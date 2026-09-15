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Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η αναβάθμιση των αρχαιοτήτων καθιστά τη σύγχρονη Αθήνα έναν σημαντικό αυτοτελή τουριστικό προορισμό για τους επισκέπτες.

Αναφερόμενος στη διαχρονική αξία της Δημοκρατίας, χαρακτήρισε το πολίτευμα ως το καλύτερο σύστημα οργάνωσης της κοινωνίας που παραμένει διαρκώς επίκαιρο.

Ο ίδιος εξήρε το έργο της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, σημειώνοντας ότι έχουν διατεθεί 350 εκατομμύρια ευρώ για εκατό διαφορετικές παρεμβάσεις.

Τέλος, ο πρωθυπουργός επισήμανε την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης για την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της χώρας.

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«Νιώθουμε ένα δέος για αυτόν τον χώρο που συνδέει το χθες με το σήμερα, σε αυτό το μονοπάτι στο οποίο βάδιζαν κάποτε οι αρχαίοι Αθηναίοι», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στα εγκαίνια των έργων αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού.

Υπενθυμίζοντας τα λόγια του Θουκυδίδη που είχε χαρακτηρίσει τον Κεραμεικό το «ομορφότερο προάστιο της Αθήνας», ο πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία της ανάδειξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς κάνοντας αναφορά στα έργα των αρχαίων Αθηναίων που μπορούν πλέον να θαυμάσουν κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης σε μία έκταση 2100 στρεμμάτων, υπογραμμίζοντας ότι «η Αθήνα είναι ένα μεγάλο ανοιχτό μουσείο».

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Ακριβώς αυτή η ανάδειξη των αρχαιοτήτων έχει συμβάλει, όπως εξήγησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να καταστεί η σύγχρονη Αθήνα ως αυτοτελής τουριστικός προορισμός και να μην είναι απλώς ένας σταθμός μετάβασης για να πάνε οι τουρίστες στα ελληνικά νησιά.

Δύο φορές στην ομιλία του ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη Δημοκρατία.

«Μέσα από αυτή την περιήγηση σε αυτόν τον σημαντικό χώρο ξανασυναντιόμαστε με ένα πολίτευμα που άντεξε στο χρόνο, μπόρεσε να ανανεώνεται διαρκώς ώστε να αποτελεί 2500 χρόνια μετά το καλύτερο σύστημα οργάνωσης της κοινωνίας» είπε αρχικά ενώ λίγο αργότερα, αναφερόμενος στην εκφώνηση από τον Περικλή του Επιτάφιου Λόγου, επισήμανε ότι «αυτό το κείμενο στη σημερινή δύσκολη εποχή για την ίδια τη Δημοκρατία μας η οποία αμφισβητείται από πολλούς διαφορετικούς πόλους να είναι ολοένα και πιο επίκαιρο».

Δίνοντας συγχαρητήρια στη υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη «για το εύρος των σημαντικότερων παρεμβάσεων που έχουν γίνει στην Αττική» επί της υπουργίας της, έκανε λόγο για πόρους ύψους 350 εκατ. ευρώ που διατέθηκαν σε παραπάνω από 100 διαφορετικές παρεμβάσεις.

Ο πρωθυπουργός έκλεισε την ομιλία του κάνοντας αναφορά στη σημασία της αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για έργα όπως αυτό που εγκαινιάστηκε στον Κεραμεικό και το οποίο είναι μεταξύ αυτών που αναδεικνύουν τον πολιτιστικό πλούτο της χώρας. «Δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.