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Ο Τέρενς Κουίκ και ο Πάνος Κολιόπανος επιστρέφουν στην καθιερωμένη συζήτηση της Τρίτης, σχολιάζοντας χωρίς περιστροφές την πολιτική επικαιρότητα. Στο επίκεντρο, οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ και οι αντιδράσεις μικρομεσαίων και συνταξιούχων, με βασικό ερώτημα εάν τα μέτρα μπορούν πραγματικά να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια και την πίεση στην καθημερινότητα.

Η συζήτηση περνά και στις εσωκομματικές αναταράξεις στη Νέα Δημοκρατία και τη νέα αντιπαράθεση με τον Αντώνη Σαμαρά.

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Και από την Ελλάδα στη Γερμανία: η εκλογική εκτόξευση της AfD ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση για την πολιτική κατεύθυνση της Ευρώπης και την κρίση των παραδοσιακών κομμάτων.