτή Λέσβου, Παναγιώτη Παρασκευαΐδη.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Οι συνεχείς απαράδεκτες δηλώσεις του βουλευτή Λέσβου, κ. Παρασκευαΐδη θολώνουν το πολιτικό και ιδεολογικό μήνυμα του ΠΑΣΟΚ και δεν μπορούν να είναι ανεκτές.

Με επιστολή του στον Πρόεδρο της Βουλής, ο Νίκος Ανδρουλάκης γνωστοποιεί οτι ο κ. Παρασκευαΐδης τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.»