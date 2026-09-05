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Θεσπίζεται επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ για τους δημόσιους υπαλλήλους.

Αυξάνεται το επίδομα στους συνταξιούχους στα 400 ευρώ από τα 300 που είναι σήμερα ενώ . Θα ισχύσει από αυτόν τον Νοέμβριο.

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Για τους αγρότες ανακοίνωσε μηδέν φόρο με εισόδημα έως 20.000 ευρώ.

Παρέμβαση στα τεκμήρια με την οποία ωφελούνται πάνω από 155.000 επαγγελματίες εξήγγειλε στην αρχή των μέτρων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ ανακοίνωσε ότι όλοι οι επαγγελματίες θα δουν μικρότερο φόρο εισοδήματος. Επίσης από το φορολογικό έτος 2027 μειώνεται η προκαταβολή φόρου. Πρόκειτυαι για μόνιμες παρεμβάσεις με στόχο την ανακούφιση των ελεύθερων επαγγελματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Κάνοντας λόγο για την ολοκλήρωση του οράματος για την Ελλάδα του 2030, ο πρωθυπουργός εξήγησε ότι στρέφεται σε ένα πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας.

“Η ανάπτυξη πρέπει να είναι δίκαιη. Η πρόοδος των αριθμών να περνά στην καθημερινότητα του κάθε πολίτη. Κια όλοι οι πολίτες να αισθάνονται το βήμα τους σταθερό σε έναν κόσμο ασταθή”, σημείωσε στη συνέχεια.

“Σήμερα διαχειριζόμαστε την Ελλάδα του gov.gr” τόνισε σχετικά με την πρόοδο που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα. Παράλληλα μίλησε για τις μεγάλες εξωτερικές αλλαγές και προκλήσεις αλλά για την ανεξέλεγκτη επέκταση της τεχνητής νοημοσύνης.

Για πολιτική για τους πολλούς έκανε λόγο στη συνέχεια και υπογράμμισε ότι σήμανε η ώρα της κοινωνικής ανταπόδοσης και το μέρισμα της ανάπτυξης να φτάσει σε κάθε πολίτη της χώρας.

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“Νιώθω πιο αισιόδοξος, έτοιμος και αποφασισμενός από ποτέ. Ο ορίζοντας είναι πιο ανοιχτός”, σημείωσε ο πρωθυπουργός εκφράζοντας την πρόθεση του να παρουσιάσει ένα όραμα προοπτικής, τον οδικό χάρτη του 2027.

Με ενός λεπτού σιγή ξεκίνησε η εκδήλωση στο Βελλίδειο για τον τραγικό χαμό των δύο πιλοτων ενώ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για αυτή την απώλεια και τόνισε ότι η Πολιτεία θα σταθεί δίπλα στς οικογένειες των πεσόντων πιλότων.

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Η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη: