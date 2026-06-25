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Η βουλευτής κατήγγειλε τη συγκέντρωση εξουσιών στο πρόσωπο του δημάρχου και τη δυνατότητα μονομερούς διαγραφής συμβούλων, χαρακτηρίζοντάς τα στοιχεία υποβάθμισης των συλλογικών διαδικασιών.

Τέλος, επισήμανε ότι οι δήμοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λόγω έλλειψης πόρων και υποστελέχωσης των υπηρεσιών τους, τα οποία παραμένουν χωρίς ουσιαστική απάντηση από την κυβέρνηση.

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Σφοδρή κριτική στις διατάξεις του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης άσκησε η Μιλένα Αποστολάκη στην ομιλία της κατά τη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή, υποστηρίζοντας ότι πίσω από τον τίτλο της κωδικοποίησης κρύβεται μια συνειδητή κυβερνητική επιλογή ενίσχυσης του συγκεντρωτισμού και του ελέγχου της Αυτοδιοίκησης.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι η χώρα χρειάζεται έναν σύγχρονο Κώδικα που θα ενισχύει την αποκέντρωση, την εγγύτητα προς τον πολίτη και την πραγματική διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των δήμων και των περιφερειών. Αντιθέτως, όπως ανέφερε, η κυβέρνηση ολοκληρώνει μια πορεία συνεχών παρεμβάσεων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλάζοντας διαρκώς τους κανόνες λειτουργίας και εκπροσώπησής της. «Η κωδικοποίηση αποτελεί ένα πλαστό πρόσχημα για την προώθηση ενός μοντέλου περισσότερο συγκεντρωτικού και λιγότερο δημοκρατικού.», σημείωσε χαρακτηριστικά.

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Αναφερόμενη στις διατάξεις που συγκεντρώνουν ακόμη περισσότερες εξουσίες στο πρόσωπο του δημάρχου, επισήμανε ότι διαμορφώνεται ένα σύστημα στο οποίο «σχεδόν τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον δήμαρχο». Παράλληλα, άσκησε κριτική στη ρύθμιση που επιτρέπει στον επικεφαλής μιας δημοτικής παράταξης να αποφασίζει μονομερώς για τη διαγραφή δημοτικών συμβούλων, κάνοντας λόγο για υποβάθμιση των συλλογικών λειτουργιών και περαιτέρω συγκέντρωση εξουσίας. «Οδηγούμαστε σε δημάρχους περιορισμένης νομιμοποίησης και απεριόριστης εξουσίας.», υπογράμμισε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο νέο εκλογικό σύστημα και την καθιέρωση της εναλλακτικής ψήφου, η Μιλένα Αποστολάκη έκανε λόγο για «θεσμική στρέβλωση» που υποκαθιστά τη σαφή λαϊκή ετυμηγορία με έναν μηχανισμό υποθετικών επιλογών. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση καταργεί τον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών και τον αντικαθιστά με «ένα τεχνητό, μαθηματικό αποτέλεσμα που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική πολιτική βούληση του εκλογικού σώματος». Τόνισε μάλιστα ότι η αντιμετώπιση της αποχής δεν μπορεί να επιτυγχάνεται με την υποχώρηση θεμελιωδών δημοκρατικών αρχών, καθώς «η αποχή είναι ζήτημα εμπιστοσύνης στους θεσμούς και όχι κόπωσης των πολιτών».

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ακόμη ότι τα πραγματικά προβλήματα της Αυτοδιοίκησης παραμένουν χωρίς απάντηση. «Οι δήμοι της χώρας δεν καταρρέουν επειδή δεν υπάρχει ένας ενιαίος Κώδικας. Καταρρέουν επειδή δεν έχουν επαρκείς πόρους, επειδή οι τεχνικές υπηρεσίες αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και επειδή οι μικροί νησιωτικοί και ορεινοί δήμοι παραμένουν εγκαταλελειμμένοι», ανέφερε.

Κλείνοντας την ομιλία της, υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα είναι από τα πλέον συγκεντρωτικά κράτη της Ευρώπης ενώ, αντιπαραβάλλοντας το όραμα του ΠΑΣΟΚ για ισχυρές τοπικές κοινωνίες και ουσιαστική αποκέντρωση, τόνισε ότι «χωρίς πραγματική αποκέντρωση δεν υπάρχει ισχυρή δημοκρατία, βιώσιμη ανάπτυξη και μέλλον για τον τόπο».