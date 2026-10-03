Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής παρουσιάζει το πρόγραμμα του για το ιδιωτικό χρέος σε ειδική εκδήλωση με θέμα "Ιδιωτικό χρέος. Αλλάζουμε τους κανόνες - Η δίκαιη λύση από το ΠΑΣΟΚ" (ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ/ EUROKINISSI)

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Άμεση ήταν η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στο βίντεο που δημοσίευσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σχετικά με τις 120 δόσεις και τις αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας των servicers.

Σε βιντεοσκοπημένη παρέμβαση υπό τον τίτλο «Τι δεν μας είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης», η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, άσκησε δριμεία κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς, θέτοντας επτά ερωτήματα προς την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών:

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Γιατί η κυβέρνηση κώφευε τόσο καιρό για το ζήτημα των 120 δόσεων; Γιατί εξαιρέθηκαν από τη δυνατότητα ρύθμισης οι οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2024; Γιατί δεν υπάρχει καμία μέριμνα ή κίνητρο για τους συνεπείς δανειολήπτες που αποπληρώνουν κανονικά τις υποχρεώσεις τους; Γιατί δεν προβλέπεται κανένας έλεγχος ή προστασία όταν οι servicers απορρίπτουν ανεξέλεγκτα τις προτάσεις ρύθμισης των οφειλετών; Γιατί το πλαφόν της προκαταβολής δεν συνδέεται με την πραγματική οικονομική δυνατότητα του εκάστοτε δανειολήπτη; Γιατί δεν επαναφέρεται το θεσμικό πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας ώστε να ανασταλούν οι πλειστηριασμοί; Τι εγγυήσεις παρέχονται πραγματικά στους συνεπείς δανειολήπτες;