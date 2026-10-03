Άμεση ήταν η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στο βίντεο που δημοσίευσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σχετικά με τις 120 δόσεις και τις αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας των servicers.
Σε βιντεοσκοπημένη παρέμβαση υπό τον τίτλο «Τι δεν μας είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης», η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, άσκησε δριμεία κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς, θέτοντας επτά ερωτήματα προς την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών:
- Γιατί η κυβέρνηση κώφευε τόσο καιρό για το ζήτημα των 120 δόσεων;
- Γιατί εξαιρέθηκαν από τη δυνατότητα ρύθμισης οι οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2024;
- Γιατί δεν υπάρχει καμία μέριμνα ή κίνητρο για τους συνεπείς δανειολήπτες που αποπληρώνουν κανονικά τις υποχρεώσεις τους;
- Γιατί δεν προβλέπεται κανένας έλεγχος ή προστασία όταν οι servicers απορρίπτουν ανεξέλεγκτα τις προτάσεις ρύθμισης των οφειλετών;
- Γιατί το πλαφόν της προκαταβολής δεν συνδέεται με την πραγματική οικονομική δυνατότητα του εκάστοτε δανειολήπτη;
- Γιατί δεν επαναφέρεται το θεσμικό πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας ώστε να ανασταλούν οι πλειστηριασμοί;
- Τι εγγυήσεις παρέχονται πραγματικά στους συνεπείς δανειολήπτες;