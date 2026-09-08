Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι αρμόδιοι υπουργοί προχωρούν στην εξειδίκευση των κυβερνητικών μέτρων στήριξης που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, τονίζοντας ότι οι παρεμβάσεις κινούνται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας.

Κυβερνητικά στελέχη υπερασπίζονται την αποτελεσματικότητα των μέτρων, απορρίπτοντας την κριτική της αντιπολίτευσης για έλλειψη επαρκούς οικονομικής ενίσχυσης των πολιτών.

Το Μέγαρο Μαξίμου επιδιώκει να αποφύγει τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό, δίνοντας έμφαση στην αξιοπιστία των εξαγγελιών και στη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στην Αίγυπτο για να συμμετάσχει σε τριμερή συνάντηση κορυφής με τους ηγέτες της Κύπρου και της Αιγύπτου.

Στόχος της επίσκεψης είναι η ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των τριών χωρών σε μια περίοδο έντονης διπλωματικής κινητικότητας στην περιοχή.

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Μετά την ανακοίνωση των μέτρων από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, σειρά πήρε η εξειδίκευση τους από τους αρμόδιους υπουργούς. Έτσι χθες το μεσημέρι ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μαζί με το οικονομικό επιτελείο, εξήγησε πως θα ενισχυθεί το εισόδημα των πολιτών από τις κυβερνητικές παρεμβάσεις και σήμερα ο Σταύρος Παπασταύρου θα αναπτύξει τον σχεδιασμό για τη μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 30%.

Παράλληλα από χθες υπουργοί της κυβέρνησης με συνεντεύξεις τους σε μέσα ενημέρωσης επιχειρούν να δώσουν απαντήσεις σε όσους υποστηρίζουν -και σε στελέχη της «γαλάζιας» παράταξης- ότι περίμεναν περισσότερα μέτρα στήριξης.

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«Είναι μέτρα τα οποία ακούν την κοινωνία και δίνουν ανάσα», τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης μιλώντας στο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, εξηγώντας ότι η κυβέρνηση κινήθηκε σύμφωνα με τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας.

«Με τη λογική “του ψίχουλα, του λεφτά υπάρχουν, του δώστε παραπάνω στον κόσμο”, η Ελλάδα έφτασε στο χείλος του γκρεμού», δήλωσε στο δελτίο του Star ο Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στην κριτική που ακούστηκε από την αντιπολίτευση αλλά και σε παράπονα πολιτών και εκπροσώπων φορέων για την αποτελεσματικότητα που θα έχουν τα μέτρα στην προσπάθεια αντιμετώπισης της ακρίβειας που παραμένει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για την κοινωνία.

Τόσο ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη ΔΕΘ αλλά και στη συνέντευξη Τύπου την Κυριακή το μεσημέρι, όσο και τα κυβερνητικά στελέχη που τοποθετήθηκαν δημόσια μετά τις ανακοινώσεις των μέτρων, εξήγησαν ότι στόχος είναι η στήριξη όσο το δυνατόν περισσότερων κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων αλλά χωρίς να υπάρξει κίνδυνος ενός δημοσιονομικού εκτροχιασμού που μπορεί να οδηγήσει τη χώρα σε περιπέτειες.

Σε αυτό το αφήγημα θα επιμείνει το Μέγαρο Μαξίμου και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, καθώς όπως λένε κυβερνητικές πηγές δεν σκοπεύουν να μπουν σε μία διαδικασία πλειοδοσίας με την αντιπολίτευση την οποία κατηγορούν για ακοστολόγητες προτάσεις.

Σημαντικό όπλο στην προσπάθεια του κυβερνητικού επιτελείου να «περάσει» στους πολίτες τη σημαντικότητα των μέτρων και να θέσει τις βάσεις για μία νέα κυβερνητική θητεία είναι η αξιοπιστία.

«Ο κόσμος ξέρει να εκτιμά τη σοβαρότητα», τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης στις χθεσινές του δηλώσεις υπογραμμίζοντας ότι «κανείς δεν αμφιβάλλει ότι τα μέτρα αυτά θα εφαρμοστούν», ενώ άφησε ένα «παράθυρο» για νέες παρεμβάσεις εφόσον το επιτρέψουν οι δημοσιονομικές συνθήκες.

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Στην Αίγυπτο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Με τη ΔΕΘ να ανήκει πλέον στο παρελθόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ταξιδεύει σήμερα για την Αίγυπτο και συγκεκριμένα για το Ελ Αλαμέιν, προκειμένου να λάβει μέρος στην άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του στις 12.00 θα έχει διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Ελ- Σίσι, αμέσως μετά θα διεξαχθεί η τριμερής συνάντηση και στις 14.30 οι τρεις ηγέτες θα πραγματοποιήσουν δηλώσεις στον Τύπο.

Η συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Φατάχ Ελ-Σίσι, αλλά και η τριμερής με τη συμμετοχή του Νίκου Χριστοδουλίδη γίνονται σε μία περίοδο με έντονη διπλωματική κινητικότητα και με την Τουρκία να πιέζει την Αίγυπτο να στηρίξει τη «Συμφωνία της Μέκκας». Στόχος της κυβέρνησης είναι η διατήρηση της στρατηγικής σχέσης μεταξύ Αθήνας και Καϊρου.

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