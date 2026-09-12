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Από χθες το απόγευμα βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Καστελόριζο, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο απελευθέρωσης του νησιού και η πρώτη του κίνηση ήταν να κάνει μία βόλτα και να συνομιλήσει με κατοίκους.

Σήμερα το πρωί επισκέφθηκε τις μικρονήσους Ρω και Στογγυλή. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρώτη φορά πρωθυπουργός επισκέπτεται και τα δύο νησιά μαζί.

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Συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτρη Χούπη και τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, επισκέφθηκε τα επιτηρητικά φυλάκια και συνομίλησε με τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και τους οπλίτες θητείας που υπηρετούν εκεί.

Στη Ρω, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τον νέο προβλήτα, ξεναγήθηκε στο νέο κεντρικό κτήριο του φυλακίου, στο εστιατόριο και τα μαγειρεία, που είναι επίσης νεόδμητα, και είχε την ευκαιρία να δει τους πρόσφατα κατασκευασμένους ξενώνες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο Πρωθυπουργός κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της Κυράς της Ρω και επισκέφθηκε το σπίτι της, που έχει μετατραπεί σε μουσείο.

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη συνόδευαν, επίσης, οι Βουλευτές Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Παππάς, Εμμανουήλ Κόνσολας, Μίκα Ιατρίδη και Βασίλης-Νικόλαος Υψηλάντης.

Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε, ακόμη, το Ταχύ Περιπολικό Κατευθυνόμενων Βλημάτων «Υποπλοίαρχος ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ» του Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο είναι ελλιμενισμένο στο Καστελλόριζο.

Το σημερινό του πρόγραμμα περιλαμβάνει συνάντηση με τον Δήμαρχο του νησιού και επίσκεψη σε έργα υποδομής. Στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να εκπέμψει το μήνυμα ότι η κυβέρνηση είναι δίπλα σε κάθε πολίτη, ακόμη και στις πλέον απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Αύριο Κυριακή, κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων, θα απευθύνει ομιλία τους κατοίκους.