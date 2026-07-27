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Το ιδιωτικό χρέος υπερβαίνει τα 250 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι εγκεκριμένες ρυθμίσεις κρίνονται από την αντιπολίτευση ως δυσανάλογα λίγες και μη βιώσιμες.

Αποστολάκη ζητά τη δημοσιοποίηση στοιχείων για τη μακροχρόνια τήρηση των ρυθμίσεων, αμφισβητώντας την πραγματική αποτελεσματικότητα του τρέχοντος μηχανισμού για τους πολίτες.

Οι οφειλέτες παραμένουν σε μειονεκτική θέση απέναντι στους πιστωτές, οι οποίοι απορρίπτουν αιτήσεις χωρίς επαρκή αιτιολόγηση ή δυνατότητα ουσιαστικής επανεξέτασης από τον πολίτη.

Το ΠΑΣΟΚ προτείνει υποχρεωτική συμμετοχή πιστωτών, δημιουργία ανεξάρτητων επιτροπών διευθέτησης οφειλών και πλήρη λογοδοσία των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων για την προστασία των πολιτών.

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Η κυβέρνηση μπορεί να παρουσιάζει ως σημαντική παρέμβαση τη μείωση του ελάχιστου ορίου οφειλής για την ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ, ωστόσο η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη υποστηρίζει ότι το ουσιαστικό πρόβλημα παραμένει άλυτο. Όπως τονίζει, οι πολίτες δεν χρειάζονται «επικοινωνιακές εξαγγελίες και πανηγυρισμούς», αλλά έναν μηχανισμό που να οδηγεί σε βιώσιμες ρυθμίσεις, να προστατεύει αποτελεσματικά την περιουσία τους και να προσφέρει πραγματικά μια δεύτερη ευκαιρία.

Η κ. Αποστολάκη χαρακτηρίζει θετική αλλά αποσπασματική τη μείωση του ορίου ένταξης στην πλατφόρμα, επισημαίνοντας ότι έξι χρόνια μετά τη θέσπιση του εξωδικαστικού μηχανισμού τα αποτελέσματα δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας.

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Όπως αναφέρει, το ιδιωτικό χρέος της χώρας έχει πλέον ξεπεράσει τα 250 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι ολοκληρωμένες ρυθμίσεις παραμένουν δυσανάλογα λίγες σε σχέση με το συνολικό ύψος των οφειλών. Κατά την ίδια, αυτό αποδεικνύει ότι ο στόχος της πραγματικής δεύτερης ευκαιρίας για χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις δεν έχει επιτευχθεί.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στα στοιχεία που, όπως τονίζει, δεν δημοσιοποιεί η κυβέρνηση. Ζητά να γίνει γνωστό πόσες από τις ρυθμίσεις που έχουν εγκριθεί εξακολουθούν να τηρούνται, πόσες έχουν καταρρεύσει και πόσες οφειλές έχουν ξαναγίνει «κόκκινες». Όπως σημειώνει, ο πραγματικός δείκτης επιτυχίας ενός μηχανισμού δεν είναι ο αριθμός των αιτήσεων ή των συμφωνιών που ανακοινώνονται, αλλά η μακροχρόνια βιωσιμότητα των ρυθμίσεων.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι ο οφειλέτης εξακολουθεί να βρίσκεται σε μειονεκτική θέση απέναντι στους πιστωτές, καθώς οι τελευταίοι μπορούν να απορρίπτουν προτάσεις χωρίς ουσιαστική αιτιολόγηση, ενώ ο πολίτης δεν έχει πλήρη εικόνα των οικονομικών δεδομένων με τα οποία αξιολογήθηκε η αίτησή του ούτε διαθέτει αποτελεσματικό μηχανισμό επανεξέτασης.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ προβάλλει ως εναλλακτική την πρόταση του κόμματός της για έναν πιο λειτουργικό εξωδικαστικό μηχανισμό. Μεταξύ άλλων προβλέπει υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών στη διαδικασία, ειδική και εξατομικευμένη αιτιολόγηση κάθε απόρριψης, δημιουργία ανεξάρτητων Επιτροπών Διευθέτησης Οφειλών σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, πλήρη πρόσβαση του οφειλέτη στον φάκελο της υπόθεσής του και ουσιαστική λογοδοσία των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων (servicers). Σύμφωνα με την κ. Αποστολάκη, μόνο με τέτοιες παρεμβάσεις ο εξωδικαστικός μηχανισμός μπορεί να λειτουργήσει ως πραγματικό εργαλείο προστασίας των πολιτών και όχι ως μια διαδικασία περιορισμένης αποτελεσματικότητας.