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Οι αντιδράσεις αφορούν αναφορές σε διαφορετικές μορφές οικογένειας, συμπεριλαμβανομένων των ομόφυλων ζευγαριών, οι οποίες εντάχθηκαν στο πλαίσιο του Πολλαπλού Βιβλίου.

Το Υπουργείο Παιδείας υπερασπίστηκε τη διαδικασία επιλογής των βιβλίων, τονίζοντας ότι εγκρίθηκαν από ανεξάρτητες επιτροπές χωρίς κυβερνητική παρέμβαση στο περιεχόμενό τους.

Παράλληλα, ο συγγραφέας ενός εκ των επίμαχων βιβλίων υποστήριξε ότι η αναφορά σε διαφορετικούς τύπους οικογενειών αποτελεί καταγραφή της κοινωνικής πραγματικότητας.

Τα συγκεκριμένα βιβλία αναμένεται να εισαχθούν στα σχολεία το σχολικό έτος 2027-2028.

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Μια ιδιαίτερα σημαντική πολιτική παρέμβαση στη συζήτηση που έχει ξεσπάσει για το περιεχόμενο των νέων σχολικών βιβλίων έκανε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, εκφράζοντας ξεκάθαρα τη διαφωνία του με το επίμαχο εκπαιδευτικό υλικό.

Ο Νότης Μηταράκης μίλησε για το ίδιο θέμα και στη HuffPost και στον Τέρενς Κουίκ, παίρνοντας θέση σε μια συζήτηση που πλέον δεν περιορίζεται στις αντιδράσεις γονέων ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά αποκτά σαφείς πολιτικές διαστάσεις στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης.

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Η ακριβής δήλωση Μηταράκη είναι η εξής:

«Η αλήθεια είναι ότι δεν συμφωνώ με τέτοιες αναγραφές στα σχολικά βιβλία… που βλέπουν τα παιδιά του Δημοτικού… οι οποίες αμφισβητούν τη βάση της παραδοσιακής οικογένειας… που κατά το Σύνταγμα είναι προτεραιότητα για τη χώρα. Άρα νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να ξαναδούμε αυτά τα βιβλία. Πιστεύω ότι πρέπει να επανεξεταστούν… από την Αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή.

Αυτή έχει κάνει την εισηγήση να υπάρχουν συγκεκριμένες εικόνες και περιγραφές. Εγώ διαφωνώ με αυτό και σας το λέω καθαρά. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια επανεξονολόγηση.

Τώρα πώς θα γίνει διοικητικά, ποιος θα την κάνει… αυτό είναι ένα διοικητικό ζήτημα»

Πιο ξεκάθαρος από τον Μαρινάκη

Η παρέμβασή του κ.Μηταράκη έχει πρόσθετη βαρύτητα ακριβώς λόγω της θεσμικής του ιδιότητας: δεν πρόκειται απλώς για έναν βουλευτή της ΝΔ, αλλά για έναν από τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

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Και η θέση Μηταράκη εμφανίζεται ακόμη πιο ξεκάθαρη από εκείνη που είχε διατυπώσει νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ο κ. Μαρινάκης είχε απορρίψει κατηγορηματικά την ύπαρξη κυβερνητικής «woke ατζέντας», δηλώνοντας:

«Τα φύλα είναι δύο. Ο πατέρας είναι πατέρας, η μητέρα είναι μητέρα. Ούτε Γονέας 1 υπάρχει ούτε Γονέας 2 υπάρχει».

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Παράλληλα, είχε υπογραμμίσει ότι, όταν πρόκειται για την επιλογή βιβλίων και προγραμμάτων σπουδών για παιδιά του Δημοτικού –και ιδιαίτερα των μικρότερων τάξεων– απαιτείται αυξημένη προσοχή και ευαισθησία. Ωστόσο, για το τι θα συμβεί τελικά με τα συγκεκριμένα βιβλία παρέπεμψε στο αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας.

Ο Μηταράκης, αντίθετα, δεν περιορίστηκε στη γενική πολιτική διαβεβαίωση ότι η ΝΔ δεν ακολουθεί woke ατζέντα, αλλά εξέφρασε τη δική του διαφωνία για το περιεχόμενο που έχει προκαλέσει τη συζήτηση.

Ποια ακριβώς βιβλία προκάλεσαν την αντιπαράθεση

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Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο νέα βιβλία του Δημοτικού.

Το πρώτο είναι το βιβλίο Γλώσσας της Β΄ Δημοτικού, «Η γλώσσα μου», των Εκδόσεων Νήσος. Στην πρώτη θεματική ενότητά του, με τίτλο «Ποιοι είναι οι σημαντικοί αγαπημένοι γύρω μας;», παρουσιάζονται μέσω εικονογραφήσεων διαφορετικές μορφές οικογένειας.

Το δεύτερο αφορά την Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή της ΣΤ΄ Δημοτικού, των Εκδόσεων Πουκαμισάς, όπου μεταξύ των διαφορετικών μορφών οικογένειας περιλαμβάνεται και η «οικογένεια με δύο γονείς του ίδιου φύλου».

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Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, υπάρχουν επίσης ασκήσεις μέσα από τις οποίες τα παιδιά καλούνται να ασχοληθούν με διαφορετικούς τύπους οικογενειακής σύνθεσης. Αυτά ακριβώς τα σημεία προκάλεσαν τις αντιδράσεις και τη δημόσια συζήτηση περί εισαγωγής στοιχείων της λεγόμενης woke ατζέντας στο σχολείο.

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Υπάρχει, πάντως, μία ουσιαστική διευκρίνιση: τα συγκεκριμένα βιβλία δεν μπαίνουν στις σχολικές αίθουσες τη φετινή χρονιά 2026-2027. Έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του νέου θεσμού του Πολλαπλού Βιβλίου και προορίζονται για εφαρμογή από το σχολικό έτος 2027-2028.

Η αντίδραση του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας απάντησε στις αντιδράσεις, δίνοντας έμφαση στη διαδικασία με την οποία αξιολογήθηκαν και εγκρίθηκαν τα νέα βιβλία.

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Όπως αναφέρει, αρμόδιες ανεξάρτητες επιστημονικές επιτροπές, στις οποίες συμμετείχαν συνολικά περισσότεροι από 900 αξιολογητές, προχώρησαν σε διαδικασίες ελέγχου και επανελέγχου και υπέβαλαν τα πορίσματά τους στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Το ΙΕΠ και το Υπουργείο, σύμφωνα με την ίδια απάντηση, δημοσίευσαν τα βιβλία βάσει των εισηγήσεων των επιτροπών και χωρίς παρέμβαση στο περιεχόμενό τους, καθώς αυτό αποτελούσε συμβατική υποχρέωση.

Πρόκειται για μια απάντηση περισσότερο θεσμική και διαδικαστική, η οποία όμως δεν κλείνει κατ’ ανάγκην την πολιτική συζήτηση που έχει πλέον ανοίξει για το ίδιο το περιεχόμενο.

Τι απαντά ο συγγραφέας

Στη συζήτηση παρενέβη και ο Μανούσος Μαραγκουδάκης, συγγραφέας του βιβλίου της ΣΤ΄ Δημοτικού.

Ο ίδιος δηλώνει κατηγορηματικά ότι είναι αντίθετος στη woke ατζέντα και υποστηρίζει ότι η αναφορά σε οικογένειες ομόφυλων γονέων δεν αποτελεί ιδεολογική τοποθέτηση.

Κατά την επιχειρηματολογία του, πρόκειται για καταγραφή μιας υπαρκτής κοινωνικής και νομικής πραγματικότητας: όπως ένα σχολικό βιβλίο αναγνωρίζει ότι υπάρχουν μονογονεϊκές οικογένειες ή παιδιά που μεγαλώνουν με τον παππού και τη γιαγιά τους, έτσι αναφέρει και την ύπαρξη οικογενειών με γονείς του ίδιου φύλου.

Το ζήτημα πλέον είναι και πολιτικό

Η αντιπαράθεση επομένως έχει δύο διαφορετικά επίπεδα.

Το πρώτο είναι εκπαιδευτικό: τι πρέπει να διδάσκεται σε ένα παιδί επτά ή οκτώ ετών και με ποιον τρόπο πρέπει το σχολείο να παρουσιάζει τις διαφορετικές οικογενειακές πραγματικότητες;

Το δεύτερο είναι αμιγώς πολιτικό.

Η κυβέρνηση, διά του Παύλου Μαρινάκη, δηλώνει ότι δεν έχει και δεν πρόκειται να αποκτήσει woke ατζέντα. Το Υπουργείο Παιδείας υπερασπίζεται τη θεσμική διαδικασία αξιολόγησης των βιβλίων. Ο συγγραφέας της ΣΤ΄ Δημοτικού απορρίπτει τον χαρακτηρισμό «woke».

Και τώρα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Νότης Μηταράκης εκφράζει ανοικτά τη διαφωνία του.

Αυτό ακριβώς είναι που δίνει νέα πολιτική διάσταση στην υπόθεση.

Γιατί από τη στιγμή που ένα τόσο κεντρικό κοινοβουλευτικό στέλεχος της κυβερνητικής παράταξης τοποθετείται δημόσια και καθαρά, το ερώτημα δεν είναι πλέον μόνο τι έγραψαν οι συγγραφείς και τι ενέκριναν οι επιστημονικές επιτροπές.

Το ερώτημα είναι τι θα αποφασίσει τελικά η κυβέρνηση για τα επίμαχα βιβλία πριν αυτά φτάσουν στα θρανία το 2027-2028.

Πρέπει να επανεξετάσει το Υπουργείο Παιδείας το βιβλίο δημοτικού για την οικογένεια pic.twitter.com/Uf73BNSGZq — Νότης Μηταράκης – Notis Mitarachi (@nmitarakis) September 4, 2026