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Στη θέση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας επανέρχεται ο βουλευτής Χίου, Νότης Μηταράκης.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τη Νέα Δημοκρατία, η απόφαση ελήφθη σε συνέχεια των αρχειοθετήσεων υποθέσεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

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Ο ίδιος ο Νότης Μηταράκης σε δήλωσή του μετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσης είχε αναφέρει πως «η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώθηκε, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μην διαπιστώνει καμία παράνομη ή επιλήψιμη ενέργεια από μέρους μου».

Ο ίδιος υπογραμμίζει πως εξαρχής τήρησε απολύτως θεσμική στάση, με πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

«Συνεχίζω με την ίδια συνέπεια να είμαι δίπλα στους πολίτες της Χίου» τονίζει επίσης ο ίδιος, ευχαριστώντας παράλληλα το δικηγόρο του Μιχάλη Δημητρακόπουλο.

Στο αρχείο για επτά πολιτικά πρόσωπα – Διώξεις για τέσσερις βουλευτές

Η έρευνα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ τέθηκε στο αρχείο όσον αφορά τους Γιώργο Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότη Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόδωρο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλειάδη και Κώστα Καραμανλή, καθώς δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις για την τέλεση αξιόποινων πράξεων.

Αντίθετα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινικές διώξεις σε βάρος των Κώστα Σκρέκα, Χρήστου Μπουκώρου και Μάξιμου Σενετάκη, οι οποίοι αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε απιστία και παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Παράλληλα, η Κατερίνα Παπακώστα διώκεται και για επιπλέον αδικήματα, όπως ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με χρήση υπολογιστή.