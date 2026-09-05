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Ο ίδιος απηύθυνε αυστηρή κριτική στην αντιπολίτευση, χαρακτηρίζοντας τις προτάσεις της ανεύθυνες και υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση για να αποφύγει την ακυβερνησία.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε για την ολοκλήρωση του προγράμματος ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων έως το 2030, τονίζοντας τη σημασία της θωράκισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων.

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Σε μία ομιλία με έντονα πολιτικό περιεχόμενο – πέρα από τα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε – ο πρωθυπουργός έθεσε ευθέως το ερώτημα γιατί χρειάζεται άλλη μια τετραετία, δίνοντας την απάντηση, ότι στόχος είναι η χώρα να μη γυρίσει «δύο δεκαετίες πίσω». Μίλησε για δίλημμα ανάμεσα σε «ελπίδα ή περιπέτεια», τονίζοντας πως όποιος σκεφτεί να στείλει «μήνυμα διαμαρτυρίας» στην κάλπη πρέπει να γνωρίζει ότι το επόμενο πρωί μπορεί να μην υπάρχει κανείς να το παραλάβει.

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Ζήτησε μια τρίτη συνεχόμενη τετραετία διακυβέρνησης, μιλώντας για μια νέα «εθνική ενότητα» και «κοινωνική συμμαχία» βασισμένη —όπως είπε— στον πατριωτισμό της ευθύνης και τον εκσυγχρονισμό, ανακοινώνοντας πως ονομάζει το νέο πρόγραμμά του «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας», ως συνέχεια της «συμφωνίας αλήθειας» που είχε υπογράψει πριν από οκτώ χρόνια. Παρότι δεν έδωσε συγκεκριμένη ημερομηνία κάλπης, το πλαίσιο του προγράμματος που παρουσίασε εκτείνεται έως το 2027-2031, με ρητή αναφορά στην ελληνική Προεδρία της ΕΕ το β’ εξάμηνο του 2027 ως μεγάλη πρόκληση της επόμενης περιόδου.

Σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση

Η αιχμηρότερη αναφορά στην ομιλία του αφορούσε την αντιπολίτευση, την οποία ο πρωθυπουργός περιέγραψε ως ευρισκόμεενη σε σκηνικό σύγχυσης από «κόμματα και κομματίδια» που αδυνατούν να αντιπαρατεθούν ουσιαστικά στην κυβέρνηση και επαναλαμβάνουν, όπως είπε, κενά συνθήματα. Ιδιαίτερα επιθετικός στάθηκε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να τον κατονομάσει ρητά, παραπέμποντάς τον σε στίχο που —κατά τον ίδιο— ταιριάζει σε «λαοπλάνους»: Ωραία τα λες, μα έλα που σε ξέρω!

Υπενθύμισε το Μετρό Θεσσαλονίκης και τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις («μουσαμάδες»). Τόνισε πως τον απασχολούν μόνο οι «ανεύθυνες και ακοστολόγητες» υποσχέσεις της αντιπολίτευσης, παρουσιάζοντας τη ΝΔ ως τον μοναδικό υπεύθυνο εθνικό και κοινωνικό πυλώνα.

Εθνικά θέματα: αβεβαιότητα, κυριαρχικά δικαιώματα, άμυνα

Μεγάλο μέρος της πρωθυπουργικής ομιλίας επικεντρώθηκε στην εικόνα ενός κόσμου σε αναταραχή. Ο πρωθυπουργός μίλησε για «αχαρτογράφητο» αύριο και «άγριες» θάλασσες στις διεθνείς σχέσεις, λέγοντας ότι σύντομα θα κριθεί αν η Ελλάδα θα βρεθεί ανάμεσα σε όσους άντεξαν τις τρικυμίες ή θα παρασυρθεί σε αυτές. Υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται μια ισχυρή κυβέρνηση για να μείνει μακριά από «ακυβερνησία» ή κομματικά παζάρια με ατέλειωτες διαβουλεύσεις και συμβιβασμούς, σε αντιδιαστολή με «καθαρές λύσεις». Ανέφερε επίσης πως για πρώτη φορά η ενεργειακή πολιτική συνοδεύεται στο πεδίο από κατοχύρωση κυριαρχικών δικαιωμάτων — αναφορά που συνδέεται με τις έρευνες υδρογονανθράκων και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στο κομμάτι της άμυνας, δεσμεύθηκε για ολοκλήρωση έως το 2030 του προγράμματος ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων (Rafale, Belharra, F-35, «Ασπίδα του Αχιλλέα»), το οποίο συνέδεσε ευθέως με τη διατήρηση της «γειτονιάς» μας σε σταθερότητα, κάνοντας λόγο για μεθοδικές ελληνικές κινήσεις που, όπως είπε, προκαλούν «σπασμωδικές αντιδράσεις» εκ μέρους τρίτων — υπονοώντας την Τουρκία χωρίς να την κατονομάσει ρητά.

Η αναφορά έρχεται λίγες μέρες μετά από τις δηλώσεις του σχετικά με τις τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο, όπου είχε τονίσει ότι η Ελλάδα είναι ειρηνική χώρα που δεν αποτελεί απειλή για κανέναν, αλλά δεν πρόκειται να δεχθεί υποδείξεις για την άμυνά της, συνδέοντας παράλληλα την ευρωπαϊκή προοπτική της Άγκυρας με τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου.