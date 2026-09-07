Συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης στα πλαίσια της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Κυριακή 6 Σεπτρμβρίου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)

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Η κυβέρνηση ανακοίνωσε για το 2026 μια εφάπαξ ενίσχυση ύψους 400 ευρώ προς τους συνταξιούχους. Η δημόσια συζήτηση επιχειρεί να παρουσιάσει το μέτρο ως ουσιαστική στήριξη της τρίτης ηλικίας. Η πραγματικότητα, όμως, είναι ακριβώς αντίθετη, πρόκειται για μια προσωρινή μεταβίβαση, όχι για δομική βελτίωση του εισοδήματος των συνταξιούχων.

Το ποσό των 400 ευρώ δεν αποτελεί αύξηση σύνταξης. Δεν ενσωματώνεται στο μηνιαίο εισόδημα, δεν αναπροσαρμόζεται, δεν δημιουργεί μελλοντικό δικαίωμα. Είναι μια ετήσια εφάπαξ καταβολή, η οποία εξαφανίζεται την επόμενη μέρα της πίστωσης.Η πραγματική αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο επίδομα των 300 ευρώ είναι 100 ευρώ τον χρόνο, δηλαδή 8,33 ευρώ τον μήνα. Σε μια οικονομία με πληθωρισμό τροφίμων άνω του 5%, το μέτρο δεν έχει καμία ουσιαστική επίδραση στην αγοραστική δύναμη.

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Η ενίσχυση θα δοθεί τον Νοέμβριο σε περίπου 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους.Πρόκειται για μια χρονική στόχευση που δεν συνδέεται με πραγματικές ανάγκες, αλλά με δημοσιονομικό συγχρονισμό και επικοινωνιακή διαχείριση. Για να λάβει κάποιος το ποσό απαιτείται,συμπλήρωση του 65ου έτους έως 31/12/2025,λήψη οριστικής κύριας σύνταξης,τήρηση εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.Οι προϋποθέσεις αυτές δεν αντανακλούν κοινωνική πολιτική αλλά αντανακλούν λογική αποκλεισμών.

Το μέτρο δεν αφορά όλους τους συνταξιούχους, αλλά ένα τμήμα τους.

-473.700 συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών αποκλείονται αυτομάτως.

-Όσοι υπερβαίνουν τα εισοδηματικά ή περιουσιακά όρια μένουν εκτός, ακόμη κι αν το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημά τους έχει συρρικνωθεί.

-Εργαζόμενοι συνταξιούχοι ή όσοι έχουν μικρά πρόσθετα εισοδήματα αποκλείονται επειδή το συνολικό τους εισόδημα υπερβαίνει τα όρια.

-Η προσωπική διαφορά και τα αναδρομικά προσμετρώνται, ανεβάζοντας τεχνητά το εισόδημα και οδηγώντας σε αποκλεισμό.

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Πρόκειται για μια πολιτική που τιμωρεί την πολυπλοκότητα του ασφαλιστικού συστήματος και όχι την πραγματική οικονομική κατάσταση των ανθρώπων.

Υπάρχουν κατηγορίες που λαμβάνουν την ενίσχυση με διαφορετικά κριτήρια

-Συντάξεις χηρείας (όριο ηλικίας στα 60).

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-Συγκεκριμένες κατηγορίες αναπήρων.

-Ανασφάλιστοι υπερήλικες και λοιπές ειδικές περιπτώσεις.

Οι εξαιρέσεις αυτές επιβεβαιώνουν ότι το μέτρο δεν είναι καθολικό, αλλά αποσπασματικό.

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Η εφάπαξ ενίσχυση των 400 ευρώ δεν αποτελεί πολιτική ενίσχυσης των συνταξιούχων. Αποτελεί μια δημοσιονομική χειρονομία χαμηλού κόστους, η οποία δεν αντιμετωπίζει:,την απώλεια αγοραστικής δύναμης,την αύξηση του κόστους ζωής,την υποχρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος,και την ανάγκη για πραγματικές, μόνιμες αυξήσεις.

Η τρίτη ηλικία δεν χρειάζεται εφάπαξ επιδόματα. Χρειάζεται σταθερό, επαρκές και αναπροσαρμοζόμενο εισόδημα, το οποίο να προστατεύει από τον πληθωρισμό και την ακρίβεια.

Θέση του Κόμματος Συνταξιούχων

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Ως Πρόεδρος του Κόμματος Συνταξιούχων, επισημαίνω ότι η συγκεκριμένη παροχή δεν αποτελεί κοινωνική πολιτική, αλλά λογιστική διαχείριση. Η πραγματική στήριξη των συνταξιούχων απαιτεί

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-Μόνιμες αυξήσεις, όχι εφάπαξ επιδόματα.

-Αναπροσαρμογή βάσει πληθωρισμού, όχι επικοινωνιακές κινήσεις.

-Καθολικότητα, όχι αποκλεισμούς.

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-Δικαιοσύνη, όχι τεχνικά εμπόδια και εισοδηματικές παγίδες.

Η αξιοπρέπεια των συνταξιούχων δεν μπορεί να μετριέται με εφάπαξ ποσά. Μετριέται με την ικανότητα του εισοδήματός τους να καλύπτει τις ανάγκες τους.

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Γιάννης Παπαγεωργίου, Πρόεδρος και Ιδρυτής του Κόμματος Συνταξιούχων