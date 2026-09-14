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Πολλοί δανειολήπτες αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ενημέρωσή τους για το νέο ύψος των οφειλών και των μηνιαίων δόσεων, καθώς οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων δεν έχουν προσαρμοστεί ομοιόμορφα.

Η βουλευτής ζητά από την κυβέρνηση να διασφαλίσει την άμεση και ενιαία εφαρμογή της δικαστικής απόφασης μέσω συγκεκριμένων τεχνικών και λειτουργικών προϋποθέσεων.

Παράλληλα, επιδιώκει την παροχή έγγραφης και εξατομικευμένης ενημέρωσης προς τους πολίτες, ώστε να αποφευχθούν δυσμενείς συνέπειες στη δικαστική προστασία των συνεπών δανειοληπτών.

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Για σοβαρές δυσλειτουργίες κατά την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των τόκων σε δάνεια του ν. 3869/2010 κάνει λόγο η Μιλένα Αποστολάκη σε Επίκαιρη Ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής αναφέρει ότι πληθαίνουν οι καταγγελίες δανειοληπτών οι οποίοι φέρονται να συναντούν σημαντικά εμπόδια στην προσπάθειά τους να πληροφορηθούν το νέο ύψος της οφειλής και της μηνιαίας καταβολής τους, όταν η υπ’ αρ. 6/2026 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου όφειλε να έχει οδηγήσει τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων σε άμεση και ομοιόμορφη προσαρμογή των οφειλών και των καταβαλλόμενων δόσεων για δεκάδες χιλιάδες πολίτες που έχουν υπαχθεί στον ν. 3869/2010. και οι οποίοι επί σειρά ετών τηρούν δικαστικές αποφάσεις και καταβάλλουν τις προβλεπόμενες δόσεις τους.

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Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα ηλεκτρονικά συστήματα εξακολουθούν να εμφανίζουν τις παλαιές δόσεις ενώ πολίτες λαμβάνουν την απάντηση ότι δεν έχουν ακόμη δοθεί οι απαιτούμενες οδηγίες προς τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, «γεγονός που αναδεικνύει και το ζήτημα της κυβερνητικής αδράνειας ως προς τη διασφάλιση της άμεσης και ενιαίας εφαρμογής της», όπως σημειώνει η Μιλένα Αποστολάκη. Επισημαίνοντας τη σοβαρή ανασφάλεια που προκαλείται στους συνεπείς δανειολήπτες, τόνισε ότι η εμφάνιση ληξιπρόθεσμων ή δήθεν ανεξόφλητων ποσών μπορεί να έχει συνέπειες ακόμη και για τη συνέχιση της δικαστικής προστασίας των οφειλετών.

Κάλεσε δε την Κυβέρνηση να απαντήσει γιατί δεν έσπευσε, αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης, να διασφαλίσει τις αναγκαίες τεχνικές και λειτουργικές προϋποθέσεις για την άμεση και ενιαία εφαρμογή της από τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Παράλληλα, ζητά την ανάληψη κυβερνητικών πρωτοβουλιών ώστε κάθε δανειολήπτης να λαμβάνει έγγραφη, αναλυτική και εξατομικευμένη ενημέρωση για το νέο ύψος της οφειλής του, τον τρόπο υπολογισμού των τόκων και το ακριβές ποσό της μηνιαίας δόσης του, διασφαλίζοντας ότι καμία καθυστέρηση που δεν οφείλεται στον ίδιο τον δανειολήπτη δεν θα επιφέρει δυσμενείς συνέπειες στη δικαστική ρύθμιση και προστασία του.

Μάλιστα, η αρμόδια τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ φέρνει το θέμα στη Βουλή. Στην ερώτηση που κατέθεσε προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, η Μιλένα Αποστολάκη βάζει στο μικροσκόπιο την πρακτική εφαρμογή της απόφασης 6/2026 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου και ζητά συγκεκριμένες εξηγήσεις για το τι έχει πράξει μέχρι σήμερα η κυβέρνηση.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζητά να αποσαφηνιστεί αν έχουν δοθεί ενιαίες και δεσμευτικές οδηγίες προς τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, ώστε να μην εφαρμόζεται διαφορετικά η δικαστική απόφαση από servicer σε servicer και να μην παραμένουν οι δανειολήπτες σε καθεστώς αβεβαιότητας.

Παράλληλα, εγκαλεί το υπουργείο να λάβει μέτρα ώστε οι οφειλέτες να ενημερώνονται επισήμως και εξατομικευμένα για το νέο υπόλοιπο της οφειλής τους, τον τρόπο με τον οποίο επανυπολογίζονται οι τόκοι και το ακριβές ύψος της μηνιαίας καταβολής τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει και στην προστασία όσων τηρούν κανονικά τις δικαστικές ρυθμίσεις, ζητώντας να διασφαλιστεί ότι τυχόν καθυστέρηση ή λάθος των εταιρειών διαχείρισης δεν θα μετακυλιστεί στους ίδιους τους δανειολήπτες και δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη δικαστική προστασία τους.

Το επίδικο, εν τοις πράγμασι, είναι σαφές: μετά τη δικαστική απόφαση, η Μιλένα Αποστολάκη ζητά από την κυβέρνηση να περάσει από τη θεωρία στην πράξη και να εγγυηθεί ενιαία εφαρμογή, διαφάνεια και ασφάλεια για τους πολίτες που υπάγονται στον ν. 3869/2010.