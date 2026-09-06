Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε οικονομικά μέτρα ύψους 2,2 δισ. ευρώ για την επόμενη τετραετία, στοχεύοντας στην ανάπτυξη και τη στήριξη διαφόρων κοινωνικών ομάδων.

Το πακέτο περιλαμβάνει αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, φορολογικές ελαφρύνσεις για αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και ενίσχυση της στεγαστικής και δημογραφικής πολιτικής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το δίλημμα των επερχόμενων εκλογών ως επιλογή ανάμεσα στην πρόοδο και τις περιπέτειες, υπογραμμίζοντας τη σημασία της κυβερνητικής σταθερότητας.

Παράλληλα, απέρριψε τις προτάσεις της αντιπολίτευσης ως ανεύθυνες και τόνισε την ανάγκη για αυτοδυναμία ώστε η χώρα να αντιμετωπίσει τις διεθνείς προκλήσεις.

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Στις 12:00 το μεσημέρι θα ξεκινήσει η καθεριωμένη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού μετά τα εγκαίνια της ΔΕΘ και εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να τοποθετηθεί για τα μέτρα που ανακοίνωσε – και όχι μόνο.

Στη χθεσινή του ομιλία ο πρωθυπουργός κινήθηκε σε δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορούσε στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης για το 2027, ανακοινώνοντας «πακέτο» μέτρων ύψους 2,2 δισ. ευρώ ενώ κάνοντας λόγο για «συμφωνία προόδου και ευημερίας» αναφέρθηκε και στον οδικό χάρτη για την Ελλάδα της επόμενης τετραετίας.

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Ο δεύτερος άξονας ήταν αμιγώς πολιτικός και έθεσε ξεκάθαρα το ερώτημα στο οποίο θα κληθούν να απαντήσουν σε λίγους μήνες οι πολίτες, όταν βρεθούν μπροστά στην κάλπη.

«Ελπίδα ή περιπέτειες» είναι το δίλημμα των εκλογών και αυτό που θα τονίζει πολύ συχνά από εδώ και πέρα το κυβερνητικό επιτελείο.

Ο πρωθυπουργός, αφού μίλησε αναλυτικά για τις πολιτικές που έχει εφαρμόσει και για την πρόοδο που έχει συντελεστεί σε μία σειρά από τομείς -ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, μείωση της ανεργίας, ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, αναβάθμιση της Ελλάδας στο ενεργειακό πεδίο- επιχείρησε να εξηγήσει γιατί είναι σημαντική για τη χώρα μία νέα τετραετία της Νέας Δημοκρατίας.

Ουσιαστικά υποστήριξε ότι μόνο η κυβερνώσα παράταξη έχει ρεαλιστικό σχέδιο για να συνεχίσει να βρίσκεται η Ελλάδα σε αναπτυξιακή τροχιά την ώρα που η αντιπολίτευση προχωρά σε «ανεύθυνες και ακοστολόγητες προτάσεις».

Ευθεία βολή εξαπέλυσε κατά του Αλέξη Τσίπρα -χωρίς όμως να τον κατονομάσει- καθώς μιλώντας για λαοπλάνους και για «μουσαμάδες του Μετρό», χρησιμοποίησε ένα στίχο τραγουδιού του Δημήτρη Μητροπάνου και της Αλέκας Κανελλίδου: «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω».

Παράλληλα επιχείρησε να αναδείξει τους κινδύνους από μία ενδεχόμενη ψήφο διαμαρτυρίας από πολίτες την Κυριακή των εκλογών, προειδοποιώντας για κίνδυνο ακυβερνησίας καθώς «μπορεί τη Δευτέρα να μην υπάρχει κάποιος να παραλάβει το μήνυμα διαμαρτυρίας».

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε ως στόχο την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας τονίζοντας την ανάγκη να υπάρξουν «καθαρές λύσεις και καθαροί ορίζοντες», χωρίς κομματικά παζάρια, συμβιβασμούς και κινδύνους εγκλωβισμού της χώρας στην αδράνεια, ενώ αναφέρθηκε αρκετές φορές και στις εξωτερικές προκλήσεις λόγω των διεθνών εξελίξεων και των μεγάλων γεωπολιτικών αλλαγών.

Σχετικά με τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας με τα οποία ξεκίνησε ουσιαστικά και την ομιλία του, εξήγησε ότι έχουν μόνιμο χαρακτήρα και είναι μέτρα για τους πολλούς στο πλαίσιο της πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση με σύνθημα το «μέρισμα ανάπτυξης για όλους».

Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός ανά κοινωνική ομάδα:

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Συνταξιούχοι

Αύξηση σε 400€ (+100€) καθαρά από Νοέμβριο 2026

της μόνιμης ετήσιας ενίσχυσης

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Διεύρυνση περιμέτρου – δικαιούχοι όλοι άνω των 65 ετών

Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα

-Αύξηση κατώτατου μισθού σε 1.000€

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(1.300€ με τριετίες) μέχρι τον Ιανουάριο 2028

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-Μείωση ασφαλιστικών εισφορών του εργαζόμενου

κατά ακόμη 0,5 μονάδες από Απρίλιο 2027

(μαζί με την αύξηση του κατώτατου)

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-Παραδείγματα: νέος με βασικό, όφελος 414€ το 2027 και 1.040€ το 2028.

Υπάλληλος με 3 τριετίες με 959€ καθαρά, θα δει αύξηση 1.055€ το 2028.

Δημόσιοι υπάλληλοι

-Επίδομα Χριστουγέννων 500€ (μικτά) από Δεκέμβριο 2027

-Νέες αυξήσεις μισθών 80€/μήνα (μικτά) έως Ιανουάριο 2028

λόγω αύξησης κατώτατου

Παράδειγμα: Υπάλληλος 40 ετών, με 2 παιδιά και καθαρό μισθό 1.447€

θα δει αύξηση 562€ καθαρά το 2027 και επιπλέον 402€ το 2028: σύνολο 964€.

Ελεύθεροι επαγγελματίες

-Μείωση τεκμηρίων για συνεπείς, με απαλλαγή από προσαυξήσεις βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας προσωπικού

-Ισχύει από 2026 (δηλώσεις 2027)

-Μείωση τεκμηρίων κατά 50%

Για οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων (2.200 στη Δυτ. Μακεδονία)

Παράδειγμα: επιχείρηση εστίασης 15 ετών

Με 5 εργαζόμενους και 105.000€ μισθοδοσία

Κέρδος 2.534€/έτος

-Μείωση προκαταβολής φόρου στο 50% (από 55% σήμερα)

(Φορολογικό έτος 2027)

-Ετήσια μείωση προκαταβολής φόρου κατά 5%

(φορολογικό έτος 2028)

Μέχρι να φτάσει στο 50% (από 80% σήμερα)

-Μεταφορά 1,5 δις € από ΤΑΑ σε Αναπτυξιακή Τράπεζα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις:

-1,1 δις € δανειοδοτικό

-400 εκ. € εγγυοδοτικό

-Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος στην Περιφέρεια

(Φορολογικό έτος 2026)

Μείωση 50% σε Αττική το 2028 και κατάργηση το 2029

Παράδειγμα: επιχείρηση λιανεμπορίου στη Θεσσαλονίκη

Πλήρωνε 1.600€, από το 2027 πληρώνει 0€

Αγρότες

-Μηδενισμός συντελεστή φόρου εισοδήματος ως 20.000€

για επαγγελματίες αγρότες από φορολ. έτος 2026

-Το ελάχιστο αφορολόγητο αυξάνεται κατά 13.571€, στα 22.204€

Παραδείγματα:

-αγρότης με έσοδα 20.000€ πλήρωνε: 1.183€ – τώρα θα πληρώνει 0€

-αγρότης με έσοδα 30.000€ πλήρωνε: 5.083€ – τώρα θα πληρώνει 2.183€

Κοινωνική πολιτική – Δημογραφικό

-Δημιουργία «Κουμπαρά για τη Νέα Γενιά» (για νεογέννητα ως 2 ετών)

Το κράτος θα καταθέτει το ποσό που θα καταθέτουν και οι γονείς

ως 1.200€ ετησίως – όριο που αυξάνεται 10% ανά 5ετία

Στα 18 έτη ο κουμπαράς θα ξεπερνά τις 60.000€

Τρίτεκνοι: Μηδενισμός φόρου εισοδήματος ως τα 20.000€

(από φορολογικό έτος 2027)

Το αφορολόγητο αυξάνεται κατά 11.000€, στα 25.364€

Παράδειγμα: τρίτεκνος με 20.000€ εισόδημα πλήρωνε φόρο 620€ – θα πληρώνει 0€

Πολύτεκνοι: Αύξηση επιδόματος γέννησης 1.000€/ανά επιπλέον τέκνο

Ισχύει για γεννήσεις μετά τον Ιανουάριο 2026

Για 4ο παιδί από 3.500€ στα 4.500€

Για 5ο παιδί από 3.500€ στα 5.500€ κοκ

Κοινωνική πολιτική

-Τιμαριθμοποίηση (από 2027) των αναπηρικών επιδομάτων

Αφορά 218.000 πολίτες με μέσο ετήσιο όφελος 220€

Στεγαστικό

-Πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» ύψους 2 δις €

μέσω Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

-Αύξηση φόρου μεταβίβασης από 3% σε 15%

για αγορά κατοικίας από πολίτες εκτός Ε.Ε. (πχ Κίνα, Τουρκία, Ισραήλ)

-Κατάργηση ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς ως 2.000 κατοίκους (από 1.500) και ως 2.200 (από 1.700) στη Δυτική Μακεδονία από το 2027

Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας

-Μείωση χονδρικής τιμής ρεύματος κατά 30% σταδιακά από 2027 ως 2029

-Από Ιανουάριο 2027 μείωση 50% σε χρεώσεις ΥΚΩ σε οικιακούς λογαριασμούς

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης κυριότερων μέτρων 09/2026-12/2027

25 Σεπτεμβρίου 2026: Καταβολή διπλού ενοικίου σε ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς για το φορολογικό έτος 2024 αναδρομικά

1η Νοεμβρίου 2026: Έναρξη επιστροφής ΕΦΚ αγροτών στην αντλία με νέο σύστημα

30 Νοεμβρίου 2026: Καταβολή επιστροφής ενοικίου (και διπλού ενοικίου για ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς) για το φορολογικό έτος 2025

30 Νοεμβρίου 2026: Καταβολή επιδόματος (400 ευρώ) σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65, ΑΜΕΑ και ανασφάλιστους υπερήλικες

Τέλη Δεκεμβρίου 2026: Καταβολή αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου βάση πληθωρισμού και ΑΕΠ χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς

1η Ιανουαρίου 2027: Μηδενισμός συντελεστή φορολόγησης τριτέκνων έως τα 20.000

1η Ιανουαρίου 2027: Τιμαριθμοποίηση αναπηρικών επιδομάτων

1η Ιανουαρίου 2027: Μείωση χρεώσεων ΥΚΩ στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για όλες τις οικιακές παροχές από 6,9 €/Mwh σε 3,45 €/Mwh

Ιανουάριος 2027: Έναρξη του «Κουμπαρά για τη Νέα Γενιά» (του ειδικού επενδυτικού λογαριασμού για βρέφη έως 2 ετών)

Ιανουάριος 2027: Έναρξη προγράμματος «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙΙ»

Μέσα Μαρτίου-βεβαίωση ΕΝΦΙΑ: Κατάργηση από το 2027 του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους (2.200 κατοίκους σε Δυτική Μακεδονία)

1η Απριλίου 2027: Αύξηση κατώτατου μισθού και αντίστοιχη οριζόντια αύξηση στους δημοσίους υπαλλήλους, συμπαρασύρονται τριετίες και επιδόματα

1η Απριλίου 2027: Μείωση 0,5 μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα

Μέσα Μαρτίου – Μέσα Ιουλίου 2027, περίοδος φορολογικών δηλώσεων, μειώσεις φόρων ύψους 884 εκατ. ευρώ:

· Μείωση φόρου εισοδήματος σε ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες (βάσει της μείωσης που έγινε το φορολογικό έτος 2026) ύψους 402 εκατ. ευρώ.

· Μείωση Τεκμηρίων Ελευθέρων Επαγγελματιών: Απαλλαγή από τις προσαυξήσεις βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας προσωπικού, κατά τον υπολογισμό ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος, για συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Επιπλέον επέκταση μείωσης 50% σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και ειδικές πρόνοιες για ταξί ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας με κόστος 170 εκατ. ευρώ.

· Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος στην Ελληνική Περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη με κόστος 82 εκατ. ευρώ.

· Μείωση του φόρου εισοδήματος ακινήτων με εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25% (βάσει της μείωσης που έγινε το φορολογικό έτος 2026) με κόστος 90 εκατ. ευρώ.

· Απαλλαγή φόρου εισοδήματος από ιδρύματα και κληροδοτήματα (από τη μεταρρύθμιση που έγινε από το φορολογικό έτος 2026) με κόστος 43 εκατ. ευρώ.

· Μείωση συντελεστή φορολόγησης κατά κύριο επάγγελμα αγροτών στο 0% έως τα 20.000 με κόστος 87 εκατ. ευρώ.

· Για τον καθορισμό εξαρτώμενου τέκνου στη φορολογία εισοδήματος, δεν θα συνυπολογίζονται στα 3.000 ευρώ, εισοδήματα από συντάξεις θανάτου που λαμβάνει το τέκνο με κόστος 10 εκατ. ευρώ.

30 Νοεμβρίου 2027: Εκ νέου καταβολή επιστροφής ενοικίου (και διπλού ενοικίου για ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς) για το φορολογικό έτος 2026

30 Νοεμβρίου 2027: Καταβολή επιδόματος (400 ευρώ) σε συνταξιούχους, ΑΜΕΑ και ανασφάλιστες υπερήλικες

Τέλη Δεκεμβρίου 2027: Καταβολή αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου βάση πληθωρισμού και ΑΕΠ χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς

Δεκέμβριος 2027: Πρώτη καταβολή μόνιμου επιδόματος Χριστουγέννων 500 ευρώ (μικτά) στους δημοσίους υπαλλήλους από τον Δεκέμβριο του 2027 (που θα υπολογίζεται στη σύνταξή τους).