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Η συμμετοχή του γαλλικού ομίλου Meridiam στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης ενισχύει το ενδιαφέρον της Γαλλίας για την υλοποίηση αυτής της κρίσιμης υποδομής.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε την προσήλωση της Ελλάδας στο Διεθνές Δίκαιο, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα επιδιώκει τη σταθερότητα χωρίς να αποδέχεται τετελεσμένα ή υποχωρήσεις.

Η προγραμματισμένη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο για την επέτειο απελευθέρωσης του νησιού στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα υπεράσπισης των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Η ελληνική κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη να απαντήσει σε κάθε πρόκληση, ενισχύοντας τις διπλωματικές της θέσεις απέναντι στους ισχυρισμούς της τουρκικής πλευράς.

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Οι κινήσεις στη διπλωματική σκακιέρα συνεχίζονται για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να ισχυροποιηθούν οι ελληνικές θέσεις για τις εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, δίνοντας ταυτόχρονα απαντήσεις στους παράλογους τουρκικούς ισχυρισμούς και στις επιδιώξεις της Άγκυρας.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η χθεσινή συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, στο περιθώριο της Διεθνούς Διάσκεψης για το διάστημα που έγινε στο Παρίσι.

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Στην ατζέντα της συνάντησης των δύο ηγετών συζητήθηκε διεξοδικά η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, ένα έργο που εκτός από τεράστια ενεργειακή σημασία έχει και γεωπολιτική, ενώ έχει προκαλέσει την αντίδραση της τουρκικής πλευράς.

Η επανεκκίνηση του αναμένεται τους επόμενους μήνες, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, ενώ για την υλοποίηση του έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα η συμμετοχή στην κατασκευή του έργου του γαλλικού ομίλου Meridiam. Οπότε είναι εύλογο και το ενδιαφέρον της γαλλικής πλευράς να προχωρήσει το θέμα του καλωδίου που θα συνδέει ενεργειακά την Ελλάδα με την Κύπρο.

Στο τραπέζι βέβαια της συζήτησης Μητσοτάκη – Μακρόν αναλύθηκαν και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή όπου και σε αυτές ο τουρκικός παράγοντας επιδιώκει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Μία ημέρα νωρίτερα και μετά την τριμερή Ελλάδας – Αιγύπτου – Κύπρου στο Ελ Αλαμέιν, ο Πρωθυπουργός έστειλε ένα σαφές μήνυμα στην Τουρκία. Με αναφορά στη σημασία του Διεθνούς Δικαίου και στην επιδίωξη της Ελλάδας για σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, ξεκαθάρισε ότι «η σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα» υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, δεν φοβάται να υπερασπιστεί τις θέσεις της, ούτε να συνομιλήσει».

Η παρουσία Μητσοτάκη στο Καστελόριζο είναι ηχηρό μήνυμα προς την Άγκυρα

Μετά από αυτό το διπλωματικό μπαράζ επαφών εκτός συνόρων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ετοιμάζεται για μία κίνηση υψηλού συμβολισμού με το ταξίδι που ετοιμάζει για το Καστελόριζο, με αφορμή τον εορτασμό για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο ενώ ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, θα βρίσκεται στο ακριτικό νησί από αύριο Παρασκευή. Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα στην Άγκυρα για την προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και μία απάντηση στους παράλογους ισχυρισμούς της τουρκικής πλευράς που μέσω δηλώσεων και ανυπόστατων χαρτών για τη «γαλάζια πατρίδα» παρουσιάζει το νησί εντός της τουρκικής επικράτειας.

Μαζί με τον Πρωθυπουργό θα βρεθούν στο ακριτικό νησί και πολλοί αξιωματούχοι.

Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα που στέλνει η κυβέρνηση είναι ότι η ελληνική πλευρά είναι έτοιμη να απαντήσει σε κάθε είδους τουρκική πρόκληση.