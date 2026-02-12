Ως προϊόν αναγκαστικής συμμόρφωσης και ανεπαρκές σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας χαρακτήρισε την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας η Μιλένα Αποστολάκη, κατά την τοποθέτησή της στη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στον Βόρειο Τομέα Αθηνών υποστήριξε ότι οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας ακολουθούν σταθερά μια στρατηγική απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων. Όπως ανέφερε, αυτό αποτυπώνεται στο ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις, στη συνεχή διεύρυνση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, αλλά και στην επέκταση της υπερωριακής εργασίας χωρίς επαρκείς εγγυήσεις σταθερότητας και προστασίας για τους εργαζόμενους.

Επεσήμανε ως αποτέλεσμα της αποδυνάμωσης των συλλογικών συμβάσεων έναντι των ατομικών διαπραγματεύσεων την αντίφαση μεταξύ του χαμηλού επίπεδο μέσου μισθού και των υψηλότερων Ευρωπαϊκή Ένωση ωρών εργασίας

Τόνισε επίσης ότι η ψήφιση του νομοσχεδίου στο έβδομο έτος της θητείας δεν αντανακλά την πολιτική βούληση της κυβέρνησης αλλά εντάσσεται στο δεσμευτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2022/2041 και το χαρακτήρισε «περιορισμένο και σκοπίμως ανεπαρκές σε σχέση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας»

Η Μιλένα Αποστολάκη στάθηκε στις προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ με σκοπό την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων και του κοινωνικού διαλόγου, αναφερόμενη στην επαναφορά του καθορισμού του κατώτατου μισθού μέσω των συλλογικών διαπραγματεύσεων και στην κατάργηση του σχετικού αλγορίθμου, στην αποκατάσταση του δικαιώματος μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία καθώς στην ολική εφαρμογή της μετενέργειας.

«Το σημερινό νομοσχέδιο δεν αποτελεί μια χαμένη ευκαιρία, αλλά το αμάχητο τεκμήριο της βαθιά συντηρητικής σας αντίληψης που θεωρεί φυσιολογικούς αν όχι δίκαιους τους χαμηλούς μισθούς και την ανασφάλεια των εργαζομένων, αντί να αντιμετωπίζει την αξιοπρεπή αμοιβή και την ποιοτική εργασία ως πολιτικό χρέος και προϋπόθεση ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Για εσάς, η εργασία είναι αναγκαίο κόστος. Για εμάς, είναι αδιαπραγμάτευτη αξία», σημείωσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο κλείσιμο της ομιλίας της.