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Τόνισε ότι η επαγγελματική ασφάλιση πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά χωρίς να υποκαθιστά τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση που αποτελεί συνταγματική εγγύηση.

Η ίδια υποστήριξε πως τα φορολογικά κίνητρα ευνοούν κυρίως τα υψηλά εισοδήματα και διευρύνουν τις κοινωνικές ανισότητες αντί να προστατεύουν τους εργαζόμενους.

Παράλληλα ζήτησε ισχυρούς μηχανισμούς προστασίας από τον επενδυτικό κίνδυνο και διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων κατά τη μεταφορά των συνταξιοδοτικών τους προγραμμάτων.

Τέλος, επέκρινε τον κυβερνητικό σχεδιασμό για τη μετατόπιση της ευθύνης από την Πολιτεία προς τον μεμονωμένο εργαζόμενο και τον ασφαλισμένο.

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Τον κίνδυνο ενός ασφαλιστικού συστήματος «δύο ταχυτήτων» και την ανάγκη επαρκών εγγυήσεων για τους ασφαλισμένους του πυλώνα της επαγγελματικής ασφάλισης ανέδειξε μεταξύ άλλων η Μιλένα Αποστολάκη στην ομιλία της κατά τη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή με θέμα τις τροποποιήσεις στο θεσμικό πλαίσιο της επαγγελματικής ασφάλισης.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι η επαγγελματική ασφάλιση μπορεί να λειτουργήσει ως ουσιαστικός συμπληρωματικός πυλώνας κοινωνικής προστασίας υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υποκαθιστά τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση, η οποία αποτελεί συνταγματικά κατοχυρωμένη εγγύηση και θεμελιώνει την αρχή της κοινωνικής αλληλεγγύης. «Κάθε πολιτική που, έστω και σταδιακά, οδηγεί στην εγκατάλειψη του πρώτου πυλώνα και μετατοπίζει το βάρος από την εγγυημένη κοινωνική προστασία στην ατομική επενδυτική επιλογή βρίσκει το ΠΑΣΟΚ πολιτικά, ιδεολογικά και αξιακά αντίθετο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα έθεσε τέσσερα κρίσιμα ζητήματα:

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Κοινωνική ανισότητα : Επεσήμανε ότι η διεύρυνση των φορολογικών κινήτρων δεν αφορά τη μεγάλη πλειονότητα των εργαζομένων που αμείβονται με χαμηλούς και μεσαίους μισθούς, αλλά ευνοεί κυρίως όσους διαθέτουν υψηλά εισοδήματα και μεγαλύτερη δυνατότητα αποταμίευσης . Με τον τρόπο αυτό, τόνισε, τα αυξημένα φορολογικά προνόμια κινδυνεύουν να μετατραπούν σε εργαλείο ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης των υψηλών αμοιβών, δημιουργώντας ένα ασφαλιστικό σύστημα δύο ταχυτήτων, όπου ο δεύτερος πυλώνας καταλήγει να διευρύνει τις ανισότητες αντί να περιορίζει.

: Επεσήμανε ότι η διεύρυνση των φορολογικών κινήτρων δεν αφορά τη μεγάλη πλειονότητα των εργαζομένων που αμείβονται με χαμηλούς και μεσαίους μισθούς, αλλά . Με τον τρόπο αυτό, τόνισε, τα αυξημένα φορολογικά προνόμια κινδυνεύουν να μετατραπούν σε εργαλείο ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης των υψηλών αμοιβών, δημιουργώντας ένα ασφαλιστικό σύστημα δύο ταχυτήτων, όπου ο δεύτερος πυλώνας καταλήγει να διευρύνει τις ανισότητες αντί να περιορίζει. Ο επενδυτικός κίνδυνος που αναλαμβάνουν οι ασφαλισμένοι σε ένα κεφαλαιοποιητικό σύστημα χωρίς επαρκείς εγγυήσεις, ζητώντας ουσιαστικούς μηχανισμούς προστασίας για τις αποταμιεύσεις μιας ολόκληρης εργασιακής ζωής.

που αναλαμβάνουν οι ασφαλισμένοι σε ένα κεφαλαιοποιητικό σύστημα χωρίς επαρκείς εγγυήσεις, ζητώντας ουσιαστικούς μηχανισμούς προστασίας για τις αποταμιεύσεις μιας ολόκληρης εργασιακής ζωής. Η δυνατότητα μεταφοράς επαγγελματικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων από Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης σε ιδιωτικούς παρόχους, πρέπει να διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πραγματικό δικαίωμα επιλογής, συμμετοχής στις αποφάσεις και δυνατότητα αποχώρησης ή μεταφοράς των δικαιωμάτων τους χωρίς οικονομική επιβάρυνση .

. Η αναθεώρηση βασικών επιλογών του νόμου 5078/2023, με την οποία επιβεβαιώνεται τόσο η προχειρότητα του αρχικού κυβερνητικού σχεδιασμού όσο η την ορθότητα των προτάσεων που είχε καταθέσει εγκαίρως το ΠΑΣΟΚ για τη φορητότητα, τη φορολόγηση και την πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Κλείνοντας την παρέμβασή της σημείωσε ότι ο εκσυγχρονισμός του ασφαλιστικού συστήματος δεν μπορεί να θεωρείται προοδευτικός όταν μεταφέρει μεγαλύτερο οικονομικό και επενδυτικό κίνδυνο στους εργαζόμενους. «Η δική μας διαφωνία δεν είναι με την ύπαρξη της επαγγελματικής ασφάλισης. Είναι με ένα ιδεοληπτικό μοντέλο που μεταφέρει σταδιακά μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης από την Πολιτεία στον εργαζόμενο, περισσότερο επενδυτικό κίνδυνο στον ασφαλισμένο και φροντίδα και περισσότερες δυνατότητες σε εκείνους που ήδη έχουν μεγαλύτερα εισοδήματα», τόνισε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.